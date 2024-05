Thảm đỏ Cannes ngày 11: Bình An - Phương Nga lần đầu đổ bộ, đỉnh nhất là siêu mẫu Coco Rocha và Á hậu Hoàn vũ!

Đến nay, Liên hoan phim Cannes 2024 danh giá đã diễn ra đến ngày 11 với rất nhiều hoạt động sôi nổi. Tâm điểm của sự chú ý hiện nay đó là sự xuất hiện của dàn sao trên thảm đỏ công chiếu phim La Plus Precieuse Des Marchandises (The Most Precious Of Cargoes).

Sự chú ý của netizen Việt đã đổ dồn về phía vợ chồng diễn viên Bình An và Á hậu Phương Nga. Được biết, vợ chồng Á hậu Phương Nga tham dự LHP Cannes 2024 với tư cách khách mời của một thương hiệu. Nàng Á hậu sinh năm 1998 tỏa sáng với váy đen trắng lộng lẫy, sánh đôi bên ông xã điển trai và bảnh bao. Về phía các ngôi sao quốc tế, "Nữ hoàng tạo dáng" Coco Rocha và Á hậu Hoàn vũ 2015 Ariadna Gutiérrez thu hút mọi ánh nhìn với diện mạo lộng lẫy, gợi cảm và cực kỳ "slay".

Vợ chồng Bình An - Phương Nga đã có lần đầu sải bước trên thảm đỏ LHP danh giá nhất thế giới

Nàng Á hậu sinh năm 1998 tỏa sáng với váy đen trắng lộng lẫy của NTK Lê Thanh Hoà, sánh đôi bên ông xã điển trai và bảnh bao

Trước đó, Phương Nga đã "nhá hàng" diện mạo này trên trang cá nhân

Cận cảnh nhan sắc xinh đẹp ngọt ngào của Á hậu Việt Nam 2018

Siêu mẫu Coco Rocha "slay" hết nấc trong bộ váy hoa calla lily độc đáo

Không hổ danh "nữ hoàng tạo dáng", khả năng bắn ảnh thần sầu của Coco Rocha khiến netizen phải trầm trồ

Á hậu Hoàn vũ 2015 Ariadna Gutiérrez diện váy tông trắng đen nữ tính và lộng lẫy

Thiết kế này tôn lên vẻ đẹp cổ điển và quyến rũ của mỹ nhân Colombia

Vẻ đẹp gợi cảm của Ariadna Gutiérrez khiến khán giả không thể rời mắt

Đến bóng lưng của nàng Á hậu cũng đủ gây ấn tượng

Chồng cũ Britney Spears - Sam Asghari rạng rỡ trên thảm đỏ Cannes

Sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên Sam Asghari xuất hiện công khai trước công chúng sau khi "đường ai nấy đi" với Britney Spears

Minh tinh quyền lực Helen Mirren lộng lẫy trong váy sắc tím

Minh tinh 79 tuổi nhận được sự săn đón nồng nhiệt

"Hoa hậu đẹp nhất thế giới" Isabella Menin sang chảnh, quyến rũ trong váy đen ôm sát

Alicia Rose Breuer khoe thân hình chuẩn mực cùng nhan sắc kiêu kỳ trên thảm đỏ Cannes ngày 11

Người mẫu Trung Quốc nổi tiếng Yilan Hua

Diễn viên Mỹ Joey King diện váy xanh nhạt nữ tính và ngọt ngào

Leonie Hanne o ép vòng 1 quyến rũ

Người mẫu Mỹ Carmella Rose diện váy đen sequin tôn body chuẩn từng centimet

Người mẫu Magda Swider diện sắc hồng lòe loẹt có phần sến sẩm

Minh tinh 4 Đám Cưới Và 1 Đám Ma Andie MacDowell

Influencer nổi tiếng Trung Quốc Olivia Yang

Diễn viên người Iran Soheila Golestani cá tính và cuốn hút trong thiết kế lạ mắt

Celina Locks - vợ cựu danh thủ Brazil huyền thoại Ronaldo

Người mẫu Pháp Raphael Say

Trên thảm đỏ Cannes không bao giờ thiếu những vị khách mời vô danh mặc hở hang, làm lố

Nguồn: Getty Images

