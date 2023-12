Tóc Tiên bất ngờ thông báo sẽ vắng mặt ở chung kết Ca sĩ mặt nạ, lý do là gì?

Chiều 14/12, Tóc Tiên bất ngờ đăng story cho biết cô sẽ vắng mặt ở Ca sĩ mặt nạ All-Star Concert 2023 diễn ra vào ngày 16/12 tới. Trong bài đăng thông báo đến người hâm mộ, nữ ca sĩ viết: "Do vài thay đổi phút chót nên Tiên đành lỡ hẹn The Masked Singer All-Star Concert 2023. Vẫn kịp đặt lightstick bé HippoHappy và hết lòng ủng hộ tất cả các mascot xuất sắc nhất 2 mùa. Đầu cầu Phú Quốc chúc đầu cầu Sài Gòn thành công rực rỡ". Là cố vấn chính cùng Trấn Thành, Bích Phương, tin tức Tóc Tiên không tham gia sự kiện công bố danh tính top 3 chung cuộc của chương trình khiến netizen tò mò.

Tóc Tiên thông báo sẽ vắng mặt ở Ca sĩ mặt nạ All-Star Concert 2023

Được biết, vào ngày 16/12, Tóc Tiên sẽ có buổi biểu diễn cho siêu đại nhạc hội "bom tấn" 8Wonder Winter Festival do VinFast và VinWonders đồng tổ chức tại Phú Quốc. Đây cũng là sự kiện được nhiều người trông đợi vì có sự tham gia của nhóm nhạc quốc tế Maroon 5. Theo thông tin từ ban tổ chức, Maroon 5 sẽ trình diễn một setlist trọn vẹn, dự kiến kéo dài 75 phút, hứa hẹn có những bản hit toàn cầu như This love, She will be loved, Moves like jagger, One more night, Sugar, Don't wanna know, Sunday morning, Girls like you, Memories, Animals, Maps…

Ngoài Tóc Tiên, một số nghệ sĩ Vbiz gồm Justatee, Phương Ly, Double 2T, Grey D và DJ 2Pillz cũng xác nhận tham gia sự kiện hoành tráng sắp tới. Toàn bộ các set diễn sẽ được phối mới hoàn toàn từ Rap, R&B, Pop, Rock đến Soul... mở ra một không gian âm nhạc đa sắc màu, căng tràn ngẫu hứng nhằm thổi bùng "kỳ quan cảm xúc không giới hạn - Infinity Wonder" cho hàng chục ngàn khán giả. Vì 8Wonder Winter Festival diễn ra cùng thời điểm với Ca sĩ mặt nạ All-star Concert 2023, nữ ca sĩ không thể góp mặt trong sự kiện mà cô ngồi ghế cố vấn.

Dàn line-up sẽ trình diễn tại siêu đại nhạc hội "bom tấn" 8Wonder Winter Festival

Trước đó, vào giữa tháng 11, Tóc Tiên đã xác nhận sẽ “cháy" cùng khán giả: "Lâu rồi Tiên mới háo hức chờ tới ngày được bung xoã trên sân khấu hoành tráng của một chương trình siêu đặc biệt như thế này. Ra Phú Quốc ngày 16/12 này với Tiên nha. Chương trình siêu hoành tráng". Đáng nói, bà xã Hoàng Touliver còn hào hứng đăng ký xin suất đu idol Maroon 5 tại Việt Nam.

Cư dân mạng mong chờ màn thể hiện của Tóc Tiên tại 8Wonder Winter Festival