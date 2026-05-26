Cảnh sát Malaysia đã bắt giữ 51 nam giới trong một loạt cuộc đột kích hôm 24/5 liên quan tới một “bữa tiệc đồng tính” có sử dụng ma túy tại khách sạn ở thủ đô Kuala Lumpur.

Giám đốc Cục Điều tra Ma túy Malaysia, Hussein Omar Khan cho biết trong thông cáo phát đi tối 25/5 rằng cảnh sát đã tiến hành 4 cuộc đột kích riêng biệt và bắt giữ những người đàn ông trong độ tuổi từ 21 đến 52, trong đó có 28 người nước ngoài.

Lực lượng chức năng đồng thời thu giữ số ma túy trị giá khoảng 103.070 ringgit Malaysia (khoảng 684 tỷ đồng), bao gồm MDMA, thuốc lắc dạng viên và bột, cùng ketamine.

“Nhóm này được phát hiện sử dụng các phòng trong khách sạn cao cấp để giải trí, sử dụng ma túy và bị nghi liên quan đến các hoạt động trái đạo đức”, ông Hussein cho biết, đồng thời nói thêm vụ việc đang được điều tra theo Đạo luật Ma túy nguy hiểm.

Trước thời điểm diễn ra các cuộc đột kích, một người đàn ông được cho là tham gia bữa tiệc đã được phát hiện bất tỉnh tại sảnh khách sạn. Người này được đưa tới Bệnh viện Kuala Lumpur nhưng được xác nhận đã tử vong khi tới nơi. Cảnh sát chưa công bố nguyên nhân cái chết.

Những người bị bắt hiện bị tạm giam từ 3 đến 6 ngày để phục vụ điều tra. Theo cảnh sát, có 36 người cho kết quả dương tính với ma túy.

Malaysia, quốc gia có đa số dân theo đạo Hồi, hiện hình sự hóa hành vi đồng tính. Nước này áp dụng song song hệ thống luật dân sự và luật Hồi giáo dành cho người Hồi giáo. Theo quy định hiện hành, hành vi quan hệ đồng giới bị coi là phạm pháp, trong khi luật syariah cũng cấm các hành vi đồng giới và cải trang khác giới.

Các tổ chức bảo vệ quyền LGBT nhiều lần cảnh báo cộng đồng LGBT tại Malaysia đang phải đối mặt với sự giám sát ngày càng gia tăng và tình trạng kỳ thị nghiêm trọng hơn.

Năm 2025, cảnh sát Kuala Lumpur từng tuyên bố sẽ rà soát lại quy trình làm việc sau khi 171 người bị bắt giữ vì nghi ngờ liên quan hoạt động đồng giới được trả tự do mà không bị truy tố do không đủ bằng chứng.

Khi đó, các tổ chức vận động quyền LGBT cáo buộc cảnh sát đã giam giữ trái phép một số người gần 2 ngày, ngay cả sau khi tòa án ra lệnh trả tự do cho họ.

Nguồn: The Independent