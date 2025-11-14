Diễn biến mới về chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa

Một ngày sau khi lực lượng công an đồng loạt đến làm việc các sơ sở thẩm mỹ viện Mailisa trên cả nước, nhiều người phát hiện website của thẩm mỹ viện này không còn truy cập được, thay vào đó là một màn hình đen, kèm dòng thông báo: "Trang web sẽ sớm hoạt động trở lại. Cảm ơn sự chờ đợi của bạn!".

Trong khi đó, các tài khoản mạng xã hội của hệ thống thẩm mỹ viên Mailisa vẫn hoạt động bình thường.

Website của Mailisa đang được bảo trì

Trước đó, lực lượng công an đã đến làm việc tại thẩm mỹ viện Mailisa tại TP HCM và nhiều địa phương khác. Sau khi rời khỏi cơ sở, công an mang theo nhiều thùng tài liệu liên quan.

Mailisa là thương hiệu do bà Phan Thị Mai hay còn gọi là Mailisa (tên của thẩm mỹ viện) và chồng là ông Hoàng Kim Khánh sáng lập từ năm 1998. Thương hiệu này hiện 17 chi nhánh trên cả nước.

Mailisa được quảng cáo rầm rộ như: phun xăm thẩm mỹ (chân mày, môi, mí), điều trị da (mụn, nám, sẹo rỗ), triệt lông, bán mỹ phẩm và đầu tư máy móc công nghệ cao.

Thương hiệu cũng tổ chức các lễ khai trương, chương trình tri ân khách hàng, sử dụng hình ảnh người nổi tiếng để tăng độ nhận diện.

Dù hệ thống Mailisa rất nổi tiếng và hoạt động rầm rộ nhưng năm 2023, cơ sở Mailisa Huỳnh Văn Bánh (phường Cầu Kiệu, TP HCM) đã từng bị Sở Y tế TP HCM xử phạt 160 triệu đồng và đình chỉ hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc da 18 tháng vì "cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà chưa có giấy phép" và "quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khi chưa có giấy phép".

Ngoài ra, 2 nhân viên chăm sóc da của thẩm mỹ viện Mailisa cũng bị xử phạt vì với hành vi khám chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh.