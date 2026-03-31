"Thần tiên tỷ tỷ" Đặng Thu Thảo mặc đẹp xuất sắc, đứng ở đâu cũng nổi trội hơn người

Đặng Thu Thảo sinh năm 1991, được công chúng biết đến rộng rãi sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2012. Sau khi kết hôn cùng doanh nhân Trung Tín vào năm 2017, nàng hậu dần lui về hậu trường, dành nhiều thời gian chăm lo cho tổ ấm nhỏ và tận hưởng cuộc sống riêng tư kín đáo.

Dù không còn hoạt động showbiz sôi nổi, mỗi lần cập nhật hình ảnh trên mạng xã hội, Đặng Thu Thảo vẫn nhanh chóng thu hút sự chú ý. Ở tuổi 35, nàng Hậu vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, thần thái dịu dàng cùng phong cách thanh lịch đặc trưng. Không cần ăn diện cầu kỳ, chính sự tinh giản trong cách lựa chọn trang phục và khí chất nhẹ nhàng đã giúp Đặng Thu Thảo luôn toát lên vẻ cuốn hút rất riêng, khiến người nhìn khó rời mắt.

Phong cách thời trang của Đặng Thu Thảo luôn ghi điểm nhờ sự tối giản nhưng vẫn toát lên nét sang trọng, thanh lịch rất riêng. Nàng Hậu chọn diện thiết kế đầm ôm dáng, gam xanh dương dịu mắt giúp tôn da hiệu quả. Điểm nhấn nằm ở chi tiết hoa được xử lý tinh tế, tạo cảm giác mềm mại và nữ tính. Tổng thể chiếc váy không chỉ tôn đường cong cơ thể mà còn mang đến vẻ ngoài rạng rỡ, yêu kiều nhưng vẫn rất trang nhã.

Đi du lịch, Đặng Thu Thảo chọn diện váy dài thướt tha với gam trắng tinh khôi, mang đến cảm giác nhẹ nhàng và thanh thoát. Họa tiết hoa văn tiếp tục trở thành điểm nhấn nổi bật, giúp tổng thể không bị đơn điệu. Nàng Hậu khéo léo choàng thêm một chiếc khăn lụa, vừa tăng nét duyên dáng, vừa tạo điểm nhấn tinh tế cho outfit.

Một chiếc váy maxi dáng dài với họa tiết kẻ sọc là lựa chọn lý tưởng để mặc đẹp mà không cần mix & match cầu kỳ. Thiết kế mang đậm vibe đi biển, vừa thoải mái vừa bắt mắt. Đặng Thu Thảo chọn kết hợp cùng một đôi sandal đơn giản, càng tôn lên vẻ phóng khoáng và nhẹ nhàng của tổng thể.

Tủ đồ của Đặng Thu Thảo chủ yếu là những trang phục cơ bản nhưng được mix & match rất khéo léo. Khi diện sơ mi kẻ, nàng Hậu chọn sơ vin cùng quần jeans để tạo tổng thể gọn gàng, phóng khoáng mà vẫn thanh lịch. Chỉ cần thêm một chiếc kính râm là diện mạo đã trở nên sành điệu và cuốn hút hơn hẳn.

Ngay cả style đi đám cưới của Đặng Thu Thảo cũng đẹp quên lối về. luôn ghi điểm nhờ sự tinh tế và thanh lịch. Dự đám cưới của Tiên Nguyễn, nàng Hậu chọn diện một chiếc đầm cúp ngực dáng dài, gam hồng ngọt ngào giúp tôn lên vẻ ngoài dịu dàng, thanh thoát. Điểm nhấn vạt vắt vai được xử lý khéo léo không chỉ tạo nét mềm mại mà còn giúp tổng thể thêm phần sang trọng, trang nhã.