Than thở về cha mẹ, nữ diễn viên không ngờ nhận phản ứng ngược: Nhiều tình tiết quá vô lý

Những chia sẻ về mối quan hệ với cha mẹ ban đầu khiến nhiều khán giả thương cảm, nhưng sau đó lại làm dấy lên nghi vấn khi một số chi tiết được đặt cạnh chuyện học hành, yêu sớm và hoàn cảnh gia đình.

Sau khi tham gia chương trình truyền hình thực tế Cô Gái Nhà Tôi 2026, nữ diễn viên Đới Lộ Oa (Trung Quốc) bất ngờ vướng tranh cãi. Những chia sẻ về mối quan hệ với cha mẹ ban đầu khiến nhiều khán giả thương cảm, nhưng sau đó lại làm dấy lên nghi vấn khi một số chi tiết được đặt cạnh chuyện học hành, yêu sớm và hoàn cảnh gia đình.

Trước khi tham gia chương trình, Đới Lộ Oa không phải gương mặt quá nổi bật trong làng giải trí Hoa ngữ, nhưng vẫn nhận được thiện cảm nhất định từ khán giả. Tuy nhiên, những câu chuyện cô kể về gia đình trong chương trình lần này lại khiến hình ảnh của nữ diễn viên trở thành chủ đề bàn luận.

Sau khi tham gia chương trình truyền hình thực tế Cô gái nhà tôi 2026, nữ diễn viên Đới Lộ Oa (Trung Quốc) bất ngờ vướng tranh cãi. (Ảnh 163)

Kể chuyện tự lập, cho rằng cha mẹ không tin tưởng mình

Trong chương trình, Đới Lộ Oa mời một người bạn học đại học đến nhà chơi. Khi trò chuyện, cô nhắc lại quá trình tham gia kỳ thi tuyển sinh nghệ thuật và cho biết bản thân gần như phải tự xoay xở mọi việc.

Theo lời kể, số tiền phục vụ kỳ thi đến từ khoản 20.000 nhân dân tệ cô kiếm được sau khi tham gia một cuộc thi trước siêu thị. Khi đến Thượng Hải dự thi, cô thuê khách sạn giá 150 nhân dân tệ một đêm, với căn phòng chật đến mức chỉ cần nhấc chân là có thể bước vào nhà vệ sinh. Khi đi máy bay, cô cũng chọn những chuyến có giá rẻ nhất, thường là chuyến sáng sớm.

Khi người bạn hỏi vì sao cha mẹ không giúp đỡ, Đới Lộ Oa trả lời rằng họ không tin tưởng mình. Cô kể cha mẹ cho rằng người đẹp có rất nhiều, còn bản thân không quá nổi bật; khi đặt cạnh người em họ, cô cũng thường bị lu mờ.

Trong một đoạn phỏng vấn riêng, nữ diễn viên nói: “Trong nhà tôi, tôi là đứa vô dụng mà ai cũng công nhận”.

Cô còn nhắc đến chuyện từng bị cha tát rồi bỏ nhà đi một tháng. Theo lời kể, gia đình không tìm kiếm hay hỏi han cô, còn khi cô trở về, mọi chuyện cũng nhanh chóng bị bỏ qua. Đới Lộ Oa cho rằng mẹ không những không giúp đỡ mình mà còn quay sang an ủi cha, thậm chí không nhớ cả việc cô không ăn rau mùi.

Có lần bị sốt cao khi đang quay phim bên ngoài, cô muốn gọi điện cho mẹ nhưng nhận lại câu nói: “Người khác làm được, tại sao con lại không làm được?”.

Dù kể về những trải nghiệm khiến bản thân tổn thương, Đới Lộ Oa cho biết cô vẫn giao thẻ lương cho mẹ vì biết mẹ vất vả, muốn bà có tiền mua những thứ mình thích. Cô tự nhận mình là người quá mềm lòng.

Những chia sẻ này ban đầu khiến một bộ phận khán giả thương cảm cho nữ diễn viên. Tuy nhiên, khi các chi tiết khác được nhắc đến, câu chuyện bắt đầu gây tranh luận.

Những chi tiết khiến câu chuyện bị đặt dấu hỏi

Trong chương trình, các khách mời tiếp tục hỏi về việc Đới Lộ Oa bỏ nhà đi. Vì sao cha đánh cô? Vì sao suốt một tháng gia đình không tìm đến? Tại sao không có động thái tìm kiếm hay báo cảnh sát?

Sự việc xảy ra khoảng một tháng trước kỳ thi đại học. Sau khi rời nhà, Đới Lộ Oa sống tại khách sạn của cơ sở đào tạo nghệ thuật, chứ không phải hoàn toàn không có nơi ở. Nữ diễn viên từng đạt 316 điểm trong kỳ thi đại học dù đã học bổ túc văn hóa. Cô còn tiết lộ từng yêu sớm một bạn nam quen từ thời trung học cơ sở. Đáng chú ý, thời điểm ấy, gia đình cô đang trải qua biến cố phá sản.

Từ những chi tiết này, nhiều người đặt giả thuyết rằng cha mẹ Đới Lộ Oa có thể vẫn cố gắng chi tiền cho con học bổ túc dù kinh tế khó khăn, còn việc cô yêu sớm và kết quả học tập không như mong đợi có thể đã khiến cha tức giận. Và cha mẹ không liên lạc trong thời gian cô bỏ nhà đi có thể vì biết cô vẫn có chỗ ở.

Tuy nhiên, đây là suy luận, không phải diễn biến đã được xác minh độc lập. Những dữ kiện được nhắc đến chưa đủ để khẳng định nguyên nhân khiến người cha đánh con hay lý do gia đình không tìm kiếm cô.

Một chi tiết khác được chú ý là cách Đới Lộ Oa nhắc về bạn trai cũ. Cô dành nhiều lời tốt đẹp cho người này, nhớ chuyện mẹ bạn trai từng đưa mình đi chơi mạt chược và thậm chí cảm thấy gia đình người yêu cũ mới giống mái nhà của mình.

Việc những chia sẻ về bạn trai cũ xuất hiện sau câu chuyện bất hòa với cha mẹ có thể khiến người xem liên hệ chuyện yêu sớm với sự thiếu thốn tình cảm gia đình.

Lên tiếng giải thích nhưng tranh cãi chưa dừng lại

Khi cha mẹ và em họ của Đới Lộ Oa trở thành tâm điểm bàn luận, nữ diễn viên không lên tiếng ngay lập tức. Chưa đầy 24 giờ sau, cô đăng bài viết dài phản hồi những nghi vấn.

Đới Lộ Oa giải thích rằng bản thân chưa biết cách bày tỏ cảm xúc, đồng thời phủ nhận một số thông tin đang lan truyền. Cô cho biết chi phí thi nghệ thuật không cao như lời đồn và khẳng định mình không sống tại nhà bạn trai cũ. Nữ diễn viên cũng đề cập đến việc sẽ xử lý những thông tin sai sự thật.

Tuy nhiên, phản hồi này chưa thể hiện rõ sự thấu hiểu đối với những vất vả của cha mẹ, đồng thời nhận xét cô tập trung nhiều vào việc làm rõ tin đồn hơn là nói về những hỗ trợ gia đình đã dành cho mình.

Tranh cãi lần này cho thấy sức ảnh hưởng của các chương trình truyền hình thực tế đối với hình ảnh nghệ sĩ. Khi chuyện gia đình được đưa ra trước công chúng, một lời kể có thể khiến người xem đồng cảm, nhưng cũng có thể dẫn đến những cách diễn giải khác nhau khi đặt cạnh các thông tin khác.

Liệu Đới Lộ Oa đã kể câu chuyện từ góc nhìn riêng mà vô tình khiến cha mẹ chịu nhiều chỉ trích, hay khán giả đang đưa ra kết luận quá sớm khi chưa hiểu đầy đủ sự việc? Với những thông tin hiện có, vẫn cần thận trọng trước khi đưa ra phán xét về mối quan hệ giữa nữ diễn viên và gia đình.