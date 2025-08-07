TH true TEA: Giữ trọn hương vị tự nhiên với công nghệ hiện đại từ Đức

Giữa muôn vàn lựa chọn trên thị trường đồ uống, TH true TEA vẫn dễ dàng chinh phục người dùng nhờ hương vị tự nhiên, thanh mát hài hòa, mang lại trải nghiệm uống sảng khoái, giải nhiệt tức thì - như một làn gió mát lành giữa ngày hè oi ả.

Bí quyết tạo nên chất lượng vượt trội ấy chính là sự kết hợp giữa nguyên liệu được tuyển chọn kỹ lưỡng - những búp trà non tươi xanh đến từ vùng nguyên liệu cao nguyên Mộc Châu nổi tiếng, hòa quyện cùng nước tinh khiết từ nguồn nước ngầm núi lửa triệu năm. Không dừng lại ở đó, quy trình sản xuất hiện đại khép kín, ứng dụng công nghệ tiên tiến đến từ Đức, mới là yếu tố giúp mỗi chai TH true TEA lưu giữ trọn vẹn độ thanh mát mà không cần đến chất bảo quản.

Công nghệ sản xuất hiện đại từ Đức - Bí quyết giữ trọn hương vị tự nhiên

Tại nhà máy TH, công nghệ chiết rót vô trùng (Aseptic Filling) được xem là bước đột phá trong quy trình sản xuất đồ uống. Từ khâu xử lý vỏ chai đến chiết rót, toàn bộ quá trình đều diễn ra trong môi trường vô trùng tuyệt đối, với hệ thống tiệt trùng hiện đại giúp loại bỏ hoàn toàn vi khuẩn và tạp chất mà không cần dùng đến chất bảo quản. Nhờ đó, hương vị tự nhiên của trà và trái cây được giữ trọn vẹn trong từng sản phẩm.

Nguồn nguyên liệu tinh túy từ thiên nhiên

Điều làm nên sự khác biệt của TH true TEA chính là nguồn nước quý hiếm - nước tinh khiết từ mạch ngầm núi lửa triệu năm tuổi tại Núi Tiên (Nghệ An). Ẩn sâu trong lòng đất, dòng nước này đã âm thầm chắt lọc qua những tầng đá bazan cổ đại, mang trong mình sự tinh khiết của thời gian và vị mát lành của thiên nhiên thuần khiết. Không chỉ đạt độ tinh sạch, nguồn nước ấy còn lưu giữ vị ngọt mát dịu nhẹ, mang theo hơi thở của đất trời và tinh hoa của đất mẹ.

Chính nguồn nước quý hiếm này đã góp phần tạo nên vị thanh khiết, tự nhiên và trọn vẹn trong từng giọt trà TH true TEA - một hương vị không thể trộn lẫn, một trải nghiệm đánh thức mọi giác quan.

Những búp trà được tuyển chọn từ cao nguyên Mộc Châu - "thủ phủ" trà nổi tiếng của Việt Nam nằm ở độ cao trên 1.000 m so với mực nước biển. Trong tiết trời quanh năm sương phủ, từng búp trà non nơi đây lớn lên giữa sự giao hòa của đất trời Tây Bắc, chắt lọc tinh túy từ nắng nhẹ, gió lành và thổ nhưỡng màu mỡ. Chính điều kiện khí hậu đặc biệt ấy đã tạo nên những lá trà mang hương vị đậm đà, thanh khiết, với dư vị rất riêng - dịu dàng mà sâu sắc, khó nhầm lẫn với bất kỳ vùng trà nào khác.

Không dừng lại ở việc chọn nguyên liệu thượng hạng, TH còn nâng tầm trải nghiệm bằng công thức phối trộn độc đáo. Sự kết hợp đầy tinh tế, tạo nên một hương vị cân bằng tuyệt mỹ, vừa dịu nhẹ, mát lành khi chạm môi, lại vẫn lưu giữ hậu vị sâu lắng, dễ chịu.

Với nguồn nguyên liệu từ thiên nhiên cùng hương vị thanh mát, dễ uống, mỗi lần TH true TEA giới thiệu sản phẩm mới đều nhanh chóng tạo nên "làn sóng" trên thị trường đồ uống. Từ Trà Xanh Vị Chanh Tự Nhiên, Trà Ô Long Tự Nhiên, cho đến bộ đôi mùa hè Trà Đào và Trà Vải Tự Nhiên ra mắt năm 2024 - tất cả đều chinh phục người tiêu dùng nhờ hương vị hài hòa, dễ thưởng thức, đặc biệt phù hợp với gu thưởng thức năng động, hiện đại của giới trẻ.

Mới đây, hai "tân binh" - Trà Ổi và Trà Tắc Tự Nhiên tiếp tục mang đến làn gió mới cho dòng sản phẩm TH true TEA. Với sự kết hợp đầy tươi mới và khác biệt, hai hương vị này không chỉ mở rộng lựa chọn cho người tiêu dùng mà còn một lần nữa khẳng định sự sáng tạo không ngừng của Tập đoàn TH trong việc nắm bắt xu hướng khẩu vị của người dùng.

Mỗi chai TH true TEA là sự kết tinh hoàn hảo giữa nguồn nguyên liệu tự nhiên được tuyển chọn kỹ lưỡng và công nghệ hiện đại bậc nhất, tạo nên một thức uống không chỉ thơm ngon mà còn thuần khiết đến từng giọt. Với hương vị hài hòa, dịu nhẹ và tự nhiên, TH true TEA mang lại cảm giác sảng khoái tức thì, xua tan cơn khát và đánh thức mọi giác quan – như một làn gió mát lành giữa ngày hè rực nắng.

Đón hè tươi mát - Rinh quà hấp dẫn cùng TH true TEA và TH true JUICE milk!

Hè này, không chỉ giải khát cực đã với Trà trái cây TH true TEA và Nước uống Sữa trái cây TH true JUICE milk thanh mát, bạn còn có cơ hội trúng hàng loạt quà tặng hấp dẫn khi tham gia chương trình khuyến mãi siêu "hot" từ TH:

Giải thưởng hấp dẫn:

500.000 giải trúng liền là thẻ cào điện thoại

220 giải giá trị lớn 1 triệu đồng/ thẻ Bắc Á Bank 20 triệu

2.500 giải tích điểm hấp dẫn giới trẻ, tăng cơ hội nhận quà cặp vé xem phim CGV, thẻ game garena

Tham gia dễ dàng, dễ chơi dễ trúng

Dễ chơi: Bóc nhãn lấy mã dự thưởng in ở mặt sau nhãn để nhập lên hệ thống và chờ kết quả trúng thưởng

Dễ trúng: Với hơn 500.000 cơ hội trúng, xác suất "rinh quà" cực cao - uống là dễ trúng!

Còn chần chừ gì nữa? Thưởng thức ngay TH true TEA và TH true JUICE milk để tận hưởng vị ngon sảng khoái và cơ hội săn những phần quà cực chất ngay hôm nay!

Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường:

Công ty TNHH Nước Tinh khiết Núi Tiên

Địa chỉ: Xóm Sơn Nam, Xã Nghĩa Sơn, Huyện Nghĩa Đàn, Tỉnh Nghệ An.