Song Hye Kyo vinh quang, Kim Min Hee bị tẩy chay khắp nơi: Vì đâu nên nỗi?

Song Hye Kyo - Kim Min Hee đều là những ngôi sao sáng của thế hệ đầu 8X. Họ ra mắt cùng thời điểm, có độ tuổi tương đồng, có những tác phẩm đỉnh cao. Ngay cả vào năm 2025, họ vẫn tiếp tục thống trị làng giải trí nhưng phải ứng dư luận lại hoàn toàn khác nhau. Trong lúc Song Hye Kyo ngày càng hot và được yêu mến thì Kim Min Hee lại tụt dốc. Vậy đâu là bước ngoặt khiến sự nghiệp của họ rẽ theo 2 lối như vậy?

Sự khởi đầu song song vào thập niên 1990 và ngã rẽ tương phản đầu tiên

Song Hye Kyo và Kim Min Hee đều bước chân vào làng giải trí từ thập niên 1990 với vao trò người mẫu quảng cáo. Lúc này, cả 2 đều là học sinh trung học. Họ được yêu mến nhờ ngoại hình xinh đẹp, tính cách tươi mới và sôi nổi. Cả Song Hye Kyo và Kim Min Hee đều là những sao teen được giới trẻ mến mộ nhất nhì thời đấy.

Kim Min Hee - Song Hye Kyo đều bước vào làng giải trí từ thời tuổi teen

Song Hye Kyo nổi lên qua bộ phim hài Sungpung Clinic, sau đó là hàng loạt tác phẩm kinh điển như Trái Tim Mùa Thu, All In, Ngôi Nhà Hạnh Phúc, Gió Đông Năm Ấy... và nhất là Hậu Duệ Mặt Trời. Cô được mệnh danh là nữ hoàng của dòng phim tình cảm lãng mạn.

Trong khi đó, Kim Min Hee có được vai chính đầu tiên trong School 2. Tuy nhiên ở giai đoạn đầu sự nghiệp, cô bị giới chuyên môn chỉ trích về diễn xuất. Về sau, những bộ phim như Helpless, Temperature of Love đã đánh dấu bước ngoặt sự nghiệp của cô. Và Kim Min Hee đã đạt đến đỉnh cao sự nghiệp với tác phẩm The Handmaiden của đạo diễn Park Chan Wook.

Năm 2016 mang lại thành công lớn cho cả 2 nữ diễn viên, với Hậu Duệ Mặt Trời của Song Hye Kyo và The Handmaiden của Kim Min Hee. Nhưng số phận của họ đã rẽ hẳn sang 2 hướng khác nhau vào năm 2017. Song Hye Kyo kết hôn với Song Joong Ki, còn Kim Min Hee công khai trở thành người tình của đạo diễn Hong Sang Soo.

2 nữ diễn viên đều đạt đỉnh cao sự nghiệp vào năm 2016...

... và có bước ngoặt tình cảm vào năm 2017

Tình cảnh hiện nay: Bên được tung hô, bên chìm trong chỉ trích

Cuộc hôn nhân tan vỡ từng khiến Song Hye Kyo gặp nhiều chỉ trích và sự nghiệp xuống dốc. Nhưng đến năm 2022, cô đã có màn trở lại ấn tượng với The Glory. Bộ phim đánh dấu màn lột xác trong diễn xuất của Song Hye Kyo. Không còn những vai diễn tình cảm bị chê 1 màu, nữ diễn viên trở nên lạnh lùng, diễn tả xuất sắc nội tâm phức tạp của nhân vật. The Glory đứng đầu bảng xếp hạng toàn cầu của Netflix và đem về cho Song Hye Kyo nhiều giải thưởng, bao gồm giải Nữ chính xuất sắc nhất tại Baeksang và Daesang tại Rồng Xanh.

Sau khi nếm trải sức hấp dẫn của dòng phim kinh dị bí ẩn, Song Hye Kyo vừa tái xuất với Dark Nuns. Bộ phim mới ra mắt tại Hàn Quốc và đang duy trì sức hút không tưởng, bỏ ra tất cả những đối thủ cả mới lẫn cũ hiện đang chiếu tại phòng vé xứ Hàn. Dù vấp phải những ý kiến tranh cãi về nội dung nhưng không ai có thể phủ nhận sức hút mạnh mẽ của tác phẩm này với doanh thu ấn tượng.

Cụ thể, theo thông tin thống kê của Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc, ngày 25/1 vừa qua, Dark Nuns đứng đầu phòng vé, thu hút 217.532 người vào ngày 25. Đây là mức tăng trưởng vô cùng ấn tượng, bởi lẽ ở ngày đầu ra mắt, số khán giả ra rạp chỉ dừng lại ở mức 163.725. Sang ngày thứ 2, bất chấp tranh cãi, lượng khán giả ra rạp xem Dark Nuns vẫn tăng hơn 132%, nâng tổng số người xem tích lũy lên con số lên gần 400.000. Hiện tại chưa có số liệu thống kê của ngày thứ 3 công chiếu nhưng con số chắc chắn sẽ còn tăng đáng kể khi Dark Nuns có tỷ lệ lấp đầy phòng vé khá cao.

Trước khi phim ra mắt, Song Hye Kyo đã chia sẻ nhiều khoảnh khắc hậu trường và xuất hiện trong nhiều chương trình tạp kỹ, nền tảng khác nhau. Đây là lần đầu tiên sau 23 năm, nữ diễn viên mới xuất hiện trên chương trình tạp kỹ. Bằng cách rũ bỏ hình tượng bí ẩn, Song Hye Kyo đã chinh phục được thế hệ khán giả trẻ. Cô đứng đầu danh sách diễn viên hot nhất tuần thứ 2 trong tháng 1, chứng minh sức hút bền bỉ qua nhiều thế hệ.

Song Hye Kyo có thành tích phim ảnh ấn tượng, đồng thời rất được lòng công chúng

Trong khi đó, Kim Min Hee để tai tiếng nhấn chìm. Kể từ khi trở thành "tiểu tam", cô bị hàng loạt nhà sản xuất, đạo diễn quay lưng. Cô chỉ còn đóng phim của người tình Hong Sang Soo. Kể từ Right Now, Wrong Then năm 2015, họ đã cùng làm việc với nhau trong 14 bộ phim. Năm 2017, Kim Min Hee giành giải Gấu bạc cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Berlin cho bộ phim On The Beach At Night Alone và nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Gijón cùng năm. Tờ New York Times cũng vinh danh cô là 1 trong 25 diễn viên vĩ đại nhất thế kỷ XXI vào năm 2020. Năm 2024, Kim Min Hee giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Locarno và Gijón cho bộ phim The Novelist's Film.

Tuy nhiên, ngay cả những khoảnh khắc vinh quang này cũng bị lu mờ bởi những vụ bê bối cá nhân của Kim Min Hee. Kể từ khi thừa nhận mối quan hệ ngoài luồng vào năm 2017, Kim Min Hee đã không còn xuất hiện trước công chúng. Những người hâm mộ Kim Min Hee không ngừng than thở về việc đỉnh cao của cô bị bó buộc trong thế giới của Hong Sang Soo. Họ không ngừng mong cô sẽ trở về với làng điện ảnh, nhưng giờ Kim Min Hee đã mang thai 6 tháng.

Vụ ly hôn của Hong Sang Soo bị bác bỏ vào năm 2016, nên tình trạng hôn nhân của đạo diễn này vẫn đang là có gia đình. Như vậy, Kim Min Hee chỉ là nhân tình và con của họ cũng là con ngoài giá thú. Tình hình này gây ra cuộc tranh cãi về vấn đề thừa kế và pháp lý, khiến Kim Min Hee - cái tên từng rất được ngưỡng mộ giờ đây chìm trong chỉ trích.

Kim Min Hee bị công chúng quay lưng sau drama ngoại tình, có thai với đạo diễn đáng tuổi bố

Nguồn: MyDaily