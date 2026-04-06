Thái Lan: Phát hiện thi thể nữ sinh 21 tuổi trong phòng trọ với những dòng chữ bằng máu kỳ quái

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1h30 rạng sáng ngày 5/4/2026, một người đàn ông được phát hiện đã nhảy từ tầng 9 của một khu trọ tại Rangsit Phirom, thuộc khu vực Khlong Nueng, huyện Khlong Luang, tỉnh Pathum Thani. Người này được xác nhận đã tử vong tại chỗ.

Đến khoảng 10h30 cùng ngày, cảnh sát nhận được thêm tin báo phát hiện một thi thể khác trong chính khu trọ này. Ngay lập tức, lực lượng chức năng phối hợp với pháp y của Bệnh viện Thammasat Chalermprakiat cùng các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra hiện trường.

Tại phòng trọ ở tầng 8, trong nhà vệ sinh, cơ quan chức năng phát hiện thi thể một nữ giới. Nạn nhân sau đó được xác định là Nattnicha (21 tuổi), quê tỉnh Uthai Thani, sinh viên năm nhất khoa Nhân văn của Đại học Bangkok.

Hiện trường sự việc

Thi thể nạn nhân không mặc quần áo, có nhiều vết thương nghiêm trọng do vật sắc nhọn gây ra ở cổ, đầu, ngực và tay. Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy nạn nhân đã tử vong từ khoảng 8 đến 24 giờ trước khi được phát hiện.

Bên trong phòng trọ, đồ đạc bị xáo trộn. Một con dao dính máu được tìm thấy trên bàn học gần cửa ra vào. Đáng chú ý, trên tường phòng và trong nhà vệ sinh có nhiều dòng chữ bằng tiếng Anh được viết bằng máu, với nội dung thể hiện sự tuyệt vọng, đại ý như: “Sự thấu hiểu quan trọng hơn tiền bạc”; "Tôi từng sống trong bình yên, tôi đã cố gắng hết sức rồi"

Những chữ viết bằng máu chằng chịt

Danh tính người đàn ông nhảy lầu được xác định là Danzeng Pingcuo (30 tuổi), quốc tịch Trung Quốc, cũng là sinh viên năm nhất cùng khoa với nạn nhân. Qua điều tra ban đầu, cảnh sát xác định hai người có quan hệ tình cảm.

Một nhân chứng là sinh viên người Trung Quốc sống cùng tầng cho biết, khoảng 2 tuần trước từng nghe thấy người đàn ông nói chuyện điện thoại với giọng điệu căng thẳng, giống như đang cãi vã gay gắt.

Cơ quan chức năng nhận định ban đầu, nhiều khả năng hai người đã xảy ra mâu thuẫn nghiêm trọng. Người đàn ông được cho là đã dùng dao tấn công bạn gái dẫn đến tử vong, sau đó tự gây thương tích, viết lại những dòng chữ bằng máu trên tường trước khi nhảy từ ban công phòng trọ.

Hiện thi thể hai nạn nhân đã được chuyển đến Bệnh viện Thammasat Chalermprakiat để tiến hành khám nghiệm chi tiết, làm rõ nguyên nhân tử vong. Cảnh sát cũng đang tiếp tục lấy lời khai các nhân chứng, người liên quan nhằm xác định động cơ gây án và hoàn tất hồ sơ vụ việc.

Nguồn: Thairath