Chia sẻ đang được hội phụ huynh quan tâm: Chỉ quay sang nói chuyện vài giây, người mẹ mất dấu con hơn 2 tuổi giữa phố đi bộ Hồ Gươm

Một bé hơn 2 tuổi đi lạc giữa phố đi bộ Hồ Gươm vào buổi tối, được người đi đường đưa đến chốt bảo vệ cách vị trí ban đầu khoảng 100m. Chia sẻ của người mẹ là lời nhắc phụ huynh cần phân công rõ người trông trẻ và tìm sự hỗ trợ ngay khi mất dấu con.

Sau khi bình tâm, một người mẹ kể lại trải nghiệm lạc con ở phố đi bộ Hồ Gươm, mong các gia đình cẩn thận hơn khi đưa trẻ đến nơi đông người.

Bé nhà chị hơn 2 tuổi, tính cách dạn dĩ, thích chạy nhảy, khám phá. Vì vậy, mỗi lần đưa con ra ngoài, vợ chồng chị đều chú ý trông coi.

Tối xảy ra sự việc, khi đến khu vực đông người, con chạy lên phía trước, bố mẹ theo ngay phía sau. Người bố quay sang hỏi vợ một câu, người mẹ trả lời. Theo chị, cuộc trao đổi chỉ mất khoảng 5 giây, nhưng khi quay lại, cả hai đã không còn nhìn thấy con.

Giữa đám đông có nhiều trẻ nhỏ, trời lại tối, việc tìm kiếm trở nên khó khăn. Sau 2-3 phút không thấy bé, người mẹ bắt đầu hoảng sợ.

Hai vợ chồng chia nhau tìm. Mẹ tìm quanh vị trí vừa mất dấu con, bố chạy lên phía trước. Khoảng 10 phút trôi qua, cả hai vẫn chưa thấy bé.

Người mẹ đến báo lực lượng bảo vệ gần đó, cung cấp ảnh con và nhờ hỗ trợ. Hình ảnh của bé được chuyển vào nhóm Zalo để những người làm nhiệm vụ cùng tìm kiếm.

Vừa cung cấp xong thông tin, chị nhận được cuộc gọi của chồng: Đã tìm thấy con.

Hóa ra, sau khi tìm phía trước không có kết quả, người bố đổi hướng, quay ngược lại. Đi một đoạn, anh thấy con đang đứng tại một chốt bảo vệ, cách vị trí ban đầu khoảng 100m.

Bé vừa đi vừa khóc tìm mẹ. May mắn, một người nhìn thấy trẻ đi một mình đã đưa bé đến chốt bảo vệ.

“Ôm con mình khóc như mưa, không nói nên lời”, người mẹ kể. Trong những phút tìm kiếm, chị liên tục nghĩ đến các câu chuyện trẻ mất tích và câu hỏi khiến bản thân không dám nghĩ tiếp: “Nếu hôm nay mình không tìm thấy con thì sao?”.

Cả bố lẫn mẹ cùng đi vẫn có thể mất dấu trẻ

Điểm khiến câu chuyện đáng lưu tâm là cả hai phụ huynh đều ở ngay phía sau con. Tuy nhiên, chỉ một cuộc trao đổi ngắn cũng tạo ra khoảng thời gian cả hai cùng rời mắt khỏi bé.

Trong đám đông, trẻ nhỏ dễ bị người lớn che khuất. Việc để con chạy phía trước khiến khoảng cách tưởng như rất gần cũng có thể trở thành khoảng trống khó kiểm soát, đặc biệt vào buổi tối.

Sau trải nghiệm này, người mẹ nhắc các gia đình cần phân công một người chịu trách nhiệm chính quan sát con, tránh mặc định “người kia đang trông”. Nếu cần đổi người, nên nói rõ và chờ người còn lại xác nhận đã tiếp nhận việc trông trẻ.

Với bé còn nhỏ, ở khu vực đông đúc, bố mẹ nên giữ con trong tầm với, nắm tay hoặc bế con khi cần di chuyển qua đám đông. Khi phải xem điện thoại, lấy đồ hay trao đổi việc gì, hãy dừng lại ở vị trí phù hợp và chắc chắn có người đang giữ con.

Chuẩn bị trước và báo ngay khi mất dấu con

Một số điều phụ huynh có thể chuẩn bị từ trước mỗi lần đưa trẻ đến nơi đông người:

Chụp một ảnh con trong trang phục đang mặc để có thể cung cấp ngay nếu cần tìm kiếm.

Chuẩn bị thẻ hoặc vòng tay ghi số điện thoại người chăm sóc, gắn chắc chắn và kiểm tra trước khi đi.

Dạy con cách nhờ giúp đỡ phù hợp với độ tuổi, chẳng hạn nói “Con bị lạc mẹ” với người làm nhiệm vụ tại chốt bảo vệ.

Thống nhất cách trông con giữa những người đi cùng, nhất là khi đổi người bế, dắt hoặc đưa trẻ đi vệ sinh.

Với trẻ hơn 2 tuổi, không nên đặt toàn bộ sự an toàn vào việc con nhớ được tên bố mẹ hay số điện thoại. Những thông tin này có thể được tập dần, nhưng trách nhiệm quan sát và giữ trẻ vẫn thuộc về người lớn.

Nếu mất dấu con, phụ huynh cần báo ngay cho bảo vệ, công an hoặc lực lượng hỗ trợ tại khu vực, đồng thời cung cấp ảnh, trang phục, tuổi và vị trí nhìn thấy con lần cuối. Đừng chờ tự tìm nhiều phút không có kết quả mới nhờ hỗ trợ.

Nếu có hai người lớn, có thể phân công một người liên hệ lực lượng hỗ trợ và ở gần điểm mất dấu, người còn lại tìm theo hướng đã thống nhất, giữ liên lạc với nhau.

Câu chuyện khép lại bằng một cuộc đoàn tụ, nhờ người đi đường phát hiện bé đi một mình và đưa đến chốt bảo vệ. Nhưng những phút hoảng loạn của gia đình là lời nhắc rõ ràng: ở nơi đông người, việc trông trẻ cần được giao cụ thể, và một lời báo tìm kiếm sớm có thể giúp huy động sự hỗ trợ kịp thời.