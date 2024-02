Tham vọng của Meghan Markle

Kế hoạch của Meghan

Hợp đồng mà Markle và Hoàng tử Harry đã ký với người phát trực tuyến vào năm 2020 có thời hạn đến cuối năm 2025, nhưng nhiều người trong cuộc nói với Page Six khả năng một trong hai bên muốn gia hạn thỏa thuận gần như bằng không.

Các nguồn tin cho biết thỏa thuận Netflix của Harry và Meghan sẽ không được gia hạn khi hợp đồng kết thúc vào năm 2025 và Meghan đang cố gắng khẳng định mình là một doanh nhân có phong cách sống như Joanna Gaines - người đứng đầu thương hiệu Magnolia trị giá 50 triệu USD - hoặc nữ diễn viên Iron Man Gwyneth Paltrow.

Meghan Markle được cho là đang tận dụng thời gian còn lại của hợp đồng với Netflix để xây dựng đế chế phong cách sống riêng. Ảnh: WireImage.

Hiện tại, đôi vợ chồng hoàng gia thoát ly đã bắt tay thực hiện nhiều dự án khác nhau với Netflix - trong đó có phim chuyển thể từ cuốn sách ăn khách của Carley Fortune, Meet Me By the Lake , và phim tài liệu về chuyến du lịch tới châu Phi của Harry. Những người trong cuộc ở Hollywood còn mong đợi Meghan có dự án tâm huyết riêng với Netflix, được cho là có nội dung gần giống blog về phong cách sống trước đây của cô, The Tig .

"Theo hiểu biết riêng, tôi nghĩ Meghan sẽ đối đầu với Martha Stewart (doanh nhân, nhà văn kiêm ngôi sao truyền hình), Gwyneth Paltrow và Ina Garten (đầu bếp kiêm người dẫn chương trình). Cô chơi với họ trong trò chơi của riêng những người phụ nữ", nguồn tin nói.

Meghan được cho là đang nhận lời khuyên từ những người bạn quyền lực như Claire Waight Keller, cựu nhà thiết kế của Givenchy - người tạo ra váy cưới cho Nữ công tước xứ Sussex (cả hai dùng bữa cùng nhau tại Beverly Hill vào ngày 22/2), và Victoria Jackson, nữ diễn viên hài kiêm doanh nhân mảng trang điểm.

Ngoài gặp gỡ những người có ích, Meghan cũng tích cực hành động. Trong tháng 2, Meghan tham gia dự án Southern California Welcome Project. Tại đây, người đẹp sinh năm 1981 nấu các món truyền thống của Afghanistan và trò chuyện những phụ nữ khác. Trở lại năm 2018, khi vẫn còn là thành viên hoàng gia, cô cho ra mắt cuốn sách dạy nấu ăn nhằm gây quỹ cho nạn nhân vụ cháy thảm khốc Grenfell ở London. Cũng theo nguồn tin của Page Six , nhà xuất bản cuốn sách dạy nấu ăn Together/Grenfell đã giới thiệu series nấu ăn với Meghan, nội dung là đề cao sức mạnh của thực phẩm trong việc gắn kết các cộng đồng.

Meghan không giấu giếm tình yêu của mình với Ina Garten. Cô từng làm theo công thức gà nướng nổi tiếng của nữ đầu bếp 76 tuổi trước khi được Harry cầu hôn. Cô cũng thích đăng các công thức nấu ăn trên The Tig , từ bánh pho mát củ cải đường đến bông cải xanh cay và món hầm từ hạt gai dầu. Chưa kể, ngôi sao Suits đã hẹn hò với đầu bếp người Canada Cory Vitiello trước Harry. Tất cả phần nào giải thích cho kế hoạch tạo dựng thương hiệu cá nhân của Meghan.

Với việc trở thành chuyên gia phong cách sống, Gwyneth Paltrow (váy đỏ) biến Goop thành thương hiệu trị giá khoảng 250 triệu USD. Ina Garten dẫn dắt chương trình nấu ăn được đề cử giải Emmy Barefoot Contessa.

Thách thức

Về việc Meghan có tham vọng xây dựng đế chế phong cách sống của riêng mình, người trong cuộc nhận định không gây ngạc nhiên. Tuy nhiên, để đạt được điều đó, Meghan phải tỏ ra dễ gần và tự nhiên, không được tạo ra cảm giác giả tạo hay giống như đang diễn, theo cách nữ diễn viên Drew Barrymore đang làm.

Rachel Richardson, cựu giám đốc SnapChat, cho biết ý định trở thành bậc thầy về phong cách sống đồng nghĩa Meghan phải để người xem bước vào cuộc sống cá nhân của cô.

“Lý do Martha, Joanna và Gwynet làm được là vì họ đã cho khán giả bước vào không gian riêng tư nhất và chia sẻ những bí mật lớn nhất của họ. Tính xác thực là chìa khóa trong lĩnh vực phong cách sống. Những người thành công có xu hướng sẵn sàng chia sẻ cả cuộc đời mình. Hãy nghĩ mà xem - chúng ta còn chưa biết điều gì về Gwenyth Paltrow? Trong phim tài liệu Harry & Meghan và cuộc phỏng vấn với Oprah, Megan để máy quay ghi lại một số khía cạnh trong cuộc sống riêng tư của cô ấy. Nhưng để thực hiện thành công một chương trình về phong cách sống, cô ấy sẽ phải chuẩn bị sẵn sàng để mở toang cánh cửa”, Richardson nói.

Richardson cũng đặt câu hỏi liệu Meghan có sử dụng tước hiệu Sussex để xây dựng thương hiệu hay không. Nó giúp cựu diễn viên tạo dấu ấn riêng biệt nhưng đồng thời gây ra xích mích với Hoàng gia Anh vì khai thác địa vị hoàng gia để thu lợi thương mại là điều khó chấp nhận.

Theo Richardson, trở thành chuyên gia về phong cách sống mang lại cơ hội vô tận để kiếm tiền nghiêm túc thông qua các giao dịch với thương hiệu. Không khó để tượng tượng ra các dụng cụ nấu nướng, đồ nội thất, quần áo mặc trong nhà, thảm tập yoga mang nhãn hiệu Nữ công tước xứ Sussex…

Richardson đánh giá việc có được sự chấp thuận từ hoàng gia chắc chắn nâng cao giá trị của Meghan, có thể tính phí cao hơn cho các mối quan hệ đối tác và người tiêu dùng cũng tin tưởng vào sản phẩm hơn.

Martha Stewart sáng lập ra tập đoàn Martha Stewart Living Omnimedia và trở thành nữ hoàng kinh doanh kiểu mẫu ở Mỹ. Ảnh: Getty Images.

Joanna Gaines điều hành thương hiệu Magnolia cùng với chồng. Cô có chương trình nấu ăn của riêng mình và dòng sản phẩm đồ gia dụng Target. Ảnh: Jessica Attie.

