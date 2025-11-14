Thẩm mỹ viện Mailisa mở cửa trở lại sau một ngày bị khám xét, lượng khách thưa vắng

Theo ghi nhận của PV, sáng cùng ngày, cơ sở Mailisa mở cửa đón từ khoảng 8 giờ. Nhân viên xuất hiện đầy đủ tại quầy lễ tân, bảo vệ trực bên ngoài, các phòng dịch vụ được bật sáng và vận hành bình thường.

Từ 7 giờ 30 phút sáng 14/11, nhân viên Thẩm mỹ viện Mailisa đã quay trở lại công ty làm việc.

Tuy nhiên, khác với hình ảnh đông đúc thường thấy, khu vực tiếp đón và hành lang khá vắng. Đến khoảng 10h, chỉ lác đác vài khách đến tư vấn, chủ yếu là khách quen hoặc đã đặt lịch từ trước. Các nhân viên cũng thừa nhận lượng khách sáng nay giảm đáng kể so với những ngày trước đó.

Một số khách sinh sống gần khu vực cho biết họ “chờ xem thông tin chính thức” từ cơ quan chức năng trước khi quyết định sử dụng lại dịch vụ. Một số khác chia sẻ họ theo dõi vụ việc qua mạng xã hội và tạm thời hoãn lịch làm đẹp.

Thẩm mỹ viện Mailisa mở cửa trở lại nhưng... vắng hoe khách.

Việc khách thưa vắng được đánh giá là diễn biến dễ hiểu sau khi hình ảnh về cuộc khám xét ngày 13/11 lan truyền rộng trên mạng.

Đến thời điểm sáng 14/11, Bộ Công an và Công an TP.HCM vẫn chưa đưa ra thông tin chính thức về nguyên nhân khám xét cũng như kết quả làm việc tại các cơ sở Mailisa trên toàn quốc.

Trước đó, trong ngày 13/11, lực lượng chức năng đã khám xét Thẩm mỹ viện Mailisa trên đường Huỳnh Văn Bánh, TP.HCM và các tỉnh thành; Khám xét “biệt phủ” 4.000 m² của vợ chồng bà Phan Thị Mai - Chủ hệ thống Thẩm mỹ viện Mailisa tại phường Thới An, TPHCM; Thu giữ nhiều tài liệu; Mời nhiều người liên quan để làm việc...

Hình ảnh lực lượng chức năng khám Cơ sở Thẩm mỹ viện Mailisa và căn biệt thự tại TPHCM.

Vụ việc đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận, trong bối cảnh hệ thống Thẩm mỹ Mailisa được biết đến là một trong những chuỗi lớn nhất Việt Nam, từng báo cáo doanh thu trăm tỷ đồng và sở hữu bộ sưu tập tài sản “khủng” như biệt thự xa hoa, dàn siêu xe trăm tỷ đồng... Ngoài ra, bà Mai còn được biết đến là doanh nhân với nhiều hoạt động thiện nguyện tiền tỷ.