Cuộc sống hiện tại của Nữ quán quân đầu tiên trong lịch sử Đường Lên Đỉnh Olympia

Những thành tích cả trong học tập lẫn công việc của cô khiến nhiều người chú ý.

Ra mắt khán giả vào năm 1999, Đường Lên Đỉnh Olympia nhanh chóng trở thành một trong những sân chơi kiến thức uy tín dành cho học sinh THPT trên cả nước. Trải qua nhiều mùa phát sóng, chương trình đã ghi dấu ấn với hàng loạt gương mặt tài năng, trong đó Trần Ngọc Minh là cái tên đặc biệt khi trở thành nữ quán quân đầu tiên.

Đến từ Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (Vĩnh Long), Ngọc Minh xuất sắc giành chiến thắng tại trận chung kết năm đầu tiên với 325 điểm. Cô vượt qua ba đối thủ Nguyễn Thành Vinh, Nguyễn Đắc Dương và Phan Minh Châu để ghi tên mình vào lịch sử chương trình.

Ngôi trường nơi Ngọc Minh theo học vốn được biết đến với truyền thống đào tạo học sinh giỏi, đạt nhiều thành tích trong các kỳ thi cấp quốc gia và quốc tế. Môi trường giáo dục tại ngôi trường chuyên thuộc khu vực Tây Nam Bộ đã góp phần bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và tinh thần cạnh tranh cho nữ sinh ngay từ thời phổ thông.

Sau khi đăng quang Đường Lên Đỉnh Olympia, Trần Ngọc Minh tiếp tục hành trình học tập tại Australia nhờ học bổng du học của Đại học Swinburne. Tại đây, cô theo học chương trình kỹ sư chuyên ngành Viễn thông và Công nghệ thông tin. Với kết quả học tập nổi bật, Ngọc Minh tốt nghiệp trong nhóm 5% sinh viên có thành tích xuất sắc nhất.

Không dừng lại ở tấm bằng kỹ sư, nữ quán quân tiếp tục nhận học bổng toàn phần để theo đuổi chương trình tiến sĩ chuyên ngành Mạng thông tin tại chính ngôi trường này.

Sau khi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, Ngọc Minh bắt đầu làm việc tại một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực viễn thông ở Australia.

Bên cạnh công việc chuyên môn, cô còn từng đảm nhận vị trí Giám đốc tiếp thị tại tổ chức từ thiện Open Your Hearts vào năm 2019.

Hành trình từ quán quân Olympia đến việc hoàn thành chương trình tiến sĩ và phát triển sự nghiệp tại nước ngoài cho thấy những thành tích đáng chú ý của Ngọc Minh cả trong học tập lẫn công việc.

Trái với những dấu ấn nổi bật trong học tập và sự nghiệp, Trần Ngọc Minh lựa chọn cuộc sống khá riêng tư. Cô hiếm khi xuất hiện trước truyền thông và cũng không thường xuyên công khai thông tin cá nhân trên mạng xã hội.

Theo những thông tin được chia sẻ, nữ quán quân Olympia mùa đầu tiên kết hôn vào năm 2013. Cô cùng chồng xây dựng tổ ấm tại Melbourne, Australia.

Dù định cư ở nước ngoài, Ngọc Minh và gia đình vẫn duy trì nhiều nét văn hóa truyền thống của người Việt. Qua một số hình ảnh hiếm hoi, gia đình cô vẫn giữ thói quen mặc áo dài vào dịp Tết, thưởng thức bánh chưng và thực hiện phong tục lì xì đầu năm.

Sau nhiều năm kể từ chiến thắng tại Đường Lên Đỉnh Olympia, Trần Ngọc Minh không còn xuất hiện thường xuyên trước công chúng. Thay vào đó, nữ quán quân đầu tiên của chương trình tập trung cho công việc và cuộc sống gia đình tại Australia, đồng thời vẫn gìn giữ những nét văn hóa Việt Nam nơi đất khách.

Đường Lên Đỉnh Olympia là cuộc thi kiến thức dành cho học sinh trung học phổ thông, được xem là sân chơi trí tuệ uy tín và lâu đời nhất của Việt Nam, được tổ chức từ ngày 28 tháng 3 năm 1999 đến nay. Mỗi năm có 53 trận phát sóng bao gồm 36 trận đấu tuần, 12 trận đấu tháng, 4 trận đấu quý và 1 trận chung kết năm sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV3. Hơn 2 thập kỷ phát sóng, chương trình đã chứng kiến hàng nghìn thí sinh tài năng tranh tài, cùng nhau tạo nên những trận đấu kịch tính và đầy cảm xúc.

(Tổng hợp)