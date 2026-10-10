TOP 3 ngành học sẽ trở thành "mỏ vàng" trong 5 năm tới, AI khuyên tìm hiểu ngay

Không chỉ gắn với xu hướng công nghệ toàn cầu, cả ba ngành học còn có dư địa phát triển tại Việt Nam khi doanh nghiệp đẩy mạnh chuyển đổi số và nền kinh tế hướng tới các ngành công nghệ cao.

Trong bối cảnh thị trường lao động đang có những cú chuyển mình ngoạn mục, việc nhìn ra những "mỏ vàng" mới trước khi chúng trở nên quá đông đúc là chìa khóa của thành công. Dựa trên các thuật toán phân tích dòng vốn đầu tư và sự thiếu hụt nhân lực trình độ cao, AI đã chỉ ra 3 ngành học tiềm năng nhất mà bạn nên tìm hiểu ngay từ bây giờ để đón đầu làn sóng trong 5 năm tới.

3 ngành học sẽ trở thành "mỏ vàng" trong 5 năm tới theo dự đoán của AI

AI và khoa học dữ liệu, đón đầu làn sóng công nghệ

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang dần trở thành công cụ được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, từ tài chính, thương mại điện tử đến y tế, sản xuất và truyền thông. Công nghệ này giúp doanh nghiệp phân tích lượng dữ liệu lớn, tự động hóa quy trình và hỗ trợ ra quyết định.

Sự phổ biến của AI kéo theo nhu cầu về nhân lực có khả năng phát triển, vận hành và tối ưu các hệ thống thông minh. Đây là cơ hội cho sinh viên theo học trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, khoa học máy tính hoặc kỹ thuật phần mềm.

Sau khi tốt nghiệp, người học có thể đảm nhận các vị trí như kỹ sư AI, chuyên viên phân tích dữ liệu, kỹ sư học máy hoặc nhà phát triển ứng dụng. Tùy năng lực và kinh nghiệm, họ có thể làm việc tại doanh nghiệp công nghệ hoặc bộ phận công nghệ của ngân hàng, công ty thương mại và các tổ chức lớn.

Tuy nhiên, cơ hội trong lĩnh vực này không đồng nghĩa với việc chỉ cần biết sử dụng công cụ AI là có thể tìm được công việc tốt. Người học cần trang bị kiến thức về toán học, lập trình, xử lý dữ liệu và khả năng giải quyết vấn đề thực tế.

Trong bối cảnh công nghệ thay đổi nhanh, lợi thế lâu dài sẽ thuộc về những người hiểu cách AI vận hành, biết ứng dụng công nghệ vào công việc và liên tục cập nhật kiến thức.

An ninh mạng, bảo vệ dữ liệu trong nền kinh tế số

Khi doanh nghiệp và người dùng ngày càng phụ thuộc vào nền tảng số, nguy cơ rò rỉ thông tin, lừa đảo trực tuyến và tấn công hệ thống cũng trở thành vấn đề đáng quan tâm. Điều này khiến an ninh mạng ngày càng giữ vai trò quan trọng trong hoạt động của các tổ chức.

Không chỉ các công ty công nghệ, ngân hàng, tổ chức tài chính, doanh nghiệp thương mại điện tử và nhiều đơn vị quản lý dữ liệu đều cần bảo vệ hệ thống trước những nguy cơ trên không gian mạng. Sự phát triển của AI cũng khiến các hình thức tấn công có thể trở nên tinh vi hơn, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với hoạt động bảo mật.

Ảnh: Báo Chính phủ

Các ngành học đáng cân nhắc gồm an toàn thông tin, an ninh mạng, mạng máy tính và công nghệ thông tin. Sinh viên tốt nghiệp có thể làm chuyên viên bảo mật hệ thống, kỹ sư an ninh mạng, chuyên viên kiểm thử bảo mật hoặc ứng cứu sự cố.

Dù vậy, đây là lĩnh vực đòi hỏi kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực hành. Sinh viên cần nắm chắc mạng máy tính, hệ điều hành, lập trình và các phương pháp bảo mật. Khả năng phát hiện lỗ hổng, phân tích sự cố và xử lý tình huống sẽ quyết định lợi thế cạnh tranh trên thị trường lao động.

Tự động hóa và robot, xu hướng mới của sản xuất

Bên cạnh AI và an ninh mạng, tự động hóa và robot là lĩnh vực đáng chú ý khi doanh nghiệp tìm cách nâng cao năng suất, giảm sai sót và tối ưu chi phí vận hành. Tại các nhà máy, robot công nghiệp, dây chuyền tự động và hệ thống điều khiển thông minh đang đảm nhận ngày càng nhiều công đoạn sản xuất.

Sự kết hợp giữa AI, cảm biến và robot còn mở ra khả năng xây dựng các hệ thống có thể nhận diện môi trường, phân tích dữ liệu và thực hiện nhiệm vụ với mức độ tự động hóa cao hơn. Xu hướng này tạo ra nhu cầu về đội ngũ kỹ sư có khả năng thiết kế, lập trình, vận hành và bảo trì các hệ thống tự động.

Học sinh quan tâm có thể tìm hiểu các ngành kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, cơ điện tử, robot hoặc kỹ thuật điện. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm kỹ sư tự động hóa, kỹ sư robot công nghiệp, kỹ sư điều khiển hệ thống hoặc chuyên viên tích hợp dây chuyền sản xuất.

Một lợi thế của nhóm ngành này là khả năng kết hợp với AI và phân tích dữ liệu để phát triển các hệ thống sản xuất thông minh. Nhờ đó, người học có thể mở rộng cơ hội nghề nghiệp sang nhiều lĩnh vực công nghiệp khác nhau.

Tuy nhiên, một số vị trí yêu cầu làm việc trực tiếp tại nhà máy, công trường hoặc cơ sở sản xuất. Người học cần cân nhắc môi trường làm việc, đồng thời trang bị kiến thức về điện, điện tử, cơ khí và lập trình điều khiển.

Chọn ngành theo xu hướng nhưng không bỏ qua năng lực cá nhân

Ba nhóm ngành trên có điểm chung là gắn với quá trình số hóa và ứng dụng công nghệ trong nền kinh tế. Tuy nhiên, không có ngành học nào bảo đảm mọi sinh viên đều có việc làm tốt hoặc thu nhập cao trong 5 năm tới.

AI và khoa học dữ liệu phù hợp với người yêu thích lập trình, toán học và phân tích. An ninh mạng đòi hỏi tư duy hệ thống, sự cẩn trọng và khả năng xử lý tình huống. Trong khi đó, tự động hóa và robot phù hợp với người có nền tảng khoa học tự nhiên, yêu thích máy móc và kỹ thuật. Bên cạnh kiến thức chuyên môn, khả năng giao tiếp, tư duy phân tích, sự linh hoạt và tinh thần học tập liên tục cũng là những yếu tố quan trọng khi thị trường lao động thay đổi.

Vì vậy, học sinh nên tìm hiểu kỹ chương trình đào tạo, điều kiện thực hành, nhu cầu tuyển dụng và cơ hội phát triển trước khi chọn ngành. Thay vì chạy theo một lĩnh vực đang được quan tâm, việc xây dựng nền tảng chuyên môn vững chắc và biết kết hợp công nghệ vào công việc mới là yếu tố giúp người lao động duy trì lợi thế lâu dài.