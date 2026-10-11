Hơn 13.000 người thi tuyển nhân viên soát vé xe buýt, nhận lương 9 triệu đồng/tháng, độ khó của đề thi được ví như "kỳ thi tàn khốc nhất thế giới, tỷ lệ chọi 1:1200"

Vốn tưởng rằng kỳ thi tuyển nhân viên soát vé xe buýt sẽ không quá phức tạp nhưng khi xem nội dung đề thi nhiều thí sinh đã phải ngỡ ngàng vì độ khó vượt xa tưởng tượng.

Hơn 13.000 người tranh suất việc làm, đề thi có loạt câu hỏi hóc búa

Ngày 28/9/2026 vừa qua, hơn 13.000 người đã tham gia kỳ thi tuyển nhân viên soát vé xe buýt tại thành phố Mumbai, Ấn Độ. Đây là đợt tuyển dụng của Cơ quan Điện lực và Giao thông Brihanmumbai (BEST), đơn vị vận hành hệ thống xe buýt công cộng tại thành phố này.

Theo Free Press Journal, kỳ tuyển dụng nhằm bổ sung 364 nhân viên soát vé xe buýt, thu hút lượng lớn ứng viên nhờ tính ổn định của công việc và các chế độ đãi ngộ. Mức thu nhập của vị trí này có thể trên 30.000 rupee/tháng, tương đương khoảng 9 triệu đồng, kèm những quyền lợi như chăm sóc y tế, chế độ hưu trí và khả năng được bố trí nhà ở dành cho nhân viên.

Yêu cầu học vấn đối với ứng viên cũng chỉ ở mức tương đương tốt nghiệp lớp 10. Vốn tưởng rằng kỳ thi tuyển sẽ không quá phức tạp, tuy nhiên, nội dung đề thi lại khiến không ít người bất ngờ.

Theo quy định, bài thi có tổng điểm 100, bao gồm các nội dung về số học, kiến thức chung, thời sự, tiếng Marathi và tiếng Anh. Thí sinh cần đạt tối thiểu 50% số điểm để vượt qua vòng thi. Sau khi bước ra khỏi phòng thi, nhiều ứng viên phản ánh rằng một số câu hỏi khó hơn đáng kể so với những gì họ hình dung về kỳ tuyển dụng nhân viên soát vé xe buýt.

Hơn 13.000 ứng viên tham gia kỳ thi tuyển nhân viên soát vé xe buýt tại Mumbai (Ấn Độ), cạnh tranh 364 vị trí tuyển dụng (Ảnh The Indian Express)

Trong số những câu hỏi được The Times of India dẫn lại, có câu yêu cầu xác định đâu là khí hiếm trong bốn lựa chọn gồm hydrogen, helium, oxygen và carbon. Đáp án chính xác là helium. Một câu khác đề cập đến nguồn thực phẩm cung cấp axit béo Omega-3, với các lựa chọn gồm sữa, trái cây, thịt gà và thịt cừu.

Phần tiếng Anh cũng xuất hiện những yêu cầu không đơn giản. Thí sinh phải tìm từ đồng nghĩa với “cogent”, mang nghĩa có sức thuyết phục, trong ngữ cảnh pháp lý. Một câu khác yêu cầu giải thích thành ngữ “tie the knot”, có nghĩa là kết hôn.

Ở phần lịch sử, đề thi yêu cầu xác định nhà hoạt động Shaukat Ali có liên quan đến phong trào hoặc sự kiện nào, trong bốn lựa chọn gồm phong trào Swadeshi, sự kiện Chauri Chaura, phong trào Khilafat và âm mưu Kakori. Chưa dừng lại ở đó, đề thi còn xuất hiện phép tính: {(175 × 52/13 + 36) × 26/299} × 1/8

Kỳ thi công chức Ấn Độ (CSE) được đánh giá là "kỳ thi tàn khốc nhất thế giới". Năm 2022, hơn 1,13 triệu thí sinh Ấn Độ đăng ký dự thi kì thi công chức này nhưng chỉ có 933 người đỗ. Tỷ lệ chọi là 1:1217

Những câu hỏi trải rộng trên nhiều lĩnh vực khiến một số ứng viên ví đề thi với kỳ tuyển chọn công chức cấp cao UPSC của Ấn Độ hay còn gọi là Kỳ thi công chức Ấn Độ (CSE).

Một thí sinh cho rằng nội dung đề có độ khó tương đương kỳ thi UPSC, trong khi người khác phản ánh gần như không có câu hỏi trực tiếp liên quan đến BEST. Đây cũng là nguyên nhân khiến kỳ thi trở thành chủ đề gây tranh cãi.

Phần lớn thí sinh được cho là không vượt qua kỳ thi, cơ quan tuyển dụng lên tiếng

Theo Hindustan Times, nguồn tin từ BEST cho biết phần lớn trong số hơn 13.000 ứng viên không vượt qua bài kiểm tra. Tuy nhiên, cơ quan này chưa công bố số lượng thí sinh trượt cụ thể.

Nhiều người cho rằng đề thi chưa phản ánh đúng những kỹ năng cần thiết đối với công việc soát vé xe buýt. Trên thực tế, nhân viên ở vị trí này thường đảm nhiệm việc bán vé, thu tiền, kiểm soát hành khách, hỗ trợ người đi xe và xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình vận hành.

Trong khi đó, đề thi lại có nhiều nội dung về khoa học, lịch sử và ngôn ngữ, khiến các ứng viên đặt câu hỏi về mức độ phù hợp. Theo Hindustan Times, một số câu hỏi còn đề cập đến phương thức canh tác đốt nương làm rẫy, Ngày Công nghệ Quốc gia và Năm Quốc tế về Hợp tác xã của Liên Hợp Quốc.

Đề thi xuất hiện nhiều câu hỏi hóc búa về khoa học, lịch sử, tiếng Anh và toán học, khiến không ít thí sinh bất ngờ và gây tranh cãi về mức độ phù hợp với công việc (Ảnh Curly Tales)

Ông Sunil Ganacharya, thành viên Ủy ban BEST, đã đưa vấn đề ra thảo luận sau khi nhận được phản ánh từ nhiều ứng viên không đạt ngưỡng điểm tối thiểu. Ông cho rằng những người ứng tuyển chỉ cần trình độ học vấn lớp 10, trong khi công việc chính là phục vụ hành khách và phát hành vé. Vì vậy, nội dung kiểm tra cần phù hợp hơn với nhiệm vụ thực tế.

Bà Trushna Vishwasrao, Chủ tịch Ủy ban BEST, cũng xác nhận đã nhận được những khiếu nại liên quan đến các câu hỏi bị cho là nằm ngoài chương trình thi. Bà đề xuất xem xét lại ngưỡng điểm đạt 50% và cho rằng kỳ tuyển dụng nên chú trọng những câu hỏi đơn giản hơn, gắn với công việc của nhân viên soát vé xe buýt.

Theo Free Press Journal, sự việc đã được chuyển đến Tata Consultancy Services (TCS), đơn vị tổ chức kỳ thi, để xem xét các phản ánh. Trong khi đó, phía BEST khẳng định kỳ thi được thực hiện theo những quy định đã ban hành.

Vụ việc đặt ra câu hỏi về cách xây dựng đề thi tuyển dụng, đặc biệt là việc cân bằng giữa đánh giá kiến thức tổng quát và những kỹ năng thực sự cần thiết cho từng vị trí công việc. Hiện vẫn chưa có thông tin chính thức xác nhận kỳ thi bị hủy hoặc sẽ được tổ chức lại.

Nguồn: Free Press Journal