Tháng 9 lấp lánh đá sapphire Vẻ đẹp của sự tinh tế

Sapphire mang biểu tượng của niềm tin, sự bảo vệ, thịnh vượng và lòng thủy chung.

Chào tháng 9, tháng sinh của đá sapphire, Bảo Tín Minh Châu giới thiệu nhiều mẫu trang sức sapphire mới, độc đáo, tinh xảo cùng ưu đãi lên tới 30% để khách hàng mua làm đẹp, làm quà tặng ý nghĩa.



Bộ trang sức vàng gắn đá quý sapphire – Vẻ đẹp tinh tế đây cuốn hút

Cùng với sự phát triển của xã hội khiến nhu cầu làm đẹp và khẳng định đẳng cấp của con người càng tăng lên. Trang sức gắn đá ngọc quý tự nhiên luôn là bí quyết được sử dụng để tỏa sáng vẻ đẹp, nâng cao vị thế và khẳng định mình trong xã hội.

Việc chọn mua trang sức gắn đá nói chung và trang sức đính đá saphhire của thượng hiệu để an tâm về chất lượng, mẫu mã, giá cả, dịch vụ tốt nhất được đề cập hàng đầu. Việc kỹ lưỡng trong khâu chọn lựa thương hiệu sẽ giúp bạn tránh mua phải trang sức gắn đá sapphire không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, dễ hỏng hóc gây thiệt hại về kinh tế.

Tại Bảo Tín Minh Châu, trang sức gắn đá sapphire liên tục được cập nhật mẫu mã, kiểu dáng mới mẻ, trẻ trung, hiện đại. Những viên đá saphhire được tuyển chọn nghiêm ngặt, có chứng nhận chất lượng và chứng thư kiểm định uy tín trong nước và quốc tế với các tiêu chuẩn khắt khe về màu, độ tinh khiết, chất lượng chế tác.

Số lượng viên, kích thước viên phong phú, nhiều mức giá giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm, so sánh, lựa chọn được sản phẩm theo nhu cầu.

Đặc biệt, quy trình quản lý nghiêm ngặt, chặt chẽ, khoa học nên việc kiểm định và phân định giá đá sapphire, trang sức gắn đá sapphire theo biểu giá được duyệt kỹ càng, giúp khách hàng an tâm mua đeo dùng, khi bán dễ dàng thanh khoản tại bất cứ tiệm vàng trên toàn quốc.

Ngoài ra, đội ngũ chuyên viên tư vấn am hiểu về đá sapphire và thời trang giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp.

Bộ nữ trang vàng trắng gắn sapphire – Đẹp huyền bí

Nguồn gốc của đá sapphire - Món quà tuyệt vời thiên nhiên trao tặng

Sapphire là tên gọi được bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp, có nghĩa là màu xanh lam, là viên đá biểu tượng cho "Sự tinh khiết vĩnh hằng", thường được các vua chúa nữ hoàng châu Âu và Trung Đông cổ đại yêu thích nhất. Sapphire là loại đá quý hiếm, có rất nhiều màu bao gồm: màu tím, màu vàng, màu cam nhẹ, màu lục nhạt… Nhưng có giá trị nhất là sapphire xanh dương, bởi chúng ít lẫn tạp chất và có độ trong suốt cao.

Đá Sapphire là một loại đá được hình thành bởi cương thạch, nó mang vẻ đẹp tinh tế nhưng không kém phần lộng lẫy. Đá sapphire bóng, trong, không lẫn tạp chất, có giá trị không kém gì kim cương.

Trang sức đá quý sapphire tự nhiên tại Bảo Tín Minh Châu được tuyển chọn và kiểm định uy tín.

Vẻ đẹp huyền bí của đá sapphire

Chất lượng hoàn hảo: Đá sapphire có độ cứng được tính theo thang Mohs là 9, chỉ đứng sau kim cương ở điểm 10 hoàn hảo. Sapphire có màu sắc phong phú, nổi bật nhất là màu xanh dương đậm, ngoài ra còn có các màu xanh phớt, xanh có ánh hồng, ánh tía…

Tính thẩm mỹ: Đá Sapphire bóng, trong, không lẫn tạp chất, là loại đá cao cấp, có giá trị rất cao. Đá Sapphire là biểu tượng của mùa cưới, hạnh phúc và tình yêu. Chính vì thế, chúng thường được dùng làm trang sức cưới, là sự lựa chọn của nhiều cặp vợ chồng kỉ niệm 5 năm và 45 năm ngày cưới, như một biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu và cuộc hôn nhân viên mãn.

Mang lại may mắn: Đá Sapphire không đơn thuần chỉ là một món trang sức bình thường, đây còn là vật may mắn cho những người mệnh Mộc, mệnh Thủy. Với cung Xử Nữ (từ ngày 21/8 đến 20/9), viên đá Sapphire sẽ mang lại may mắn, niềm vui. Ngoài ra, cung Ma Kết (21/12 đến 20/1) cũng được đánh giá là rất hợp với loại đá này, giúp tăng cường thị giác và cho chủ nhân sự nhìn nhận bao quát về mọi vấn đề tốt hơn.

Theo phong thủy phương Đông, người ta tin rằng những ai sinh vào tuổi Dần sẽ rất hợp viên đá này, chúng giúp xua đuổi vận xấu, những điều không tốt đẹp. Tia sáng của đá Sapphire sẽ soi chiếu đường đi, mang lại sự sáng suốt giúp chủ nhân đưa ra các quyết định thông thái và giúp họ thành công hơn.

Trang sức sapphire chất lượng cao tại Bảo Tín Minh Châu

Tại Bảo Tín Minh Châu, trang sức đá quý sapphire có đa dạng mẫu mã, kiểu dáng, chất liệu vàng trắng, vàng màu, từ vàng 14k, 18k, 24k... mang nét đẹp quý phái, tinh tế và lịch thiệp.

Nhẫn nam gắn sapphire – Giúp phái mạnh thêm sang

Từng viên đá quý sapphire tại Bảo Tín Minh Châu được tuyển chọn kỹ lưỡng và kiểm định nghiêm ngặt, được cấp chứng chỉ tại các viện đá ngọc quý học uy tín như VMI, HRD, GIV, GIA…

Từng hoa văn, họa tiết trên trang sức gắn sapphire dù là nhỏ nhất cũng được chế tác tỉ mỉ, tinh xảo tôn lên độ lấp lánh rực sáng của đá sapphire. Người sử dụng sức gắn đá sapphire không chỉ đẹp sang mà còn mang nhiều may mắn.

Ưu đãi đặc biệt chào tháng 9

Chào tháng 9 - tháng sinh của đá sapphire, Bảo Tín Minh Châu tặng nhiều ưu đãi giảm giá khi khách hàng mua trang sức sapphire. Khách hàng mua trang sức gắn đá sapphire hoặc viên đá saphhire rời tại Bảo Tín Minh Châu sẽ được tận hưởng ưu đãi tới 6% khi khách hàng mua trang sức gắn sapphire. Khách hàng mua online tại page Bảo Tín Minh Châu (tích xanh) được giảm tới 30% tiền công chế tác trang sức vàng ta gắn sapphire, miễn phí ship toàn quốc cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn khác.

Chi tiết liên hệ 1800585899 (miễn phí), fanpage Bảo Tín Minh Châu (tích xanh), website: btmc.vn.