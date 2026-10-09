Một quy định mới của Bộ GD&ĐT đang nhận "cơn mưa" đồng tình của phụ huynh cả nước: Tiết kiệm cả tá thời gian trong thời buổi công nghệ!

Nhiều phụ huynh cho rằng, đây là quyết định hết sức đúng đắn và thiết thực.

Quy định mới trong Điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh (Thông tư 81) của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cho phép các trường chỉ bắt buộc họp phụ huynh một lần vào đầu năm học và linh hoạt áp dụng hình thức trực tuyến đang nhận được sự hưởng ứng rộng rãi từ đông đảo phụ huynh trên cả nước. Thay vì phải tham dự cố định ba buổi họp trực tiếp mỗi năm như trước, sự thay đổi này được đánh giá là bước điều chỉnh phù hợp với nhịp sống bận rộn và xu hướng chuyển đổi số hiện nay.

Giải tỏa áp lực thời gian cho phụ huynh bận rộn

Theo quy định trước đây, phụ huynh phải tham dự họp định kỳ ba lần vào đầu năm, kết thúc học kỳ I và cuối năm học. Không ít gia đình chia sẻ việc sắp xếp công việc vào các buổi sáng cuối tuần để đến trường gặp nhiều bất tiện.

Nhiều người đi làm cả ngày thứ Bảy, hoặc phải mang theo con nhỏ lên lớp ngồi họp cùng vì không có người trông nom ở nhà. Do đó, việc chuyển từ cơ chế bắt buộc sang tổ chức khi thực sự cần thiết, kết hợp hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp, giúp phụ huynh chủ động đáng kể về mặt thời gian mà không lo bỏ lỡ thông tin của con.

Chị Nguyễn Thị Thanh (phường Cầu Giấy, Hà Nội) bày tỏ: "Công việc văn phòng của tôi thường xuyên phải tăng ca cả ngày thứ Bảy, có đợt họp phụ huynh cho hai đứa con trùng một buổi sáng mà xoay xở không kịp, đành phải xin nghỉ phép hoặc nhờ người đi thay. Giờ cho phép họp trực tuyến và chỉ bắt buộc đầu năm học thì phụ huynh dễ thở hơn rất nhiều, vừa không mất công di chuyển mà vẫn nắm trọn vẹn thông tin".

Đồng tình với quan điểm này, anh Trần Văn Tuấn (phường Đống Đa, Hà Nội) cho biết: "Ủng hộ họp trực tuyến hoặc họp khi có việc cần thiết. Tôi đi làm suốt cả cuối tuần, việc giảm bớt những buổi họp định kỳ mang tính hình thức giúp những người làm việc tự do hoặc theo ca kíp như chúng tôi yên tâm hơn rất nhiều mà vẫn theo sát được việc học của con".

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Thời đại 4.0: Cần sự linh hoạt, tránh hình thức

Nhiều ý kiến cho rằng trong thời đại công nghệ số, phần lớn các kênh thông tin giữa nhà trường và gia đình đã được giải quyết qua các ứng dụng chuyên dụng, hoặc các phần mềm nhắn tin như Facebook Messenger, Zalo,... Điểm kiểm tra, nhận xét rèn luyện hay các thông báo thu phí đều có thể cập nhật qua phần mềm liên lạc hoặc ứng dụng ngân hàng một cách nhanh chóng, minh bạch.

Việc phải dành từ 1 đến 2 tiếng chỉ để ngồi nghe lại các báo cáo chung về tỉ lệ khá giỏi hay nề nếp toàn trường khiến không ít buổi họp giữa kỳ, cuối năm trở nên nặng tính hình thức.

Chị Hoàng Thu Trang (TP.HCM) chia sẻ: "Bỏ được các buổi họp bắt buộc giữa và cuối năm là hợp lý nhất. Thời buổi này cái gì cũng có trên app và nhóm Zalo trao đổi của lớp rồi. Đi họp trực tiếp tình hình học tập của con thì trao đổi được ít, thời gian chủ yếu lại xoay quanh chuyện đóng góp, quỹ nọ phí kia. Có vấn đề gì riêng của con, giáo viên và phụ huynh cứ gọi điện hoặc nhắn tin trao đổi 1-1 sẽ thực chất và tế nhị hơn rất nhiều".

Bên cạnh đó, việc siết chặt quy định không để ban đại diện cha mẹ học sinh thu các khoản quỹ vận động sửa chữa, cải tạo hay chi trả thù lao cũng giúp tâm lý đi họp trở nên nhẹ nhõm hơn, đưa cuộc họp về đúng bản chất là diễn đàn phối hợp giáo dục giữa gia đình và nhà trường.

Bài toán hài hòa nhu cầu thực tế

Bên cạnh sự đồng thuận cao, một số phụ huynh cũng nhìn nhận thực tế: việc giảm số lần họp và siết thu quỹ đòi hỏi nhà trường phải có cơ chế tiếp nhận ý kiến phụ huynh linh hoạt hơn.

Anh Lê Hữu Hiền (Hà Nội) nêu góc nhìn: "Đồng ý là giảm họp hình thức, nhưng thực tế ở nhiều lớp, phụ huynh vẫn muốn tự nguyện đóng góp làm thêm rèm che nắng, điều hòa để phòng học bớt chói, con em ngồi học đỡ vất vả. Khi không còn các buổi họp định kỳ và cấm ban phụ huynh thu quỹ, nhà trường cần có hướng dẫn rõ ràng xem các nhu cầu thiết thực, chính đáng đó sẽ được tiếp nhận và triển khai thế nào để vừa minh bạch, đúng luật mà không làm khó các bên".

Nhìn chung, việc bỏ bắt buộc họp phụ huynh ba lần một năm và mở rộng hình thức trực tuyến là bước đi được nhiều phụ huynh đánh giá là thực chất, giúp giảm bớt gánh nặng hành chính cho giáo viên và tiết kiệm thời gian trong nhịp sống hiện đại.