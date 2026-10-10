121 nhà khoa học tại Việt Nam lọt top 2% có ảnh hưởng nhất thế giới: Ai được gọi tên 8 năm liên tiếp?

Theo bảng xếp hạng các nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2026 của nhóm nghiên cứu Đại học Stanford (Hoa Kỳ), Việt Nam có 121 nhà khoa học thuộc 44 cơ sở nghiên cứu và đào tạo góp mặt trong danh sách thành tựu trọn đời.

Mới đây, nhóm nghiên cứu của GS John Ioannidis (Đại học Stanford, Hoa Kỳ) công bố bảng xếp hạng các nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2026, thường được gọi là danh sách "Top 2% nhà khoa học thế giới", dựa trên dữ liệu khoa học Scopus.

Bảng xếp hạng đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhà khoa học thông qua các chỉ số trích dẫn, trong đó có chỉ số h, chỉ số hm và vai trò tác giả trong các công trình nghiên cứu. Kết quả được chia thành hai danh sách: ảnh hưởng trong một năm và thành tựu trọn đời.

Ở danh sách thành tựu trọn đời, Việt Nam có 121 nhà khoa học thuộc 44 cơ sở nghiên cứu và đào tạo. Dẫn đầu về số lượng là Trường Đại học VinUni với 16 nhà khoa học, tiếp đến là Trường Đại học Tôn Đức Thắng (14), Trường Đại học Duy Tân (13), Đại học Quốc gia Hà Nội (7) và Đại học Bách khoa Hà Nội (6).

Trong số 121 nhà khoa học có địa chỉ nghiên cứu tại Việt Nam được xếp hạng, GS David R. Bangsberg (Trường Đại học VinUni) có thứ hạng cao nhất, đứng thứ 8.926 thế giới. Xếp thứ hai tại Việt Nam là PGS.TS Hoàng Anh Tuấn (Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM), đứng thứ 11.632 thế giới.

Đáng chú ý, GS.TSKH Nguyễn Đình Đức có năm thứ tám liên tiếp góp mặt trong bảng xếp hạng. Ở lĩnh vực kỹ thuật công nghệ, ông đứng thứ 177 trong gần 158.000 nhà khoa học trên thế giới, thuộc nhóm 0,11% dẫn đầu theo thành tựu trọn đời. Các nghiên cứu của ông tập trung vào vật liệu composite, vật liệu và kết cấu tiên tiến.

Đại học Quốc gia Hà Nội là cơ sở giáo dục đại học công lập duy nhất có hai nhà khoa học trong nhóm 10 người có thứ hạng cao nhất tại Việt Nam trên bảng xếp hạng thế giới. Cụ thể, đó là GS.TS Trần Xuân Bách, đứng thứ 22.065 thế giới và GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, đứng thứ 27.065 thế giới.

Danh sách năm 2026 ghi nhận sự đóng góp của cả các nhà khoa học Việt Nam có quá trình nghiên cứu lâu dài trong nước và các chuyên gia quốc tế đang làm việc tại Việt Nam, trải rộng trên nhiều lĩnh vực như y học, năng lượng, trí tuệ nhân tạo, vật liệu, tài chính và kỹ thuật công nghệ.