Nam nghệ sĩ từng là thầy giáo dạy Văn, có con trai cũng là diễn viên nổi tiếng

Với gương mặt phúc hậu, phong thái mực thước và lối diễn tự nhiên, nam diễn viên từng là một trong những gương mặt quen thuộc của dòng phim chính luận Việt Nam.

Diễn viên Dũng Nhi (SN 1947, tên đầy đủ là Lê Dũng Nhi) là một trong những gương mặt gạo cội của dòng phim chính luận Việt Nam.

Ông ngoại, mẹ và dì đều hoạt động nghệ thuật, các em của ông cũng từng theo sân khấu. Tuy nhiên, thuở trẻ, Dũng Nhi lại chọn con đường sư phạm thay vì nghệ thuật.

Diễn viên gạo cội Dũng Nhi.

Theo VTC News, ông theo học Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội và từng đứng lớp dạy Văn với niềm đam mê dành cho nghề giáo. Nhưng cơ duyên với điện ảnh lại đến rất bất ngờ.

Khi còn là sinh viên, trong lúc lên chỗ sơ tán chia tay mẹ, nam nghệ sĩ tình cờ gặp đạo diễn Quốc Long lúc đó đang tìm kiếm diễn viên cho vai anh hùng Lê Mã Lương trong phim Bài ca ra trận.

Sau khi thử vai thành công, ông được chọn vào vai chính. Tuy nhiên, đúng lúc đó, Dũng Nhi phải lên đường nhập ngũ nên vai diễn được giao cho người khác.

Năm 1973, sau khi xuất ngũ trở về, Dũng Nhi tiếp tục được đoàn phim Bài ca ra trận liên hệ. Lần này, vai diễn anh hùng Lê Mã Lương thuộc về ông, mở ra bước ngoặt lớn trong sự nghiệp nghệ thuật.

Sau thành công của bộ phim, diễn viên Dũng Nhi vừa đi dạy vừa tham gia đóng phim. Mỗi ngày ông làm việc khoảng 16 tiếng.

Năm 1979, ông đứng giữa lựa chọn: Hoặc ở lại làm nghề giáo hoặc chuyển hẳn đi làm phim để đảm bảo sức khỏe và chất lượng công việc. Cuối cùng, nam nghệ sĩ chọn theo đuổi nghiệp diễn, chuyển hẳn về Hãng phim truyện Việt Nam.

Diễn viên Dũng Nhi trong phim Bí thư Tỉnh ủy. (Ảnh: FBNV)

Từ những vai diễn đầu tiên, Dũng Nhi dần khẳng định tên tuổi qua nhiều tác phẩm như Sao tháng Tám, Mùa lá rụng, Người trở về, Chạy án... Tuy nhiên, vai diễn giúp ông ghi dấu ấn sâu đậm nhất trong lòng khán giả là vai Bí thư Hoàng Kim trong bộ phim Bí thư Tỉnh ủy.

Trong phim, ông đã thể hiện trọn vẹn hình ảnh một vị lãnh đạo xông xáo, bản lĩnh, liêm chính và hết lòng vì đời sống của nhân dân. Khán giả bấy giờ không thể quên hình ảnh vị bí thư gạt bỏ tư duy lối cũ, sẵn sàng lội bùn kiểm tra lúa mới cấy hay những trăn trở, câu thoại gai góc nhưng chan chứa tình dân của ông với cấp dưới.

Theo Dân Việt, lối diễn chân thực, giàu cảm xúc ấy khiến nhiều người ngoài đời thực thậm chí quên mất tên thật của ông mà chỉ thân thương gọi ông là "Bí thư Kim" hay "Bí thư Tỉnh ủy". Vai diễn xuất sắc này đã mang về cho ông giải thưởng Nam diễn viên được yêu thích nhất tại Lễ trao giải phim truyền hình năm 2010.

Nghệ sĩ Dũng Nhi và vợ. (Ảnh: FBNV)

Đằng sau những thành công rực rỡ trên màn ảnh, cuộc sống đời thường của diễn viên Dũng Nhi cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Vợ ông là bà Trần Thị Bình, từng nổi tiếng với tiệm tóc đông khách ở Hà Nội từ những năm 1970-1980.

Nhờ tay nghề khéo léo, bà từng làm tóc và trang điểm cho nhiều nghệ sĩ, đoàn phim lớn. Đặc biệt, trong nhiều vai diễn của chồng, bà chính là người trực tiếp hỗ trợ tạo hình nhân vật. Riêng với vai Bí thư Hoàng Kim, bà Bình góp phần quan trọng trong việc xây dựng phong thái và diện mạo chuẩn mực cho nhân vật, giúp chồng tạo nên hình tượng lãnh đạo đầy khí chất trên màn ảnh.

Con trai của diễn viên Dũng Nhi là diễn viên, nghệ sĩ múa Lê Vũ Long.

Ít người biết, diễn viên Dũng Nhi có con trai là Lê Vũ Long - nghệ sĩ múa, diễn viên từng gây sốt với vai Phong trong phim Xin hãy tin em năm 1997. Không chỉ hoạt động điện ảnh, Lê Vũ Long còn là biên đạo, đạo diễn múa nổi tiếng, từng học múa đương đại tại Pháp và sở hữu đoàn nghệ thuật riêng lưu diễn nhiều nước trên thế giới.

Mới đây, chia sẻ với VietNamNet, Dũng Nhi cho biết ông vẫn thường xuyên tham gia các sự kiện điện ảnh nhưng luôn tránh xuất hiện trên thảm đỏ nên không nhiều người biết.

Nghệ sĩ Dũng Nhi nói trên giấy tờ, ông sinh năm 1947 chứ không phải 1951 như một số báo đưa tin, nghĩa là năm nay đã bước sang tuổi 80. Song nam diễn viên vẫn nhanh nhẹn, minh mẫn và phong độ. Ông nói vui "sức khoẻ đủ để đi chơi" và tiết lộ mắc ít bệnh tuổi già.

Khó hình dung nghệ sĩ Dũng Nhi đã bước sang độ tuổi xưa nay hiếm, dù vậy ông vẫn nhuộm tóc đen và thường xuyên cùng vợ đi du lịch. Nam nghệ sĩ nói vui, bạn bè tóc bạc trắng và ông cũng muốn giống họ nhưng vợ lại không cho, bắt nhuộm tóc đen cho trẻ. "Tôi xin cô ấy cho để tóc bạc mà không nghe. Bạn bè tôi ai tóc cũng trắng, mình tôi tóc đen trông buồn cười dù vậy mà vẫn phải nghe", nghệ sĩ hóm hỉnh nói.

Diễn viên Dũng Nhi nói hiện tại ngoài thú vui đi du lịch, niềm vui tuổi già của ông là có thời gian đi câu cá, ở nhà làm vườn, nuôi gà, nuôi chim, trồng hoa... Do con cháu đã trưởng thành và ở riêng nên chỉ có hai ông bà sống với nhau. Ông cười tươi khi nhắc tới cuộc hôn nhân của mình với niềm hãnh diện: "Chúng tôi gặp nhau từ năm 1978-79 rồi tới năm 1984 yêu nhau và chính thức về một nhà năm 1990", ông kể. Diễn viên Dũng Nhi cũng nói vui rất "sợ" vợ "bởi tất cả những người đàn ông chân chính đều như vậy".

t/h theo Dân Việt, VietNamNet