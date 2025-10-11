TH ra mắt "Sữa Chua Kem Ngậy Tự Nhiên TH true YOGURT Creamy" - Món tráng miệng cao cấp, sánh ngậy, dinh dưỡng

Từ "Vị ngon thật sự thiên nhiên" đến "Vị ngon ngất ngây"
Trong nhiều năm qua, TH true YOGURT đã trở thành lựa chọn quen thuộc của hàng triệu gia đình Việt. Với phương châm "Vị ngon thật sự thiên nhiên", các sản phẩm sữa chua ăn của TH được làm từ sữa tươi sạch, lên men tự nhiên, không sử dụng chất bảo quản, đã nhiều lần chinh phục thị trường trong nước và quốc tế. Minh chứng mới nhất chính là các giải thưởng tại Global Brand Awards 2025, nơi TH true YOGURT được vinh danh là "Sản phẩm sữa tự nhiên xuất sắc nhất" và TH true YOGURT TOP CUP được trao giải "Đổi mới sáng tạo ngành sữa".
Sự ra đời của TH true YOGURT Creamy đánh dấu bước phát triển mới, không chỉ kế thừa giá trị cốt lõi của dòng sản phẩm sữa chua ăn TH - được làm từ sữa tươi sạch tại trang trại TH, trải qua quy trình chăn nuôi - vắt sữa - bảo quản - sản xuất - đóng gói hoàn toàn khép kín với công nghệ hiện đại, nhằm giữ trọn tinh chất và dinh dưỡng tự nhiên, cùng các thành phần hoàn toàn từ thiên nhiên, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế về độ tinh khiết và an toàn thực phẩm. Đồng thời, Sữa Chua Ăn Creamy còn mang đến trải nghiệm thưởng thức mới lạ, với công thức sáng tạo: cấu trúc sánh mịn, dẻo quyện, ngậy thơm tự nhiên, vị chua dịu và ngọt thanh hài hòa. Thông điệp "Vị ngon ngất ngây" thể hiện trọn vẹn cảm xúc mà sản phẩm hướng tới: vừa dinh dưỡng, vừa khơi gợi niềm vui sẻ chia sau mỗi bữa ăn.
Một trong những điểm nổi bật của TH true YOGURT Creamy là vừa mamg đến trải nghiệm mới lạ, vừa có giá trị dinh dưỡng. Mỗi khẩu phần cung cấp năng lượng gần gấp đôi so với dòng Sữa chua Vị tự nhiên TH true YOGURT (100 g cung cấp 4 g đạm cùng chất béo tự nhiên từ sữa) tạo nên độ sánh mịn, dẻo quyện, ngậy thơm tự nhiên đặc trưng của sản phẩm. Nhờ vậy, TH true YOGURT Creamy trở thành lựa chọn phù hợp cho một ngày năng động, đặc biệt với các gia đình hiện đại đang tìm kiếm sự cân bằng giữa dinh dưỡng và trải nghiệm hương vi.
Bên cạnh hương vị ngậy mịn, Sữa Chua Ăn Creamy được tạo nên từ sữa tươi sạch trang trại TH kết hợp cùng các thành phần có nguồn gốc tự nhiên. Sản phẩm được lên men tự nhiên trên dây chuyền hiện đại, mang đến món tráng miệng thơm ngon, an toàn cho sức khỏe.
Sản phẩm cung cấp nguồn dinh dưỡng từ sữa tươi sạch, tốt cho sức khỏe của mọi thành viên trong gia đình, lượng dùng tùy theo nhu cầu, có thể với khẩu phần 2 hộp mỗi ngày. Đây cũng là món tráng miệng gắn kết yêu thương trong mỗi bữa ăn gia đình Việt.
Trong nhịp sống hiện đại, nhu cầu không chỉ dừng lại ở dinh dưỡng mà còn là khoảnh khắc kết nối. Với Sữa Chua Ăn Creamy, TH mang đến một sản phẩm giàu cảm xúc, giúp các thành viên trong gia đình tìm thấy niềm vui quây quần sau mỗi bữa ăn. Sản phẩm phù hợp cho cả gia đình, từ trẻ em đến người lớn, từ món tráng miệng sau bữa ăn đến món ăn vặt lành mạnh trong ngày.
Sữa Chua Ăn Creamy hướng đến những người tiêu dùng hiện đại quan tâm đến sức khỏe và yêu thích trải nghiệm ẩm thực thú vị. Với Sữa Chua Ăn Creamy, họ tìm thấy sự cân bằng: ngon miệng, dinh dưỡng, và giàu cảm xúc sẻ chia.
Với vị thế là doanh nghiệp sữa tiên phong ứng dụng công nghệ cao trong quy trình sản xuất, Tập đoàn TH tiếp tục khẳng định vai trò dẫn dắt thị trường khi cho ra mắt Sữa chua Kem Ngậy Tự Nhiên TH true YOGURT Creamy. Sản phẩm là bước tiến mới nối dài từ nền tảng sữa tươi sạch hoàn toàn tự nhiên, thể hiện quyết tâm của TH trong việc cải tiến và phát triển những sản phẩm vừa an toàn, vừa dinh dưỡng, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng.
Không chỉ bổ sung vào danh mục đa dạng của TH true YOGURT, Sữa Chua Kem Ngậy Tự Nhiên TH true YOGURT Creamy còn minh chứng cho nỗ lực bền bỉ của Tập đoàn trong việc nâng tầm trải nghiệm sữa chua cao cấp tại Việt Nam. Được tạo nên từ nguyên liệu từ thiên nhiên kết hợp công nghệ chế biến hiện đại, sản phẩm mang đến giá trị dinh dưỡng, vị ngon ngất ngây và cảm xúc trọn vẹn, trở thành món tráng miệng cao cấp gắn liền với hạnh phúc đời thường của mọi gia đình Việt.
Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường:
Công ty Cổ phần sữa TH
Địa chỉ: Xóm Bình Nghĩa, Xã Nghĩa Đàn, Tỉnh Nghệ An.