Cuối cùng Getty Images cũng đổ ảnh bắt trọn nhan sắc Han So Hee tại Cannes, nhưng sao thảm họa khó tin thế này?

Màn xuất hiện của Han So Hee tại liên hoan phim Cannes năm nay đã nhận được sự quan tâm lớn từ truyền thông và khán giả Hàn Quốc. Nhưng nữ diễn viên Thế Giới Hôn Nhân lại lâm cảnh bị truyền thông phương Tây ghẻ lạnh. Cụ thể, tới chiều 20/5, Getty Images chỉ đăng 2 bức ảnh chụp bóng lưng của Han So Hee trên thảm đỏ Cannes lên trang chủ dù nữ minh tinh đã xuất hiện từ 20 tiếng trước đó. Được biết, Getty Images chuyên cung cấp, phân phối hình ảnh trực tuyến từ các sự kiện lớn trên thế giới. Các sao lớn bé trên thế giới, hoặc thậm chí chỉ là khách mời vô danh đều có hình ảnh được cập nhật khá đầy đủ tại đây.



Thế nhưng phải tới tối 20/5, Getty Images mới cập nhật loạt ảnh chụp gương mặt Han So Hee trên thảm đỏ Cannes. Đáng chú ý, phần lớn những bức hình này đều được coi là thảm họa, dìm nhan sắc nữ diễn viên sinh năm 1994. Thậm chí, 1 hình ảnh minh tinh họ Han bị bắt khoảnh khắc đang di chuyển, lộ nếp nhăn, đường nét trông có phần lão hóa, trông khác lạ so với diện mạo thường thấy đã trở nên viral khắp cõi mạng. Điều này khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng bởi trước đó, Han So Hee tỏa sáng tuyệt đối qua ống kính phóng viên xứ Trung và cam thường.



Getty Images cuối cùng cũng chịu nhả ảnh bắt trọn diện mạo Han So Hee trên thảm đỏ Cannes mới đây. Qua ống kính hung thần, nữ diễn viên sinh năm 1994 bị dìm nhan sắc đáng kể

Đặc biệt, Han So Hee bị Getty Images bóc mẽ nhan sắc có phần lão hóa. Xem tới hình ảnh này, khán giả mới hiểu vì sao Getty Images được xem là nỗi khiếp sợ của không ít người nổi tiếng trên khắp thế giới

Ống kính hung thần tiếp tục bắt trọn đúng khoảnh khắc không ăn ảnh của Han So Hee trên thảm đỏ Cannes

1 biểu cảm của nữ diễn viên họ Han trên thảm đỏ thậm chí còn được cho là có thể trở thành khoảnh khắc meme gây bão mạng xã hội

Trước đó, Han So Hee hoàn toàn chinh phục người hâm mộ trong loạt hình do truyền thông xứ Trung đăng tải. Nữ diễn viên tỏa sáng trên thảm đỏ, gây sốt với loạt khoảnh khắc đẹp đến xiêu lòng

Qua cam thường, Han So Hee vẫn đẹp bất chấp, khiến fan đổ gục trước visual dịu dàng, thoát tục. Clip chất lượng thấp cũng không thể làm lu mờ thần thái ngời ngời của minh tinh 9X

Dù nhận được sự quan tâm lớn từ truyền thông Hàn - Trung nhưng Han So Hee lại bị truyền thông phương Tây ghẻ lạnh. Trước đó, Getty Images chỉ đăng 2 bức ảnh chụp bóng lưng của Han So Hee trên thảm đỏ Cannes lên trang chủ

Ngoài chuyện nhan sắc, nhiều khán giả còn đổ dồn sự chú ý vào số lượng ảnh tại Cannes của Han So Hee trên Getty Images. Do đổ bộ liên hoan phim danh giá bậc nhất thế giới cùng Yoona (SNSD) nên Han So Hee không tránh khỏi việc bị đặt lên bàn cân so sánh với đàn chị nổi tiếng. Tính tới thời điểm hiện tại, Getty Images đăng lên trang chủ 18 bức ảnh về màn xuất hiện tại Cannes của Han So Hee, bao gồm cả thảm đỏ chính thức và sự kiện bên lề. Trong khi đó, Yoona được Getty Images đăng 32 tấm, nhiều hơn gần gấp đôi so với đàn em họ Han.

Getty Images xả 32 tấm ảnh Yoona dự thảm đỏ và tiệc tối tại Cannes lên trang chủ, nhưng chỉ đăng 18 bức hình của Han So Hee

Cũng tại Cannes mới đây, Han So Hee - Yoona còn lướt qua nhau, cùng xuất hiện trong 1 khung hình hiếm có. Khoảnh khắc đọ sắc "chặt chém" qua cam thường của Han So Hee - Yoona đã khiến mạng xã hội bùng nổ. Netizen điên đầu không biết chọn ra ai mới là mỹ nhân xuất sắc hơn trong khung hình gây bão. Yoona hơn nữ diễn viên họ Han 4 tuổi nhưng không hề thua kém đàn em về độ trẻ trung

