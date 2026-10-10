Đổi tên sau 18 năm, trường đại học được Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo đầu tư liên tục có sự chuyển biến về nhân sự

Trường đại học gắn với hệ sinh thái của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo bước sang giai đoạn mới với việc đổi tên và liên tiếp bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo ở nhiều vị trí.

Ngày 2/10 vừa qua, Trường Đại học Victoria Hòa Bình (tiền thân là trường đại học Hoà Bình) công bố quyết định bổ nhiệm PGS.TS.TTƯT Nguyễn Hoàng Long, Phó hiệu trưởng trường, kiêm nhiệm chức Hiệu trưởng Trường Y Dược Victoria nhiệm kỳ 2026-2031. Cùng đợt này, TS Trịnh Văn Hùng được bổ nhiệm làm Chánh văn phòng Trường Y Dược Victoria.

PGS.TS.TTƯT Nguyễn Hoàng Long, Phó hiệu trưởng trường (bên trái) nhận quyết định bổ nhiệm chức Hiệu trưởng Trường Y Dược Victoria

Trường Y Dược Victoria là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Victoria Hòa Bình. Theo nhà trường, việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo đơn vị này nằm trong định hướng phát triển khối ngành sức khỏe.

Trước đó, ngày 30/9, trường công bố quyết định tuyển dụng và bổ nhiệm GS.TS Đinh Toàn Trung làm Giám đốc học thuật quốc tế khối ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh; ThS Đàm Thị Bình giữ chức Phó trưởng khoa Sau đại học. Các quyết định có hiệu lực từ ngày 1/10.

Theo lãnh đạo trường, việc bổ sung nhân sự quản lý nhằm kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng đào tạo và thúc đẩy hội nhập quốc tế. Trong đó, vị trí Giám đốc học thuật quốc tế được kỳ vọng góp phần chuẩn hóa chương trình giảng dạy, phát triển nghiên cứu ứng dụng và mở rộng hợp tác học thuật ở khối ngành kinh tế, quản trị kinh doanh.

Những thay đổi về nhân sự diễn ra sau khi trường có bước chuyển về nhận diện. Cụ thể, sau 18 năm, ngày 25/9, trường Đại học Hòa Bình tổ chức lễ công bố quyết định đổi tên thành Trường c, đồng thời ra mắt Trường Y Dược Victoria.

Bên cạnh khối ngành sức khỏe, nhà trường cho biết sẽ mở rộng đào tạo sang lĩnh vực hàng không, đồng thời cam kết kiến tạo mô hình "Trường đại học của doanh nghiệp", nơi mỗi giảng viên là một nhà quản lý thực chiến, mỗi lãnh đạo doanh nghiệp là người đồng giảng.

Tại sự kiện, TS. Nguyễn Thị Phương Thảo cam kết đồng hành cùng Trường Đại học Victoria Hòa Bình trong kỷ nguyên mới với tư cách là Nhà bảo trợ chiến lược. Cam kết này được bảo chứng bằng nguồn lực to lớn từ hệ sinh thái của Tập đoàn SOVICO – bao gồm Vietjet, HDBank, Vikki, Phú Long và Furama Resort.

TS.Nguyễn Thị Phương Thảo gửi gắm nhiều niềm tin vào thế hệ trẻ của Trường Đại học Victoria Hòa Bình. Ảnh: Trường Đại học Victoria Hòa Bình

Mạng lưới doanh nghiệp uy tín này chính là lợi thế khác biệt, giúp Nhà trường định hướng ngành nghề sát với nhịp đập thị trường và mang lại những không gian trải nghiệm, thực tập thiết thực nhất cho sinh viên.