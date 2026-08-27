TH true FOOD ra mắt xúc xích tiệt trùng – tiếp thêm lựa chọn tử tế trên hành trình chăm lo gia đình

Đây là "tân binh" mới nhất bổ sung vào danh mục thực phẩm chế biến của thương hiệu TH true FOOD, mang đến giải pháp dinh dưỡng tiện lợi cho gia đình, khẳng định nhất quán sứ mệnh "Người nội trợ tử tế" của Tập đoàn TH, cung cấp đầy đủ dinh dưỡng lành mạnh mà vẫn thơm ngon, tiện lợi, phù hợp với cuộc sống hiện đại bận

Xúc xích tiệt trùng TH true FOOD 21g có 3 vị: thịt teo, thịt bò, thịt heo bắp

Khác biệt dễ nhận thấy nhất ở dòng xúc xích tiệt trùng TH true FOOD là nguồn thịt chuẩn chất lượng được TH tuyển chọn kỹ lưỡng với tỷ lệ thịt cao giúp sản phẩm giàu đạm, cung cấp nguồn dưỡng chất dồi dào cho các hoạt động thể chất của người dùng. Nhờ hàm lượng thịt thật, từng cây xúc xích giữ được vị ngọt cùng độ giòn tự nhiên, mang lại cảm giác mọng thịt mà không bị bở hay nhiều bột.

Bên cạnh nguồn gốc nguyên liệu minh bạch, TH true FOOD khẳng định tiêu chí "Người nội trợ tử tế" khi cam kết 100% không sử dụng chất bảo quản. Việc ưu tiên nguồn dinh dưỡng lành mạnh từ thịt tươi tự nhiên giúp phụ huynh hoàn toàn an tâm khi bổ sung sản phẩm vào khẩu phần ăn hàng ngày của các bạn nhỏ.

Để giữ trọn hàm lượng dinh dưỡng và hương vị tươi ngon của nguyên liệu mà không cần chất bảo quản, bộ sản phẩm xúc xích tiệt trùng TH true FOOD được sản xuất trên quy trình khép kín tại Nhà máy chế biến thực phẩm sạch TH, đạt chứng nhận FSSC 22000 – hệ thống quản lý an toàn thực phẩm uy tín hàng đầu thế giới. Từng công đoạn từ sơ chế, phối trộn, định hình, gia nhiệt cho đến tiệt trùng đều được kiểm soát khép kín nghiêm ngặt theo các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm cao nhất.

Nhà máy Chế biến thực phẩm sạch TH tại Bắc Ninh

TH true FOOD còn thể hiện sự thấu hiểu tâm lý người tiêu dùng khi phát triển danh mục hương vị đa dạng.

Với dòng xúc xích tiệt trùng 21g, TH true FOOD mang đến ba sự lựa chọn phong phú: Xúc xích Thịt Heo truyền thống đậm đà, Xúc xích Thịt Bò thơm ngon đặc trưng, và Xúc xích Thịt Heo Bắp – sự kết hợp mới lạ giữa vị thịt ngọt đậm cùng những hạt bắp giòn ngọt sần sật, mang lại trải nghiệm ăn uống thú vị cho các bé.

Trong khi đó, xúc xích tiệt trùng TH true FOOD loại 35g với các vị Thịt Heo, Thịt Bò và Thịt Gà lại là lựa chọn phù hợp cho thanh thiếu niên và người trưởng thành nhờ khẩu phần dinh dưỡng lớn hơn, đáp ứng nhu cầu nạp năng lượng của các thành viên trong gia đình.

Các sản phẩm xúc xích tiệt trùng TH true FOOD có thể được sử dụng trực tiếp mà không cần qua chế biến phức tạp hay bảo quản lạnh, trở thành "trạm nạp năng lượng" tức thì cho các em nhỏ sau giờ ra chơi, trước buổi tập thể thao, cũng như là món ăn nhẹ tiện lợi cho người lớn khi đi làm, dã ngoại hay du lịch cùng gia đình

Sản phẩm không sử dụng chất bảo quản, phụ huynh hoàn toàn an tâm khi lựa chọn

Việc ra mắt dòng sản phẩm xúc xích tiệt trùng là bước đi kiên định tiếp theo của Tập đoàn TH trên hành trình làm "Người nội trợ tử tế" cho hàng triệu gia đình Việt. Với khát khao khai mở một con đường và thực hiện sứ mệnh vì sức khỏe cộng đồng, TH true FOOD không ngừng nỗ lực chắt lọc nguồn nguyên liệu tự nhiên, chuẩn hóa quy trình sản xuất để mang đến những sản phẩm thơm ng on, bổ dưỡng và an toàn. Qua đó, thương hiệu tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái thực phẩm sạch, trở thành người đồng hành đáng tin cậy trong từng bữa ăn và nhịp sống hiện đại của người tiêu dùng

Để đưa những sản phẩm chất lượng này đến gần hơn với mỗi gia đình, dòng xúc xích tiệt trùng TH true FOOD hiện đã được phân phối rộng rãi trên toàn quốc. Người tiêu dùng có thể dễ dàng tìm mua tại hệ thống hơn 400 cửa hàng TH true mart, các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, đại lý truyền thống, căng tin trường học cũng như trên các nền tảng thương mại điện tử