Thảm kịch hàng không ở Brazil: Nguyên nhân từ vòng xoáy tử thần và hệ quả đáng buồn

Những giả thuyết ban đầu về nguyên nhân vụ tai nạn



Ngay sau thảm kịch, các chuyên gia hàng không đã bắt đầu đưa ra những giả thuyết về nguyên nhân dẫn đến sự cố. Trong số đó, Đại úy Ross Aimer, một chuyên gia hàng đầu của Mỹ với hơn bốn thập kỷ kinh nghiệm trong ngành hàng không, đã đưa ra nhận định rằng máy bay có thể đã gặp phải tình trạng dừng máy ở tốc độ chậm. Đây là một tình huống nguy hiểm khi luồng không khí qua cánh không còn đủ mạnh để giữ máy bay ở trên không, dẫn đến việc máy bay bị kéo vào một vòng xoáy hướng xuống không thể kiểm soát.

Aimer cũng chỉ ra một số nguyên nhân tiềm ẩn dẫn đến tình trạng này. Đầu tiên, ông đề cập đến khả năng động cơ gặp trục trặc, dẫn đến lực đẩy không đủ để duy trì chuyến bay. Một vấn đề khác có thể là sự cố trong hệ thống điều khiển bay, khiến phi công mất khả năng kiểm soát máy bay. Hỏng hóc của một bộ phận quan trọng, chẳng hạn như cánh hoặc hệ thống ổn định chuyến bay, cũng có thể gây ra sự cố. Ngoài ra, các yếu tố bên ngoài như nhiễu động mạnh hoặc va chạm với chim cũng được xem xét là nguyên nhân tiềm tàng.

Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 9/8/2023. Chiếc máy bay của hãng hàng không Voepass Linhas Areas, Brazil, khởi hành từ Cascavel và đang trên đường đến Sao Paulo khi gặp nạn.

Aimer nhấn mạnh rằng việc phục hồi từ một vòng xoáy tử thần là rất khó khăn, đặc biệt là khi máy bay đã rơi vào tình trạng này ở độ cao thấp. Khi máy bay dừng lại ở tốc độ thấp, một bên cánh vẫn tạo ra lực nâng trong khi cánh còn lại quay, khiến máy bay quay vòng không kiểm soát và nhanh chóng rơi xuống mặt đất.

Lịch sử và độ an toàn của máy bay ATR

Chiếc máy bay liên quan đến vụ tai nạn này là mẫu ATR-72, một dòng máy bay đã được sử dụng rộng rãi trong ngành hàng không thương mại. Mặc dù ATR-72 được coi là một loại máy bay an toàn, nó vẫn từng liên quan đến một số vụ tai nạn đáng chú ý. Một trong số đó là vụ tai nạn vào năm 1994 khi một chiếc ATR-72 rơi do phi công tự tử tại Morocco. Ngoài ra, năm 2017, một chiếc ATR-42 khác cũng gặp nạn tại Canada do điều kiện đóng băng nghiêm trọng.

Mặc dù có một số sự cố, Đại úy Aimer vẫn nhấn mạnh rằng ATR-72 là một mẫu máy bay an toàn, đặc biệt khi được vận hành bởi các phi công có kinh nghiệm và được huấn luyện kỹ càng. Ông cũng lưu ý rằng tại Hoa Kỳ, nơi các tiêu chuẩn an toàn hàng không được quản lý rất chặt chẽ, việc sử dụng ATR-72 đã được thực hiện an toàn trong nhiều năm qua.

Đến nay, nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn vẫn chưa được xác định rõ ràng. Các nhà điều tra đang tiến hành thu thập dữ liệu từ hộp đen và các mảnh vỡ của máy bay để tìm ra nguyên nhân. Toàn bộ hành khách và phi hành đoàn có mặt trên chuyến bay đều không may thiệt mạng. Vụ tai nạn gây ra nỗi đau lớn cho các gia đình nạn nhân và cộng đồng Brazil.

Cuộc điều tra và phản ứng chính thức

Ngay sau vụ tai nạn, Không quân Brazil đã nhanh chóng cử một đội ngũ điều tra viên đến hiện trường để tìm hiểu nguyên nhân chính xác dẫn đến sự cố. Công tác điều tra đang diễn ra với mục tiêu làm rõ những yếu tố dẫn đến thảm kịch này.

Tổng thống Brazil, Luiz Inácio Lula da Silva, đã kêu gọi sự im lặng và tôn trọng đối với những người đã khuất, đồng thời bày tỏ sự đau buồn trước mất mát lớn lao này. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tìm hiểu nguyên nhân để ngăn chặn những tai nạn tương tự trong tương lai.

Kêu gọi sự cải thiện công nghệ và đào tạo an toàn

Đại úy Aimer, trong kết luận của mình, đã kêu gọi ngành hàng không cần có những tiến bộ hơn nữa trong công nghệ, cũng như cải thiện đào tạo an toàn và kinh nghiệm vận hành để giảm thiểu rủi ro cho các chuyến bay. Ông nhấn mạnh rằng sự cố xảy ra ở độ cao 17.000 feet (5.181 mét) là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về tầm quan trọng của việc tuân thủ nghiêm ngặt các giao thức an toàn, nhằm bảo vệ không chỉ hành khách mà còn cả phi hành đoàn.

Sự cố này không chỉ là một thảm kịch đối với những gia đình nạn nhân, mà còn là một lời cảnh tỉnh cho toàn ngành hàng không về những rủi ro tiềm tàng khi các tiêu chuẩn an toàn không được duy trì ở mức cao nhất. Cuộc điều tra sẽ tiếp tục làm sáng tỏ những gì đã xảy ra và đưa ra các biện pháp ngăn chặn tương tự trong tương lai.

ATR-72 là một loại máy bay chở khách hạng nhẹ, hai động cơ tuabin cánh quạt, được thiết kế đặc biệt để phục vụ các chuyến bay trên những tuyến đường ngắn. Nó được biết đến với khả năng cất hạ cánh trên những đường băng ngắn và hoạt động hiệu quả ở các sân bay vùng miền. Những đặc điểm nổi bật của ATR-72: Thiết kế: Thân máy bay tương đối nhỏ gọn, cánh quạt lớn giúp máy bay có khả năng cất hạ cánh tốt trên những đường băng ngắn.

Động cơ: Sử dụng động cơ tuabin cánh quạt, giúp tiết kiệm nhiên liệu và tạo ra tiếng ồn thấp hơn so với các loại máy bay phản lực.

Sức chứa: Thông thường, ATR-72 có thể chở khoảng 70 hành khách, tùy thuộc vào cấu hình ghế ngồi.

Tầm bay: Phù hợp cho các chuyến bay ngắn và trung bình, với tầm bay tối đa khoảng 1500 km.

Ứng dụng: Được sử dụng rộng rãi trên các tuyến đường nội địa, các đảo, hoặc những nơi có sân bay nhỏ, đường băng ngắn.