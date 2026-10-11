Bỏ đề xuất giảng viên đi học nước ngoài được hưởng nguyên lương

Dự thảo lần 2 nghị định của Bộ GD&ĐT bỏ đề xuất giữ nguyên lương, phụ cấp cho giảng viên được cử đi học tập, nghiên cứu ở nước ngoài.

Ngày 10/10 là hạn cuối lấy ý kiến đối với dự thảo lần 2 Nghị định quy định chính sách khuyến khích, hỗ trợ học sinh, sinh viên, giảng viên đi học tập, nghiên cứu, thỉnh giảng và trao đổi học thuật tại các nước phát triển, các nước có quan hệ truyền thống hoặc có thế mạnh trong các ngành, lĩnh vực trọng điểm..

Theo dự thảo, giảng viên được hỗ trợ một vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông, lệ phí hộ chiếu, lệ phí visa và chi phí đi lại từ sân bay đến nơi đào tạo hoặc nơi ở, và ngược lại, trong thời gian được cử đi thỉnh giảng, trao đổi học thuật ở nước ngoài.

Ngoài ra, giảng viên được hỗ trợ bảo hiểm y tế và cấp sinh hoạt phí hằng tháng bằng mức cao nhất đang áp dụng đối với công dân Việt Nam đi học ở nước ngoài theo các đề án, chương trình học bổng của Chính phủ.

Thời gian hưởng chính sách căn cứ vào thời lượng thực tế của chương trình thỉnh giảng, trao đổi học thuật, được ghi trong quyết định cử đi của cơ quan có thẩm quyền và văn bản xác nhận của cơ sở giáo dục nước ngoài.

Như vậy, so với dự thảo lần 1, dự thảo lần 2 đã bỏ quy định giữ nguyên lương.

Bộ GD&ĐT cho biết việc bỏ quy định giữ nguyên lương được thực hiện theo yêu cầu của Bộ Nội vụ nhằm tránh phát sinh bất hợp lý đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Ảnh minh họa

Theo dự thảo lần 2, người học được hỗ trợ vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông. Người đi học thạc sĩ được cấp vé cho một lượt đi và về Việt Nam, trong khi người đi học đại học hoặc tiến sĩ được cấp vé cho hai lượt.

Người học còn được hỗ trợ lệ phí hộ chiếu, lệ phí visa, chi phí đi lại từ sân bay đến nơi đào tạo hoặc nơi ở và ngược lại trong các lượt đi, về Việt Nam. Ngoài ra, người học được hỗ trợ bảo hiểm y tế và học phí theo mức quy định của cơ sở đào tạo ở nước ngoài.

Người học cũng được cấp sinh hoạt phí hằng tháng theo các mức sau:

Người học đại học được cấp sinh hoạt phí hằng tháng bằng 1,5 lần mức cao nhất đang áp dụng đối với công dân Việt Nam đi học ở nước ngoài theo các đề án, chương trình học bổng của Chính phủ.

Người học thạc sĩ, tiến sĩ được cấp sinh hoạt phí hằng tháng bằng hai lần mức cao nhất nói trên.

Theo Bộ GD&ĐT, việc phân định số lượt vé máy bay theo trình độ học tập nhằm tiết kiệm ngân sách. Bộ cũng cho biết đề xuất bỏ quy định giữ nguyên lương đối với người học được đưa ra theo ý kiến của Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính, do quy định này không phù hợp với khoản 4 Điều 8 Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

Dự thảo quy định các khoản hỗ trợ cụ thể đối với giảng viên và người học, hướng tới bảo đảm quyền lợi người thụ hưởng và sử dụng ngân sách phù hợp.

Theo số liệu trên Vnexpres giai đoạn 2021-2025, gần 14.000 sinh viên, giảng viên, cán bộ quản lý được cử đi học tập ở nước ngoài. Trong đó, khoảng 12.000 người đi học các khóa ngắn hạn dưới một năm. Hiện, mức hỗ trợ sinh hoạt phí cho người được cử đi học bằng ngân sách do Bộ Tài chính quy định cao nhất là 1.300 USD một tháng với du học sinh tại Mỹ, Canada, Anh, Nhật Bản.

(t/h Vietnamnet, Thanh Niên)