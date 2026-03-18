Thái độ khó hiểu của Vĩnh Đam khiến Minh Kiên đơ người, sượng trân giữa sự kiện

Sau khi được Trấn Thành ưu ái lựa chọn cho vai nam chính trong dự án Thỏ Ơi!! , Vĩnh Đam nhanh chóng trở thành cái tên nhận được nhiều sự chú ý. Không chỉ gây tò mò bởi vai diễn, nhất cử nhất động của nam diễn viên thời gian gần đây cũng liên tục trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Sau Thỏ Ơi!! , Vĩnh Đam tiếp tục góp mặt trong một dự án phim mới và lần này đóng cặp cùng Á hậu Minh Kiên. Ngay từ khi xuất hiện trên thảm đỏ ra mắt phim, cặp đôi đã nhanh chóng thu hút spotlight. Minh Kiên gây ấn tượng với vẻ ngoài rạng rỡ, chủ động khoác tay bạn diễn, liên tục cười nói đầy thiện cảm.

Khoảnh khắc này ban đầu trông như một couple tuyệt đối điện ảnh với visual nổi bật. Tuy nhiên, diễn biến sau đó lại khiến cộng đồng mạng bất ngờ. Cụ thể, khi bước vào khu vực trung tâm, nơi tập trung đông đảo ống kính và truyền thông, Vĩnh Đam bất ngờ gỡ tay Minh Kiên ra. Hành động này khiến không khí trở nên gượng gạo thấy rõ. Từ biểu cảm tươi tắn ban đầu, Minh Kiên lập tức khựng lại, nụ cười có phần sượng trân. Không dừng lại ở đó, Vĩnh Đam còn tỏ ra khá lúng túng, liên tục điều chỉnh vị trí đứng và giữ khoảng cách với bạn diễn, hạn chế tương tác trong suốt phần còn lại của khoảnh khắc trên thảm đỏ. Trong khi đó, Minh Kiên chỉ đứng yên, giữ nụ cười nhẹ để tránh làm tình huống trở nên khó xử hơn.

Vĩnh Đam gây tranh cãi vì hành động khó hiểu, xa lánh Minh Kiên

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo hàng loạt ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng trong bối cảnh ra mắt phim, việc cặp đôi có những tương tác thân mật như khoác tay, sánh đôi là điều hoàn toàn bình thường, thậm chí còn giúp tăng hiệu ứng truyền thông. Do đó, cách xử lý của Vĩnh Đam bị nhận xét là chưa khéo léo, vô tình đặt bạn diễn vào tình huống khó xử.

Bên cạnh đó, một số ý kiến còn so sánh thái độ của Vĩnh Đam khi đứng cạnh Minh Kiên với những lần anh xuất hiện cùng ca sĩ LyLy. Dù ai cũng biết câu chuyện tình cảm giữa LyLy và Anh Tú nhưng Vĩnh Đam vẫn thoải mái tương tác, thậm chí còn "xào couple", trong khi lại giữ khoảng cách rõ rệt với Minh Kiên. Sự khác biệt này càng khiến netizen đặt dấu hỏi về cách ứng xử của nam diễn viên.

Hiện tại, đoạn clip vẫn đang được chia sẻ rộng rãi và tiếp tục nhận về nhiều bình luận trái chiều. Trong khi một số bênh vực cho rằng đó chỉ là khoảnh khắc nhất thời, thì không ít ý kiến vẫn cho rằng với một diễn viên đang được chú ý, việc xử lý tình huống trước truyền thông cần sự tinh tế hơn để tránh những hiểu lầm không đáng có.

Vĩnh Đam được biết đến nhờ nền tảng TikTok và từng chiến thắng trong cuộc thi Nam vương ở trường Đại học. Sở hữu chiều cao 1m92, gương mặt sáng, Vĩnh Đam lấn sân sang làm mẫu ảnh, tham gia nhiều chương trình về thời trang và gần đây nghiêm túc với con đường diễn xuất. Trước khi được công bố vào cast chính Thỏ Ơi!! , Vĩnh Đam chưa có nhiều sản phẩm nổi bật. Nam 2024, nam người mẫu sinh năm 2k4 tham gia The Next Gentleman nhưng chưa để lại nhiều ấn tượng.