The Bao Mansion: Tất tần tật từ tiệc tùng sang chảnh đến cà phê "sống ảo"

Bữa tiệc âm nhạc "thu nhỏ" đậm chất Âu Mỹ



Tối 28/8, sự kiện Grand Opening The Bao Mansion đã được diễn ra với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ lẫn KOL nổi tiếng như cặp đôi DJ Mie - Hồng Thanh, đạo diễn Vương Khang và đặc biệt là nữ ca sĩ Bảo Thy.

Không dừng lại ở một buổi tiệc khai trương thông thường, các khách mời và khán giả còn được thưởng thức những phần trình diễn đã tai, đã mắt đến từ cặp đôi Hồng Thanh - DJ Mie. Đặc biệt, màn song ca ngẫu hứng của "công chúa bong bóng" Bảo Thy và đạo diễn chương trình Người Ấy Là Ai đã đã cùng mang trở lại "bầu trời thanh xuân" của thế hệ 8X, 9X khi hát live cực ngọt bản hit Please Tell Me Why.

Trong khuôn viên 4.000m2 rộng lớn cùng vị trí "đắc địa" ven bờ sông Sài Gòn, The Bao Mansion đã trở thành một lễ hội âm nhạc thu nhỏ giữa thành phố mới Thủ Đức. Đây cũng là một điểm nổi bật của The Bao Mansion giữa thị trường truyền thông sự kiện và giải trí: Mang đến được một không gian vừa đủ thoải mái cho những người bạn thân thiết hay các đối tác quan trọng, nhưng vẫn giữ được sự riêng tư, đẳng cấp và trọn vẹn cảm xúc: Từ trang trọng, "chill chill" đến sôi động và đầy bùng nổ.

Đúng chuẩn không gian All-in-one vừa đáp ứng mọi nhu cầu "xã stress", vừa đảm bảo yếu tố riêng tư của giới sành điệu, The Bao Mansion gây bất ngờ khi sở hữu hệ thống âm thanh cao cấp cực "đã tai" và bàn DJ hoành tráng không thua kém bất kì đại tiệc âm nhạc thu hút hàng nghìn người. Kết hợp với phong cách bày trí không gian vừa thể hiện tinh thần thượng lưu sang trọng, vừa hiện đại mang đậm hơi thở vùng nhiệt đới Âu Mỹ, The Bao Mansion là một lựa chọn hoàn hảo cho những buổi party thân mật kết hợp trình diễn nghệ thuật, hay thậm chí là những buổi tiệc hồ bơi hào nhoáng, đầy năng lượng mùa hè.

Đặc biệt, cách bố trí thông minh hệ thống đèn vừa rực rỡ, vừa hài hoà cùng dàn âm thanh chất lượng "khủng" đã chứng tỏ The Bao Mansion hoàn toàn có thể biến những buổi party thông thường trở thành một bữa tiệc "thu nhỏ" của âm nhạc và ánh sáng cực đẳng cấp, sẵn sàng đánh thức mọi giác quan.

Hài lòng mọi nhu cầu với không gian phức hợp

Với thế mạnh là không gian rộng, thoáng mát và gần như tách khỏi những ồn ào thành phố cùng điểm nhấn đặc biệt khi theo đuổi tinh thần sang trọng, hiện đại, The Bao Mansion được xem như một toạ độ hoàn hảo cho một bữa tiệc riêng tư gặp gỡ thân mật lẫn một chuyến nghỉ dưỡng bắt "trend" staycation cùng đại gia đình.

Sự tinh tế và thấu hiểu, mong muốn tìm kiếm không gian riêng tư nhưng hiện đại được thể hiện qua "trái tim" của The Bao Mansion: Căn villa với đường nét thiết kế vừa tối giản vừa sang trọng, hướng tầm nhìn sông Sài Gòn mang đến cảm giác thư thái, bình yên. ên trong villa là sự tổng hòa giữa phong cách kiến trúc cổ điển và hiện đại, giữa gỗ cao cấp và nội thất tân thời.

Cùng với hồ bơi lớn với đường nét thiết kế uyển chuyển nằm ngay bên ngoài và những khu vực được thiết kế riêng đáp ứng nhu cầu chụp ảnh, check-in "chanh sả" nhưng độc lạ, The Bao Mansion hứa hẹn sẽ trở thành lựa chọn hoàn hảo cho 1001 thể loại tiệc tùng: Một sự kiện thượng lưu, một buổi tiệc gia đình ấm cúng, một nơi gặp gỡ các đối tác tầm cỡ hay thậm chí là những bữa tiệc bể bơi, tiệc mùa hè thân mật không kém phần xa hoa.

Phía trước The Bao Mansion là không gian với đầy đủ ​các mô hình từ khu cà phê hiện đại, đẳng cấp nhưng lại cực "chill" dành riêng cho những buổi trò chuyện cùng hội "cạ cứng". Nhà hàng phong cách Dubai sang trọng phù hợp với những bữa ăn gia đình hay gặp gỡ đối tác. Đến quầy Bar đậm không khí Nightlife, The Bao Mansion dự đoán sẽ trở thành địa điểm "số một" trong lòng "cơ số" người trẻ còn băn khoăn không biết nên đi đâu, làm gì vào mỗi cuối tuần, vừa muốn được tận hưởng những trải nghiệm giải trí mới mẻ.

Bên cạnh điểm cộng lớn về không gian và bầu không khí đặc biệt mà The Bao Mansion mang đến trong những bữa tiệc sang trọng, đẳng cấp, dân tình còn "mắt chữ A, mồm chữ O" trước menu rẻ bất ngờ so với "chiếc" view cực sang chảnh, "xịn xò". Với tâm huyết mang đến toạ độ lý tưởng có thể làm hài lòng mọi nhu cầu giải trí và tận hưởng trọn vẹn những phút giây thư giãn, nghỉ ngơi, The Bao Mansion hứa hẹn sẽ là một người bạn đồng hành "hết nước chấm" của người dân Sài Thành trên hành trình thưởng thức gia vị cuộc sống.

"Càng trưởng thành và đặc biệt là sau khi làm mẹ, Thy càng muốn hướng về gia đình, dành nhiều thời gian cho những người thân của mình. Thy luôn luôn ủng hộ tất cả những gì gia đình mình thực hiện, cũng như anh Bảo nói riêng. Bản thân mình cũng rất phấn khích khi từ giờ, đã có thêm một "resort" thu nhỏ để cả nhà cùng họp mặt vui chơi ngày cuối tuần". - Bảo Thy chia sẻ.