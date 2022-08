Thần tượng nhạc Pop chết bí ẩn ở tuổi 41

Trang Daily Mail, Fox News, Deadline ngày 16-8 đồng loạt thông tin về cái chết của Darius Campbell Danesh. Theo đó, thần tượng nhạc Pop này đã qua đời từ ngày 11-8 nhưng đến nay gia đình mới công bố trên truyền thông.

"Chúng tôi vô cùng đau buồn khi phải thông báo về sự ra đi của Darius Campbell Danesh. Darius Campbell Danesh được phát hiện không phản ứng trên giường ở căn hộ riêng ngày 11-8. Văn phòng giám định y tế địa phương tuyên bố Darius Campbell Danesh qua đời chiều 11-8. Cảnh sát địa phương cho biết không có dấu hiệu bất thường nào tại hiện trường khi khám xét sơ bộ" – thông cáo từ gia đình của nam ca sĩ cho biết.

Darius Campbell Danesh qua đời đột ngột tuổi 41

Nguyên nhân tử vong vẫn đang chờ phía cảnh sát công bố từ kết quả xét nghiệm thi thể.

Ngay khi nghe thông tin Darius Campbell Danesh qua đời nhiều người bày tỏ sự thương tiếc, tưởng niệm anh. Nicki Chapman viết: "Chúng ta sẽ chỉ có một Darius Campbell Danesh! Một người đàn ông với tâm hồn nhân hậu và ánh mắt tinh nghịch". Nam diễn viên Sanjeev Bhaskar ngợi ca sự ấm áp, tài năng của Darius Campbell Danesh.

Nhà sản xuất Simon Cowell thì bày tỏ: "Tôi nhìn thấy Darius Campbell Danesh lần đầu trên truyền hình hơn 20 năm trước và hiểu rõ về cậu ấy. Cậu ấy lôi cuốn, vui tính và là một người tuyệt vời để ở bên. Sự ra đi ở một người còn quá trẻ như cậu ấy là một bi kịch. Trái tim tôi hướng về gia đình và bạn bè của cậu ấy".

Darius Campbell Danesh có mẹ người Scotland và cha người Iran, gia đình sinh sống ở thị trấn Bearsden của Scotland. Anh nổi tiếng từ năm 2011 khi hát lại ca khúc Baby One More Time của Britney Spears trong chương trình truyền hình thực tế Popstars. Năm 2012, anh tham gia chương trình Thần Tượng Nhạc Pop (Pop Idol) và giữ vị trí thứ 3 chung cuộc. Đến nay, anh có 2 album phòng thu, đĩa đơn đầu tay hai tuần liên tiếp dẫn đầu bảng xếp hạng âm nhạc Anh Quốc.

Ngoài vai trò ca sĩ, Darius Campbell Danesh còn tham gia diễn xuất trong nhiều vở nhạc kịch như: Chicago, Funny Girl, Gone With The Wind… Bên cạnh đó, anh còn là nhạc sĩ, nhà sản xuất phim.

Darius Campbell Danesh tham gia nhiều vai trò trong nghệ thuật

Theo Daily Mail, Fox News