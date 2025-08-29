Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn bị bãi nhiệm

* Tiếp tục cập nhật

Trong phán quyết, tòa án cho biết bà Paetongtarn đã vi phạm đạo đức công vụ trong cuộc điện thoại với ông Hunsen bị rò rỉ hồi tháng 6.

Đoạn ghi âm bị rò rỉ ghi lại cuộc điện đàm giữa bà Paetongtarn và ông Hun Sen, trong đó, bà Paetongtarn gọi Tư lệnh Quân khu 2 Thái Lan là “đối lập” và đề nghị ông Hun Sen bỏ qua những phát ngôn và hành động của vị tướng này sau vụ đụng độ biên giới ngày 28/5.

Thủ tướng Thái Lan cũng gây tranh cãi khi xưng hô với ông Hun Sen trong đoạn đối thoại là "bác" và "cháu".

Quyết định của Toà án Hiến pháp mở đường cho việc quốc hội Thái Lan bầu thủ tướng mới.

Bà Paetongtarn là thủ tướng thứ năm trong 17 năm bị Tòa án Hiến pháp Thái Lan bãi nhiệm.

Bà Paetongtarn là thành thành viên thứ ba của gia tộc Shinawatra không thể kết thúc trọn vẹn nhiệm kỳ thủ tướng. Cha bà, ông Thaksin Shinawatra, bị lật đổ trong cuộc đảo chính quân sự năm 2006. Người cô Yingluck Shinawatra bị bãi chức Thủ tướng vào ngày 7/5/2014 theo phán quyết của Tòa án Hiến pháp, với tội danh lạm quyền.

Bà Paetongtarn Shinawatra bị bãi nhiệm. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, ngày 1/7, sau cuộc bỏ phiếu, với 7 phiếu thuận, 2 phiếu chống, Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã đình chỉ chức vụ của Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra trong khi chờ xét xử vụ án yêu cầu bãi nhiệm bà, động thái làm gia tăng áp lực lên chính phủ vốn đang đối mặt với nhiều chỉ trích.

Trong tuyên bố, tòa án cho biết đã chấp nhận đơn kiến nghị của 36 thượng nghị sĩ, cáo buộc bà Paetongtarn gian dối, vi phạm các tiêu chuẩn đạo đức và vi phạm hiến pháp khi để lộ cuộc điện thoại nhạy cảm về chính trị với ông Hun Sen.

Phó thủ tướng Phumtham Wechayachai là Thủ tướng lâm thời trong thời gian bà Paetongtarn bị đình chỉ chức vụ. Tuy nhiên, bà Paetongtarn vẫn ở lại nội các với vai trò Bộ trưởng Văn hóa sau một cuộc cải tổ nhân sự.

Bà Paetongtarn từng khẳng định rằng nội dung trong đoạn ghi âm cho thấy bà "không trục lợi cá nhân cũng như không gây thiệt hại gì cho Thái Lan".

Bà nói thêm rằng cuộc trò chuyện chỉ là một phần của hoạt động ngoại giao bình thường, dù diễn ra trong bối cảnh riêng tư. “Những trao đổi cá nhân như vậy không phải để công khai. Tuy nhiên, tôi sẵn sàng giải thích mọi chi tiết khi cần thiết".

Vụ rò rỉ cuộc ghi âm được cho là cũng góp phần làm gia tăng căng thẳng giữa hai quốc gia. Cuối tháng 7, căng thẳng giữa Thái Lan và Campuchia leo thang thành cuộc đụng độ quân sự dọc biên giới, khiến hàng chục người thiệt mạng và hàng trăm nghìn người dân của cả hai bên phải sơ tán.