Xã hội
Xã hội
Pháp luật
Nóng trên mạng
Sống xanh
Đời sống
Thế Giới Đó Đây
Hình ảnh cảnh sát khám xét và nhiều người đến “nghe ngóng” tại biệt phủ của bà chủ Mailisa
Ngọc Vân ,
Theo nld.com.vn
06:37 14/11/2025
Chiều 13-11, hàng chục cảnh sát cùng lực lượng an ninh có mặt tại căn biệt phủ của bà Phan Thị Mai – chủ thẩm mỹ Mailisa ở khu dân cư Thới An, TP HCM.
Công an làm việc suốt 8 tiếng ở Thẩm mỹ viện Mailisa Hà Nội, hàng chục thùng carton được chuyển ra
Mailisa trả lương "khủng" cho hơn 2.000 nhân viên tại 17 cơ sở: Cao nhất khoảng trên 100 triệu
Bà chủ thẩm mỹ viện Mailisa nhiều lần khẳng định điều này trên mạng xã hội
Theo
nld.com.vn
Công an làm việc suốt 8 tiếng ở Thẩm mỹ viện Mailisa Hà Nội, hàng chục thùng carton được chuyển ra
Mailisa
khám xét trụ sở Mailisa
