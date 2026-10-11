Vì sao ngày càng nhiều gia đình không còn tổ chức tụ họp hay thường xuyên đến thăm họ hàng?

Thay vì dành thời gian cho những cuộc tụ họp đông người hay các chuyến thăm hỏi thường xuyên, nhiều gia đình ưu tiên cuộc sống riêng, sự gắn kết giữa các thành viên và những mối quan hệ thực sự thân thiết.

Trước đây, các dịp lễ Tết, sinh nhật hay cuối tuần thường là cơ hội để gia đình tổ chức tiệc tại nhà, mời bạn bè đến chơi hoặc đưa con cái về thăm họ hàng. Tuy nhiên, ngày càng có những gia đình chọn cuộc sống yên tĩnh hơn, ít tiếp khách và giảm tần suất gặp gỡ người thân.

Điều này không nhất thiết đồng nghĩa với sự khép kín hay rạn nứt trong các mối quan hệ. Đôi khi, đó là cách mỗi gia đình sắp xếp lại cuộc sống, dành thời gian cho những điều thực sự quan trọng.

Không muốn những cuộc gặp gỡ trở thành áp lực

Không phải cuộc gặp gỡ nào cũng đem lại cảm giác thoải mái. Trong một số gia đình, những lần thăm hỏi họ hàng thường đi kèm câu chuyện về thu nhập, công việc, chuyện con cái hoặc những lời so sánh giữa các thành viên.

Khi những tình huống này lặp lại, việc gặp gỡ dễ trở thành áp lực thay vì dịp để các thành viên gần gũi nhau hơn. Bên cạnh đó, việc chuẩn bị nhà cửa, tiếp đón khách hay quà cáp cũng tốn không ít công sức. Vì vậy, một số gia đình chọn gặp nhau vào những dịp phù hợp, khi mọi người có thể thoải mái trò chuyện và tận hưởng thời gian bên nhau.

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Ưu tiên thời gian cho cuộc sống riêng

Khi bước vào tuổi trung niên, nhiều người phải cân bằng giữa công việc, chăm sóc cha mẹ lớn tuổi và nuôi dạy con cái. Nếu cuối tuần liên tục dành cho những buổi tụ họp hay việc chuẩn bị tiệc tại nhà, thời gian nghỉ ngơi và chăm lo cho gia đình sẽ càng hạn hẹp.

Thay vì tham gia mọi cuộc gặp, họ có thể chọn ở nhà nấu ăn, đưa con đi chơi hoặc đơn giản là nghỉ ngơi sau một tuần bận rộn. Những hoạt động bình dị này giúp các thành viên có thêm thời gian cho nhau, đồng thời tạo ra khoảng riêng để mỗi người cân bằng cuộc sống.

Việc giữ liên lạc trở nên thuận tiện hơn

Trước đây, gặp mặt trực tiếp là một trong những cách phổ biến để mọi người hỏi thăm, chia sẻ chuyện gia đình. Ngày nay, điện thoại và mạng xã hội giúp việc kết nối trở nên dễ dàng hơn. Chỉ với một cuộc gọi video hay vài dòng tin nhắn, các thành viên đã có thể cập nhật cuộc sống của nhau mà không nhất thiết phải gặp mặt thường xuyên.

Điều này đặc biệt hữu ích với những gia đình sống xa nhau hoặc có lịch trình bận rộn. Thay vì chờ đến dịp lễ Tết mới hỏi thăm, mọi người có thể trò chuyện bất cứ khi nào thuận tiện. Dù vậy, liên lạc trực tuyến vẫn khó thay thế hoàn toàn những lần gặp mặt, nhất là khi người thân cần được chăm sóc hoặc gia đình có dịp quan trọng.

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Không còn quá bận tâm đến đánh giá của người khác

Việc ít tổ chức tiệc hay hiếm khi tham gia các buổi tụ họp đôi khi khiến một gia đình bị nhận xét là lạnh lùng, khó gần. Tuy nhiên, nhiều người dần nhận ra rằng không thể làm hài lòng tất cả mọi người hay duy trì mọi mối quan hệ với mức độ như nhau.

Thay vì cố gắng có mặt trong mọi cuộc gặp vì sợ bị bàn tán, họ học cách lựa chọn những mối quan hệ phù hợp và dành thời gian cho điều mình thực sự coi trọng. Điều đó không có nghĩa là tự cô lập, mà là chủ động xây dựng nhịp sống khiến bản thân và gia đình cảm thấy thoải mái.

Sau cùng, sự gắn kết không chỉ được đo bằng số lần gặp mặt, mà còn nằm ở sự quan tâm trong những điều bình dị: một bữa cơm chung, một cuộc trò chuyện sau ngày làm việc hay sự hiện diện khi người thân cần giúp đỡ.

Theo Toutiao