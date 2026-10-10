Tên bé trai 3 chữ xuất hiện trên bảng điện tử gây tranh luận: Vui thì vui nhưng cần cân nhắc điều này!

Trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, có lẽ nên thử đặt mình vào vị trí của con trong tương lai: liệu con có tự tin khi giới thiệu tên mình, có cảm thấy được tôn trọng và có thoải mái với lựa chọn ấy hay không?

Một hình ảnh ghi lại tên một em bé tại cơ sở y tế đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Cái tên nghe khá lạ tai khiến nhiều người bật cười, liên tưởng đến cách đặt tên nhân vật trong những bộ phim Hàn Quốc. Đằng sau câu chuyện tưởng chừng vui vẻ ấy là một vấn đề đáng suy ngẫm: cha mẹ có nên đặt tên con theo sở thích cá nhân, thần tượng hay những trào lưu nhất thời?

Trong hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, tên một bé trai được ghi là “Lê Min Hô”, khiến không ít người liên tưởng đến một nam diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc. Cách viết tên vừa quen vừa lạ này nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận. Người thấy thú vị, người cho rằng cha mẹ có khi quá yêu thích phim ảnh mà quên mất việc cái tên sẽ theo con suốt cuộc đời.

Khi tình yêu của cha mẹ đi vào tên gọi của con

Không khó hiểu nếu cha mẹ muốn dành cho con một cái tên đặc biệt. Có người đặt tên con theo một nhân vật trong bộ phim yêu thích, một ca sĩ thần tượng, một người nổi tiếng hoặc đơn giản là một cái tên từng khiến mình có nhiều thiện cảm. Với họ, đó có thể là cách lưu giữ một kỷ niệm đẹp, thể hiện niềm vui trong giai đoạn chào đón thành viên mới của gia đình.

Ở góc độ ấy, những cái tên mang dấu ấn văn hóa đại chúng không hẳn đáng bị phê phán. Một cái tên lạ chưa chắc là một cái tên xấu; tên gọi cũng là cách cha mẹ gửi gắm tình cảm, hy vọng và câu chuyện riêng của gia đình. Không phải mọi lựa chọn khác biệt đều xuất phát từ sự thiếu suy nghĩ.

Tuy nhiên, ranh giới giữa một lựa chọn đáng yêu và một quyết định thiếu cân nhắc đôi khi khá mong manh. Điều khiến nhiều người băn khoăn không nằm ở việc cha mẹ yêu thích phim Hàn hay thần tượng một nghệ sĩ, mà là liệu họ đã nghĩ đến cuộc sống lâu dài của đứa trẻ với cái tên ấy hay chưa.

Tên gọi không chỉ là niềm vui của người lớn

Một cái tên có thể khiến người lớn thích thú trong ngày hôm nay, nhưng đứa trẻ sẽ là người sử dụng nó trong nhiều hoàn cảnh khác nhau: khi đi học, kết bạn, làm hồ sơ, bước vào môi trường làm việc và xây dựng các mối quan hệ xã hội.

Những cái tên quá khác biệt đôi khi trở thành đề tài trêu đùa của bạn bè. Dĩ nhiên, không thể khẳng định cứ mang tên lạ là trẻ sẽ bị chế giễu, cũng không nên mặc định một cái tên gắn với người nổi tiếng sẽ khiến trẻ gặp bất lợi. Nhưng khả năng cái tên gây hiểu lầm, khó phát âm hoặc khiến trẻ phải liên tục giải thích là điều cha mẹ có thể cân nhắc trước khi quyết định.

Đáng nói hơn, sở thích của cha mẹ có thể thay đổi theo thời gian. Một diễn viên hôm nay được yêu mến, một bộ phim đang gây sốt hay một trào lưu trên mạng xã hội rồi cũng có thể dần bị lãng quên. Trong khi đó, tên gọi được lựa chọn cho con có thể gắn bó với trẻ hàng chục năm.

Cha mẹ có thể yêu thích một nhân vật, nhưng con không có nghĩa vụ phải mang theo tình yêu ấy như một phần định danh của mình.

Tôn trọng lựa chọn của cha mẹ, nhưng cũng cần nghĩ cho đứa trẻ

Ở chiều ngược lại, việc cộng đồng mạng nhanh chóng biến một cái tên thành trò đùa cũng đặt ra vấn đề về cách ứng xử. Chỉ từ một bức ảnh, người ngoài khó biết được hoàn cảnh, câu chuyện hay lý do thực sự đằng sau lựa chọn của gia đình. Việc vội vàng kết luận cha mẹ vô trách nhiệm có thể là đánh giá quá nặng nề khi chưa có đầy đủ thông tin.

Một cái tên khác thường không đủ để nói lên toàn bộ cách một người làm cha mẹ. Sự chăm sóc, giáo dục và tình yêu dành cho con còn được thể hiện qua rất nhiều hành động khác trong cuộc sống. Vì thế, câu chuyện này có lẽ nên được nhìn nhận như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng hơn là cơ hội để phán xét một gia đình.

Dẫu vậy, quyền lựa chọn tên cho con cũng đi cùng trách nhiệm cân nhắc lợi ích lâu dài của trẻ. Tên gọi không chỉ là món quà tinh thần cha mẹ dành tặng, mà còn là điều đứa trẻ sẽ tự giới thiệu về mình với thế giới.