Hình ảnh cảnh sát khám xét và nhiều người đến “nghe ngóng” tại biệt phủ của bà chủ Mailisa

Ngọc Vân , Theo nld.com.vn 06:37 14/11/2025
Chiều 13-11, hàng chục cảnh sát cùng lực lượng an ninh có mặt tại căn biệt phủ của bà Phan Thị Mai – chủ thẩm mỹ Mailisa ở khu dân cư Thới An, TP HCM.



Công an làm việc suốt 8 tiếng ở Thẩm mỹ viện Mailisa Hà Nội, hàng chục thùng carton được chuyển ra
