161/166 học sinh điểm trường ở Nghệ An đi học trở lại sau hơn một tháng

Sau thời gian dài vắng học, sáng 9/10, phần lớn học sinh điểm trường Tiến Sơn đến lớp, chỉ còn 5 em vắng mặt.

161/166 học sinh điểm trường lẻ Tiến Sơn, xã Quỳnh Tam (Nghệ An) đã đến trường sau thời gian dài nghỉ học, do phụ huynh chưa đồng thuận với việc sáp nhập điểm trường. Những em còn vắng chủ yếu do vấn đề sức khỏe.

Để tạo điều kiện cho học sinh đến lớp, chính quyền xã tiếp tục bố trí xe đưa đón. Bên cạnh đó, nhiều phụ huynh chủ động dậy sớm, đưa con đến trường bằng xe máy.

161/166 học sinh điểm trường Tiến Sơn ở Nghệ An đi học trở lại.

Trong số 166 học sinh thì 13 em học tại điểm trường chính, số còn lại theo học tại phân hiệu thuộc xã Tân Sơn (cũ). Nhà trường bố trí giáo viên có kinh nghiệm, đồng thời lên kế hoạch ôn tập, dạy bù kiến thức cho học sinh sau thời gian nghỉ học.

Trước đó, từ đầu năm học 2026 - 2027, việc sáp nhập điểm trường lẻ Tiến Sơn về Trường Tiểu học Quỳnh Tam gặp khó khăn do nhiều phụ huynh chưa đồng tình. Dù chính quyền địa phương và ngành giáo dục nhiều lần tuyên truyền, đối thoại, phần lớn học sinh vẫn chưa đến lớp.

Ngày 8/10, UBND tỉnh Nghệ An tiếp tục có văn bản yêu cầu các sở, ngành và chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động phụ huynh đưa con đến trường. Đồng thời, UBND tỉnh giao công an tỉnh làm rõ, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan việc giải thể điểm trường lẻ Tiến Sơn.

UBND tỉnh cũng giao Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, tham mưu chính sách hỗ trợ thường xuyên đối với học sinh bán trú cấp tiểu học. Chính quyền xã Quỳnh Tam có trách nhiệm phối hợp tổ chức dạy bù, kiểm kê và xây dựng phương án xử lý tài sản, sử dụng đất tại điểm trường lẻ Tiến Sơn theo quy định.

Việc phần lớn học sinh trở lại lớp sau hơn một tháng gián đoạn là tín hiệu tích cực, giúp nhà trường từng bước ổn định hoạt động dạy và học.