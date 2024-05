Vừa trở về từ Cannes, Han So Hee bị Suzy “hớt tay trên” vì scandal tình tay ba

Sáng 24/5, tờ Xportsnews đưa tin nền tảng giao dịch ô tô đã qua sử dụng Hey Dealer vừa quyết định không gia hạn hợp đồng với Han So Hee. Thay vào đó, Hey Dealer chọn Suzy và nữ diễn viên Lee Jung Eun làm người mẫu đại diện. Được biết, Suzy - Lee Jung Eun đã quay xong quảng cáo cho nền tảng giao dịch ô tô.



Đáng chú ý, Han So Hee nhận được tin tức không vui chỉ vài ngày sau khi trở về từ liên hoan phim danh giá bậc nhất thế giới Cannes. Tờ Xportsnews nhận định Hey Dealer quyết định ngừng hợp tác với Han So Hee do nữ diễn viên bị tổn hại hình ảnh nghiêm trọng sau drama tình ái tay ba với Hyeri - Ryu Jun Yeol.



Han So Hee vừa mất 1 hợp đồng quảng cáo vào tay Suzy vì drama ngoại tình

Drama tình ái tay ba liên quan tới Han So Hee - Ryu Jun Yeol - Hyeri liên tục khiến công chúng dậy sóng

Cách đây vài ngày, Han So Hee khiến báo chí Hàn Quốc tốn nhiều giấy mực với màn khoe sắc ở Cannes 2024

Trước đó, Han So Hee từng nhận được phản hồi tích cực từ khán giả khi cùng Hey Dealer tung quảng cáo mang phong cách Vlog hồi đầu năm nay. Thế nhưng, dư luận bỗng đảo chiều sau khi minh tinh họ Han dính scandal làm tiểu tam, cướp Ryu Jun Yeol từ tay Hyeri. Thậm chí, nền tảng giao dịch ô tô còn phải khóa phần bình luận trên các video quảng cáo của Han So Hee trước làn sóng công kích từ netizen.

Còn nhớ hồi tháng 3 năm nay, ngân hàng trong Top 5 tại Hàn Quốc Nonghyup Bank và 1 thương hiệu đồ uống nổi tiếng đồng loạt tuyên bố không gia hạn hợp đồng với Han So Hee ngay sau khi nữ diễn viên dính ồn ào.

Sau đó, Nonghyup Bank chọn nữ minh tinh Go Yoon Jung thay thế Han So Hee ở vị trí người mẫu quảng bá của ngân hàng. Nguồn tin tiết lộ, Nonghyup Bank đã tổ chức 1 cuộc thăm dò nội bộ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Đáng nói, Han So Hee - Go Yoon Jung lại là cặp chị em thân thiết trong làng giải trí Hàn Quốc.

Ngân hàng Nonghyup Bank và 1 thương hiệu đồ uống hàng đầu Hàn Quốc ngừng hợp tác với Han So Hee từ tháng 3 năm nay

Nonghyup Bank xác nhận Go Yoon Jung trở thành người mẫu quảng bá mới cho ngân hàng thay cho Han So Hee

Được biết, drama tình ái tay 3 nổ ra sau khi Hyeri bất ngờ đăng story có dòng chữ "Thú vị quá" vào đúng hôm Ryu Jun Yeol lộ tin tình ái với Han So Hee ở Hawaii. Ngay sau đó, hình ảnh Han So Hee tới triển lãm của Ryu Jun Yeol sau khi tài tử chia tay tình cũ Hyeri được 2 ngày bỗng trở nên viral khắp cõi mạng, khiến minh tinh họ Han dính tin đồn làm tiểu tam.

Dispach đăng tải bài viết khẳng định Han So Hee không phải kẻ thứ 3 xen vào giữa cặp đôi Reply 1988. Nhưng công chúng hiện "bán tín bán nghi" về thông tin do Dispatch đăng tải do có nhiều bằng chứng cho thấy tờ báo nổi tiếng "bắt tay" với sao nữ họ Han.

Minh tinh họ Han gặp gỡ Ryu Jun Yeol ở triển lãm vào hôm 15/11 năm ngoái

Disfatch là phiên bản tạp chí thời trang của Dispatch. Cách đây 3 năm, Disfatch đã gửi hẳn xe cà phê tới trường quay My Name để ủng hộ Han So Hee. Từ đây, nhiều khán giả đặt nghi vấn Han So Hee và Dispatch có mối liên hệ mật thiết

Giữa tâm bão ồn ào, Han So Hee - Hyeri còn có động thái "cà khịa" đối phương. Trong khi đó, tài tử họ Ryu giữ thái độ im lặng giữa lúc hai mỹ nhân đấu đá trên mạng xã hội. Khi vướng nghi vấn làm tiểu tam, Han So Hee yêu cầu Ryu Jun Yeol công bố chính xác ngày nam diễn viên chia tay Hyeri với công chúng. Nhưng tài tử Reply 1988 không chịu đáp ứng yêu cầu từ phía minh tinh họ Han. Hành động lạnh nhạt, thờ ơ từ tài tử họ Ryu làm cho Han So Hee thất vọng tràn trề. Và đây được cho là một trong những nguyên nhân khiến Han So Hee - Ryu Jun Yeol sớm tan vỡ.

Hyeri mở màn "trận chiến" khi đăng ảnh khu nghỉ dưỡng cùng chú thích "Thú vị quá" nhằm "đá xoáy" việc tình cũ Ryu Jun Yeol đi du lịch cùng Han So Hee

Nữ diễn viên họ Han cũng chẳng vừa khi đăng story có câu “Tôi cũng thấy thú vị lắm” nhằm khịa lại Hyeri

Nguồn: Allkpop

https://kenh14.vn/vua-tro-ve-tu-cannes-han-so-hee-bi-suzy-hot-tay-tren-vi-scandal-tinh-tay-ba-20240524092546667.chn