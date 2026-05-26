Chính phủ Thái Lan siết chặt kiểm soát y tế với hành khách đến từ Congo và Uganda sau khi số ca Ebola tại hai quốc gia này gia tăng.

Thái Lan đã ban hành quy định cách ly bắt buộc 21 ngày đối với toàn bộ hành khách nhập cảnh từ Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda, có hiệu lực ngay lập tức, trong bối cảnh nguy cơ lây lan dịch Ebola gia tăng tại hai quốc gia châu Phi này.

Thông tin được Bộ Y tế Công cộng Thái Lan công bố sau cuộc họp của Ủy ban Quốc gia về Bệnh truyền nhiễm ngày 26/5. Thư ký thường trực Bộ Y tế, bác sĩ Somruek Chuengsamarn, cho biết quyết định được đưa ra sau khi cơ chế tự theo dõi sức khỏe trước đây bộc lộ nhiều bất cập, gây khó khăn cho công tác kiểm soát.

Theo quy định cũ, hành khách đến từ Congo và Uganda phải tự theo dõi triệu chứng trong vòng 21 ngày và báo cáo nơi lưu trú cho cơ quan chức năng. Tuy nhiên, giới chức phát hiện một số người liên tục thay đổi khách sạn sau khi nhập cảnh, khiến việc giám sát trở nên khó khăn. Nhiều khách sạn tại Thái Lan cũng bắt đầu từ chối tiếp nhận khách đến từ các khu vực có nguy cơ cao.

Giới chức Thái Lan cho biết trung bình mỗi ngày có khoảng 5 - 7 hành khách từ Congo và Uganda nhập cảnh qua các chuyến bay nối chuyến, do hiện chưa có đường bay thẳng giữa các nước này với Thái Lan. Trong những ngày gần đây, lượng khách tăng mạnh, có ngày ghi nhận tới 19 người nhập cảnh. Tổng cộng khoảng 100 hành khách từ hai quốc gia nói trên đã đến Thái Lan và con số này được dự báo còn tiếp tục tăng.

Theo biện pháp mới, tất cả hành khách đến từ Congo và Uganda sẽ phải được đưa thẳng tới cơ sở cách ly của chính phủ ngay sau khi hạ cánh, bất kể có xuất hiện triệu chứng hay không. Viện Bamrasnaradura sẽ là cơ sở cách ly chính, với đội ngũ thuộc Cục Kiểm soát Dịch bệnh theo dõi sức khỏe hằng ngày cho người cách ly.

Chi phí cách ly sẽ do chính quyền chi trả trong 72 giờ đầu tiên. Sau thời gian này, người nhập cảnh phải tự thanh toán các khoản phát sinh, ngoại trừ công dân Thái Lan được miễn phí hoàn toàn. Quy định chỉ áp dụng với những người khởi hành từ Congo hoặc Uganda, trong khi các hành khách khác đi cùng chuyến bay nối chuyến nhưng xuất phát từ quốc gia khác sẽ không bị ảnh hưởng.

Bác sĩ Somruek khẳng định Thái Lan hiện chưa có kế hoạch cấm nhập cảnh đối với người đến từ hai quốc gia châu Phi, song các biện pháp phòng dịch sẽ được rà soát thường xuyên tùy theo diễn biến thực tế. Ông cũng cho biết phản ứng của Thái Lan hiện đã vượt mức khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Nguồn: Khaosod