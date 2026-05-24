Dịch Ebola lan nhanh ở Congo

Phát biểu tại cuộc họp báo hôm 22-5, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết dịch Ebola đang lan rộng nhanh chóng tại Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC), khiến cơ quan này phải nâng mức đánh giá rủi ro lên "rất cao" ở cấp quốc gia, cao đối với khu vực dù vẫn ở mức thấp đối với toàn cầu.

Theo thống kê mới nhất, đã có 82 ca bệnh được xác nhận tại DRC, trong đó có 7 người đã tử vong. Tuy nhiên, số ca bệnh thực tế có thể lớn hơn nhiều, với khoảng 750 trường hợp nghi nhiễm và 177 ca tử vong nghi do Ebola.

Theo The Guardian, các tổ chức quốc tế ở DRC cho hay các cơ sở y tế ở nước này đều đã quá tải với các ca nghi nhiễm. Trong khi đó, với biến thể virus mới, việc cắt giảm viện trợ và các tập tục chôn cất cũng như tiếp xúc thân thể càng khiến nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh bùng phát thêm khó khăn.

Song song đó, các bất ổn gần đây tại các tỉnh Ituri và Bắc Kivu, nơi bùng phát dịch bệnh, cũng khiến 100.000 người phải di tản, làm dịch bệnh lan rộng. Để ứng phó, ngoài đội ngũ nhân viên WHO tại DRC, một đoàn chuyên gia gồm 22 người đã được cử đến hiện trường. WHO cũng giải ngân 3,9 triệu USD từ Quỹ Dự phòng khẩn cấp trong khi Liên hợp quốc đã đồng thuận phân bổ 60 triệu USD cho công tác ứng phó dịch bệnh.

Nhân viên y tế đưa một bệnh nhân Ebola đến trung tâm điều trị ở Rwampara - DRC hôm 21-5. Ảnh: AP

Tình hình Uganda hiện ổn định, với 2 trường hợp nhiễm bệnh được xác nhận là người nhập cảnh từ DRC, cùng 1 người tử vong. Các biện pháp được thực hiện ở Uganda trước đó dường như đã phát huy hiệu quả, bao gồm truy vết các ca bệnh gắt gao, hủy bỏ các sự kiện công cộng.

Cũng theo ông Tedros, khác với các đợt dịch trước đây thường do chủng virus Zaire (còn được gọi là virus Ebola) gây ra, đợt dịch này liên quan đến virus Bundibugyo, một chủng hiếm chưa có vắc-xin hay phương pháp điều trị đặc hiệu. Vì vậy, WHO đã triệu tập lãnh đạo một số tổ chức đối tác thuộc Mạng lưới Đối phó y tế lâm thời để xem xét tiến độ phát triển vắc-xin, thuốc điều trị và chẩn đoán. Hiện có 2 loại kháng thể đơn dòng và 1 loại thuốc kháng virus đang được khuyến nghị đánh giá qua thử nghiệm lâm sàng.