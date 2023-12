Thảm đỏ Chung kết Ca Sĩ Mặt Nạ: Khởi My "hack tuổi", Hoàng Hải thân thiết bên một sao nữ không phải Thùy Chi

Tối 16/12, Ca Sĩ Mặt Nạ All-star concert 2023 đã chính thức diễn ra tại TP.HCM. Bên cạnh thưởng thức "bữa tiệc âm nhạc" hoành tráng, khán giả cũng đặc biệt quan tâm đến sự kiện vì màn công bố danh tính top 3 chung cuộc.

Ngay từ sớm, thảm đỏ Ca Sĩ Mặt Nạ All-star concert đã quy tụ đông đảo các nghệ sĩ góp mặt ở mùa 1 lẫn mùa 2 như Hoàng Hải, Nhật Thủy, Khởi My, Lâm Bảo Ngọc, Trương Thảo Nhi, Hoàng Mỹ An, Dương Hoàng Yến... Trước khi có mặt tại đêm diễn chính thức, dàn sao này đã tập luyện hăng say trong buổi tổng duyệt suốt 2 ngày qua với mong muốn đem lại cho khán giả sân khấu âm nhạc hoàn hảo nhất.

Vắng mặt Thùy Chi, Hoàng Hải thân thiết bên Nhật Thủy. Cả hai đã có màn thể hiện "một chín một mười" với ca khúc Tìm trong một tập phát sóng chính của chương trình

Khởi My được khen ngợi với vẻ ngoài trẻ trung

Lâm Bảo Ngọc được trông đợi có sân khấu bùng nổ ở concert Ca Sĩ Mặt Nạ

Trương Thảo Nhi sẽ có tiết mục kết hợp cùng Phạm Đình Thái Ngân sau khi dừng chân dưới thân phận mascot Cá Ngựa Đôi

Phượng Vũ diện đầm ôm sát, tự tin khoe đường cong cơ thể

Dương Hoàng Yến - Hoàng Mỹ An

Vũ Thảo My nổi bật với phong cách cá tính

Dương Edward điển trai trên thảm đỏ

Trương Thế Vinh bảnh bao dự concert với vai trò khách mời

Rapper Blacka - Á quân Rap Việt mùa 2

Người mẫu Bùi Linh Chi cũng đến tham dự chương trình. Vừa qua, cô đóng chính trong MV Gật Đầu của Nhật Thủy. Đây cũng là một trong những ca khúc được khán giả vô cùng yêu thích của Ca Sĩ Mặt Nạ mùa 2

Ngoài phần biểu diễn của các mascot mùa 1 và mùa 2, chương trình sẽ có sự tham gia của 3 khách mời: Hương Tràm, Lệ Quyên, Tùng Dương. Không những thế, 4 rapper nổi tiếng của Rap Việt mùa 3: Rhyder - Pháp Kiều - Ogenus - Tez cũng góp mặt với vai trò hỗ trợ cho phần thể hiện của các nhân tố có giọng ca khủng.