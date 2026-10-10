Con gái lớp 9 thiệt mạng, cha bị khởi tố: Bi kịch gia đình ở Đắk Lắk là lời cảnh báo gửi đến cha mẹ!

Việc khởi tố được tiến hành để điều tra, làm rõ trách nhiệm liên quan đến hành vi này.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Văn Quấn (sinh năm 1991) để điều tra về tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”. Ông Quấn là cha của nữ sinh lớp 9 tử vong trong vụ tai nạn xảy ra ngày 10/9 tại phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk.

Theo thông tin ban đầu, trưa 10/9, sau giờ tan học, hai nữ sinh lớp 9B, Trường Tiểu học và THCS Lê Thánh Tông, điểm trường Phú Mỹ, cùng đi xe máy về nhà. Khi đến khu vực cách trường khoảng 500 m, hai em gặp tai nạn. Con gái ông Quấn tử vong tại chỗ, nữ sinh còn lại bị thương nặng.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định ông Quấn đã giao xe máy cho con gái khi em chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Việc khởi tố được tiến hành để điều tra, làm rõ trách nhiệm liên quan đến hành vi này.

Xe máy do nữ sinh điều khiển (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk).

Đừng biến sự tiện lợi thành nguy cơ với con

Không ít phụ huynh cho con tự đi xe máy đến trường hoặc giao xe cho con sử dụng khi chưa đủ điều kiện, phần vì muốn con chủ động đi lại, phần vì cho rằng quãng đường ngắn nên ít nguy hiểm. Tuy nhiên, khoảng cách gần không đồng nghĩa với an toàn. Chỉ một tình huống bất ngờ trên đường cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, nhất là khi người điều khiển chưa đủ tuổi hoặc chưa có kỹ năng xử lý tình huống phù hợp.

Hậu quả của việc giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển không chỉ dừng lại ở sự an toàn của chính đứa trẻ. Khi tai nạn xảy ra, người bị thương có thể là bạn bè đi cùng, người đi đường hoặc những người hoàn toàn không liên quan.

Trong vụ việc tại Đắk Lắk, hậu quả không chỉ là sự mất mát của một gia đình khi con gái qua đời, mà còn là những tổn thương đối với người bị thương và những hệ lụy pháp lý mà người lớn phải đối mặt. Đây là lời nhắc nhở rằng việc giao phương tiện cho con không đơn thuần là chuyện trong gia đình, mà còn liên quan trực tiếp đến an toàn của những người cùng tham gia giao thông.

Cha mẹ cần làm gương

Với cha mẹ, thương con không chỉ là tạo điều kiện để con đi học thuận tiện hay đáp ứng mong muốn được tự đi lại. Quan trọng hơn, người lớn cần biết đâu là giới hạn con chưa thể vượt qua và kiên quyết không giao phương tiện khi con chưa đủ điều kiện theo quy định. Việc con nài nỉ, quãng đường đến trường gần hay suy nghĩ “chắc không sao” đều không thể thay thế những yêu cầu về độ tuổi, giấy phép lái xe và điều kiện điều khiển phương tiện.

Pháp luật quy định điều kiện về độ tuổi và các yêu cầu tương ứng đối với người điều khiển từng loại phương tiện. Vì vậy, cha mẹ cần tìm hiểu rõ quy định trước khi giao xe cho con, tuyệt đối không vì thuận tiện nhất thời mà để trẻ điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện.

Cha mẹ còn cần dạy con hiểu vì sao những quy định về giao thông tồn tại, vì sao không thể tùy tiện vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định hay sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện. Đó không đơn thuần là những điều cần làm để tránh bị xử phạt, mà còn là cách mỗi người bảo vệ tính mạng của mình và không đẩy người khác vào tình huống nguy hiểm.

Đặc biệt, trẻ cần hiểu rằng tham gia giao thông không chỉ là chuyện của riêng mình. Một quyết định bốc đồng, một lần chủ quan hay tâm lý muốn thể hiện với bạn bè đều có thể gây ra hậu quả vượt xa những gì các em hình dung. Dạy con biết chịu trách nhiệm cũng có nghĩa là giúp con hiểu rằng sự tự do luôn đi cùng giới hạn, còn mỗi lựa chọn của mình đều có thể ảnh hưởng đến người khác.

Muốn con hình thành ý thức ấy, cha mẹ cần bắt đầu từ chính cách ứng xử hằng ngày. Người lớn không thể yêu cầu con tuân thủ luật giao thông nếu bản thân thường xuyên vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm hoặc xem nhẹ những quy định vì cho rằng chỉ đi một đoạn đường ngắn. Trẻ học từ lời dặn dò, nhưng cũng quan sát rất kỹ cách cha mẹ hành động.

Một chiếc xe có thể giúp con đi học dễ dàng hơn, nhưng không đáng để đánh đổi bằng sự an toàn và tương lai của con. Với cha mẹ, trách nhiệm không chỉ là đưa cho con phương tiện để đi lại, mà còn là biết khi nào con chưa sẵn sàng và kiên quyết nói không trước những lựa chọn có thể gây nguy hiểm.