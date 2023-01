Thái tử Shin xông đất phòng vé Việt với Quý Ông Số Đỏ

Sau 5 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, Joo Ji-hoon tái xuất với vai Ji Hyeon-soo trong Quý Ông Số Đỏ. Phim này thuộc thể loại hành động - tội phạm pha lẫn yếu tố hài hước, ra rạp Việt Nam từ ngày 27-1 (mùng 6 Tết Quý Mão).

Câu chuyện phim là những màn rượt đuổi căng não, khi một thám tử tư vô tình trở thành công tố viên và phải bằng mọi giá tóm được tên tội phạm khét tiếng với những bí mật kinh khủng đang bị che giấu. Bên cạnh cảnh hành động là những cú lật liên tục, hứa hẹn khiến khán giả không thể rời mắt khỏi màn hình.

Joo Ji-hoon là diễn viên có thực lực diễn xuất

Joo Ji-hoon là tài tử thực lực của làng giải trí Hàn Quốc. Anh sinh năm 1982 tại Seoul, sở hữu chiều cao 1,87 m, gương mặt điển trai, thành danh với vai trò người mẫu trước khi lấn sân sang diễn xuất.

Có sẵn lợi thế ngoại hình cùng khả năng diễn xuất tốt nhưng phải đến phim Được Làm Hoàng Hậu, Joo Ji-hoon mới tỏa sáng, nhận nhiều lời khen ngợi. Vai thái tử Lee Shin giúp tên tuổi nam diễn viên này vượt khỏi Hàn Quốc, vươn ra khắp châu Á.

Anh xông đất rạp Việt với Quý Ông Số Đỏ

Hàng loạt vai diễn khác đến với Joo Ji-hoon giúp anh chứng tỏ thực lực của mình, đứng vững trong làng phim Hàn. Thế nhưng, sau giai đoạn thăng hoa, Joo Ji-hoon vướng bê bối ma túy và phải ngồi tù 6 tháng, tù treo 1 năm.

Sau khi nhập ngũ trở về, Joo Ji-hoon quyết tâm hồi sinh sự nghiệp gần như lụi tàn của mình. Anh tham gia nhiều phim nhưng tất cả đều bị truyền thông lẫn khán giả ngó lơ. Mãi đến năm 2015, nhờ vai diễn trong phim Mask, Joo Ji Hoon mới được công chúng chú ý. Sau đó, anh tham gia hàng loạt phim: Asura, Thử Thách Thần Chết, The Spy Gone North, Kingdom... Phim Thử Thách Thần Chết: Giữa Hai Thế Giới thành công khiến tên tuổi Joo Ji-hoon lần nữa tỏa sáng.

Joo Ji-hoon là trường hợp hiếm hoi của làng giải trí Hàn Quốc vực dậy thành công sự nghiệp sau bê bối lớn. Joo Ji-hoon về sau còn tham gia các phim: The Spy Gone North, Dark Figuer of Crime, Kingdom, Jirisan, Hyena…

Joo Ji-hoon trong phim Thử Thách Thần Chết: Giữa Hai Thế Giới