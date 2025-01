Thảm bại trước Song Hye Kyo, Song Joong Ki bị truyền thông Hàn “cà khịa” cực mạnh

Sáng 28/1, tờ Allkpop đưa tin, trang tin TenAsia của Hàn Quốc vừa khiến cộng đồng mạng xứ củ sâm dậy sóng khi đăng tải bài báo có tiêu đề gây chú ý: "Song Hye Kyo chiến thắng trước Song Joong Ki. Phim Dark Nuns đứng đầu doanh thu ngày công chiếu". Trong bài viết, ký giả Hàn ca ngợi thành tích thương mại của phim do Song Hye Kyo đóng chính khi kéo được tới 160 ngàn khán giả tới rạp vào ngày mở màn và chễm chệ ngôi đầu trên bảng xếp hạng doanh thu phòng vé. Đồng thời, ký giả từ TenAsia chỉ ra rằng, màn trở lại trên mặt trận điện ảnh của Song Joong Ki đã thất bại nặng nề với doanh thu ảm đạm.

Trong bài báo của tờ TenAsia còn có đoạn so sánh trực tiếp giữa Song Joong Ki và vợ cũ Song Hye Kyo: "Phát hành vào ngày 31/12 năm ngoái, tác phẩm của Song Joong Ki - Bogotá: City of the Lost - chỉ thu hút được khoảng 400 ngàn khán giả tới rạp cho tới nay. Được biết, kinh phí sản xuất của phim lên tới 12,5 tỷ KRW (217 tỷ đồng). Vào ngày đầu công chiếu, phim kéo được 100 ngàn khán giả. Trong khi đó, tác phẩm Dark Nuns hút tới 160 ngàn khán giả trong ngày mở màn và đã tạo nên tiếng vang lớn nhờ diễn xuất của Song Hye Kyo trong vai sơ Unia, 1 nhân vật khác hoàn toàn các vai diễn trước đây của cô. Khi kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán đang đến gần, mọi sự chú ý đều đổ dồn về phim Dark Nuns".

Netizen xôn xao trước bài báo có tiêu đề "Song Hye Kyo chiến thắng trước Song Joong Ki. Phim Dark Nuns đứng đầu doanh thu ngày công chiếu" do tờ TenAsia đăng tải

Song Joong Ki bị "cà khịa" cực mạnh vì bại trận trước vợ cũ Song Hye Kyo ở địa hạt điện ảnh

Dưới phần bình luận của bài báo do TenAsia đăng tải, nhiều khán giả, đặc biệt là fan Song Joong Ki, đã để lại những phản hồi tiêu cực. Nhiều netizen nhấn mạnh, Song Hye Kyo - Song Joong Ki đã ly hôn được 6 năm, không còn liên quan tới nhau nên mọi sự so sánh giữa 2 ngôi sao đều không cần thiết.

Trong diễn biến mới nhất, trang tin TenAsia đã gỡ bỏ phần thông tin về Song Joong Ki khỏi bài báo và chỉ tập trung vào ca ngợi thành tích phòng vé phim do Song Hye Kyo đóng chính.

Trước đó, Song Hye Kyo - Song Joong Ki từng được đặt lên bàn cân so sánh hồi đầu năm 2023 vì 2 nghệ sĩ trở lại màn ảnh nhỏ ở thời điểm gần sát nhau. Còn nhớ khi ấy, Song Song cùng gặt hái thành tích ấn tượng với 2 tác phẩm The Glory và Cậu Út Nhà Tài Phiệt.

Song Song liên tục được đặt lên bàn cân so sánh hậu ly hôn

Song Hye Kyo - Song Joong Ki nên duyên ngoài đời thật nhờ tác phẩm gây sốt 1 thời Hậu Duệ Mặt Trời. 2 ngôi sao về chung 1 nhà sau hôn lễ thế kỷ hồi tháng 10/2017. Chưa đầy 2 năm sau đó, Song Joong Ki đệ đơn ly dị, đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân với Song Hye Kyo. Sau khi ly hôn, phía tài tử họ Song liên tục có những động thái giống như muốn đổ lỗi cho vợ cũ.

Vụ ly hôn của Song Song từng khiến báo chí tốn nhiều giấy mực

Anh trai Song Joong Ki xóa bức ảnh chụp cả nhà anh xem phim Encounter ủng hộ Song Hye Kyo

Anh Song Joong Ki còn đăng story “Lấy tay che trời”, khiến nhiều khán giả tin rằng người này muốn mỉa mai em dâu cũ

Nguồn: Allkpop