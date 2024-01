Thắng show thực tế gần 2 năm mà mãi không được debut, Quán quân nay đã chuyển giới!

Còn nhớ vào ngày 13/10/2022, đêm Chung kết chương trình truyền hình thực tế Vote For Five đã chính thức khép lại và tìm ra đội hình thành viên debut chính thức trong nhóm nhạc, bao gồm: Alex Dương, Gusty, Jayden, Cường Bạch và Jiroh. Sau đó, đại diện nhà sản xuất Vote For Five - ông Nguyễn Quang Huy - bất ngờ công bố thành viên thứ 6 của đội hình do nhà sản xuất lựa chọn để cân bằng yếu tố chuyên môn trong một nhóm nhạc, đó là Jbin.

Trong số các chàng trai giành chiến thắng, nhiều gương mặt từng quen thuộc với khán giả, điển hình nhất là Alex Dương team Lam Trường từng lọt vào top 5 Giọng Hát Việt 2018, cựu thành viên Zero9 - Jbin, Cường Bạch - cựu thực tập sinh chung công ty với MAMAMOO.

Đội hình chiến thắng Vote For Five năm nào

Alex Dương được yêu thích đặc biệt trong chương trình

Những tưởng với bệ phóng vững chắc từ Vote For Five cùng sự hậu thuẫn từ We Pro, nhóm nhạc chiến thắng sẽ có khởi đầu rất tốt. Tuy nhiên, từ khi được công bố đội hình từ tháng 10/2022 cho đến hiện tại (gần 1 năm rưỡi), 6 chàng trai này vẫn "im thin thít, lặn mất tăm" trên bản đồ âm nhạc và không hề có dấu hiệu được debut.

Nhiều lời đồn đoán rằng dự án này đã chính thức bị huỷ bỏ, 6 gương mặt chiến thắng đã thanh lý hợp đồng để tìm con đường mới. Đặc biệt nhất có lẽ là Alex Dương khi Quán quân năm nào quyết định chuyển giới và đổi nghệ danh thành Alice Dương.

Alice Dương khi còn là Alex Dương

Cô chia sẻ trên trang cá nhân: "Dù có hay không can thiệp những cuộc đại phẫu thì ngay khoảnh khắc siêu âm - theo lời kể của mẹ mình thì kết quả đã là con gái rồi... Và khi nhìn thấy ánh sáng mặt trời lần đầu tiên thì mình đã nhận thức được bản thân là một cô gái - một cô gái đặc biệt.

Tất cả mọi hình thức can thiệp về mặt y khoa, kể cả việc sử dụng hormone hay không thì đều là nhu cầu thẩm mỹ của mỗi cá nhân chứ không nhất thiết bắt buộc phải có những điều đó mới được công nhận là 'người chuyển giới'. Để dễ hình dung thì hormone được ví như treatment trong skincare để da đẹp hơn vậy đó và cơ thể của mình đang trong giai đoạn 'treatment' ấy.

Mỗi người đến với thế gian này đều có những bài học & cuộc chiến cá nhân, mong chúc các bạn sẽ luôn thật mạnh mẽ để vượt qua những bài học riêng của bản thân cùng với trái tim biết yêu thương & chia sẻ nhé!".

Alice Dương xinh đẹp ở hiện tại

Những chia sẻ cũng như hình ảnh mới của Alice Dương đều nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt từ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp... Họ đều hi vọng cô sẽ có một chặng đường đầy thuận lợi với hình ảnh mới này.