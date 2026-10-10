Làm bài tập nhóm nhưng một thành viên mất hút cả tuần, sát deadline mới xuất hiện: Người EQ cao có cách "trị" đồng đội hay vô cùng

Một thành viên biến mất suốt quá trình làm bài rồi xuất hiện ngay trước deadline là kiểu tình huống rất dễ khiến cả nhóm nổi nóng, nhưng cách xử lý khéo có thể khiến vấn đề không lặp lại.

Làm bài tập nhóm, cả nhóm đã chia việc từ đầu và thống nhất deadline riêng để còn thời gian ghép bài. Một thành viên nhận phần của mình rồi im bặt. Tin nhắn trong nhóm không trả lời, được tag cũng không phản hồi, đến khi cả nhóm gần hoàn thành mới bất ngờ xuất hiện với câu: "Giờ tớ làm gì?". Đây là lúc rất nhiều nhóm sinh viên rơi vào cảnh vừa bực vừa không biết xử lý thế nào để kịp nộp bài.

Phản ứng đầu tiên thường là trách móc. Có người lập tức nhắn một tràng dài về việc thành viên kia thiếu trách nhiệm, có người mặc kệ vì "thôi sắp deadline rồi", cũng có người làm luôn phần còn lại rồi lần sau quyết định không cho người này tham gia nữa. Những cách này có thể giải quyết được bài tập trước mắt, nhưng chưa chắc giải quyết được vấn đề của nhóm.

Người có EQ tốt thường không chọn cách "trị" đồng đội bằng việc mỉa mai hay làm căng trước cả nhóm. Họ nói thẳng vào hành vi, hậu quả và trách nhiệm cụ thể, thay vì công kích tính cách của người kia.

Chẳng hạn, thay vì nói "Cậu lúc nào cũng vô trách nhiệm", có thể nói: "Phần của cậu chưa được gửi theo thời gian nhóm thống nhất nên bọn tớ không thể ghép bài đúng tiến độ. Bây giờ còn một ngày, cậu có thể hoàn thành phần này trước 8 giờ tối không?". Một câu nói rõ việc gì đang xảy ra, ảnh hưởng thế nào và người kia cần làm gì sẽ hiệu quả hơn nhiều so với việc dán cho họ một cái nhãn.

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Điểm quan trọng tiếp theo là không âm thầm gánh phần việc của người khác rồi sau đó tức giận. Nếu một thành viên liên tục không hoàn thành nhiệm vụ, nhóm cần điều chỉnh cách làm bằng những cách như chia deadline nhỏ hơn, xác nhận từng phần việc, lưu lại tiến độ và thống nhất trước cách xử lý nếu ai đó không hoàn thành... Những điều này nghe có vẻ cứng nhắc, nhưng lại giúp tránh việc đến sát deadline mới phát hiện một phần quan trọng vẫn chưa được làm.

Trong trường hợp người kia thực sự có lý do chính đáng, cách xử lý cũng cần khác. Có thể thành viên đó gặp vấn đề cá nhân, sức khỏe hoặc một việc đột xuất nhưng không biết cách thông báo. EQ tốt không có nghĩa là mặc định ai im lặng cũng đang lười. Nó là khả năng hỏi trước khi kết luận, đồng thời vẫn giữ được giới hạn để cả nhóm không phải chịu hậu quả thay cho một người.

Ngược lại, nếu đây đã là lần thứ hai, thứ ba và thành viên đó vẫn biến mất rồi xuất hiện sát deadline, việc đặt giới hạn là hoàn toàn cần thiết. Nhóm có thể phân công lại công việc, báo rõ phần đóng góp thực tế của từng người hoặc trao đổi với giảng viên nếu quy định môn học cho phép. Tôn trọng đồng đội không đồng nghĩa với việc một người có thể liên tục bỏ trách nhiệm mà những người còn lại phải tự xử lý.

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Thực ra, "EQ cao" trong một nhóm học tập không phải là người luôn nói chuyện nhẹ nhàng hay người cuối cùng vẫn nhận làm hết phần của người khác. Đó là người có thể giữ bình tĩnh khi đang rất bực, nói đúng vấn đề thay vì công kích cá nhân, và biết đặt ra giới hạn khi sự việc lặp lại.

Vì vậy, nếu một thành viên mất hút cả tuần rồi sát deadline mới xuất hiện, cách "trị" hiệu quả nhất không phải là một màn mắng nhau thật đã. Hãy để trách nhiệm quay về đúng người, với thời hạn và phần việc rõ ràng. Khi mọi thứ được nói bằng thông tin cụ thể thay vì cảm xúc, cả nhóm sẽ dễ xử lý hơn rất nhiều.