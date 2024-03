Thắng (Ngọt) lên tiếng sau khi nhóm dừng hoạt động: "Muốn diễn nốt nhưng sức khỏe tinh thần không đảm bảo"

Mới đây, Thắng - vocal của Ngọt Band - đã chính thức lên tiếng sau loạt ồn ào của nhóm hậu nói lời chia tay. Đầu tiên, về vấn đề hủy hàng loạt các show diễn còn lại (Những thành phố mơ màng và Cam), anh cho biết: "Mình cũng muốn diễn nốt những show đã hứa những sức khỏe tinh thần thực sự không đảm bảo. Mình sẽ diễn bù cho mọi người sau khi bình phục nhé ạ!".

Về các ca khúc khác của Ngọt do anh sáng tác, Thắng cũng cho biết: "Trong lúc chờ đợi, mọi người có thể biểu diễn bất cứ bài nào mình viết. Kể cả có mục đích thương mại. Không cần ăn chia, không cần xin phép. Tùy tâm ủng hộ". Thắng cũng khẳng định anh sẽ diễn bù đắp nhưng không phải với tư cách Ngọt.

Nguyên văn bài viết mới nhất của Thắng.

Trước đó, sau lời chia tay và hủy toàn bộ show diễn còn lại của Ngọt, không khó để thấy khán giả từ sự hoang mang, buồn bã của cảm xúc ban đầu dần chuyển sang phẫn nộ, khó chấp nhận được cách nói lời chia tay của nhóm nhạc. Nhiều người cho rằng dẫu sao Ngọt cũng đã hoạt động ngót nghét 1 thập kỉ nên ít nhất khi chia tay cũng nên có một lời chia tay đàng hoàng, xứng đáng với sự yêu mến của rất đông khán giả. Khán giả cũng so sánh Ngọt với Cá Hồi Hoang - nhóm nhạc đã tạm biệt khán giả hâm mộ bằng một tour diễn xuyên Việt chỉn chu.

Nhiều người thậm chí so sánh lời xin lỗi của Ngọt lần này còn tệ hơn cả đoạn story thông báo hủy show "kinh điển" 7 năm về trước của Ariana Grande khi đến Việt Nam. Ít ra, Ariana còn mở đầu bằng "my babes in Vietnam" còn Ngọt không có một lời nào dành cho fan của mình. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng chỉ ra hành động hủy show của Ngọt tại 2 đại nhạc hội Cam và Những thành phố mơ màng sẽ gây ảnh hưởng đến đơn vị như thế nào, không chỉ đơn thuần ở câu chuyện đền hợp đồng.

Rất nhiều trường hợp pass vé rầm rộ 2 đêm diễn nói trên sau khi nghe tin Ngọt hủy show, gây thiệt hại chưa thể thống kê hết được cho BTC 2 đại nhạc hội. "Vô trách nhiệm", "ích kỉ", "thiếu chuyên nghiệp", "thất vọng",... là vô vàn những cụm từ mà fan Ngọt đau đớn sử dụng trong bài đăng chia tay của chính thần tượng họ.