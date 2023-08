TFBoys kêu gọi fan không tụ tập đông người, đánh nhau tại nơi tổ chức concert

Mới đây, công ty quản lý của TFBoys đã đưa ra văn bản gửi tới người hâm mộ nhóm nhạc nam. Trong đó, nội dung kêu gọi người hâm mộ không tụ tập đông người gây ảnh hưởng trật tự công cộng tại gần địa điểm tổ chức, nghiêm cấm hành vi chiếm chỗ xung quanh địa điểm diễn ra concert.

Trước đó, đại diện sở cảnh sát Tây An, tỉnh Thiểm Tây, cho biết ngay tại địa điểm diễn ra concert 10 năm của TFBoys - sân vận động Tây An - đã diễn ra một vụ ẩu đả giữa những người hâm mộ của nhóm nhạc nam. Nguyên nhân xảy ra sự việc vì mâu thuẫn khi tranh giành vị trí đẹp để ghi hình các thành viên nhóm nhạc đến tổng duyệt.

Theo những hình ảnh được nhiều cư dân mạng đăng tải, rất đông người hâm mộ đã tập trung bên ngoài địa điểm từ sớm để ủng hộ thần tượng. Hành động này không chỉ gây ảnh hưởng đến trận tự công cộng mà một số người hâm mộ quá khích còn có hành vi phạm pháp khi tranh giành vị trí đứng.

Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát Tây An đã được huy động để đảm bảo an ninh trật tự. Lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật, đồng thời cũng kêu gọi khán giả tuân thủ pháp luật, đảm bảo an toàn trong thời gian diễn ra liveshow.

Đêm nhạc tại sân vận động Tây An là sự kiện kỷ niệm 10 năm của nhóm nhạc TFBoys. Do đó, với người hâm mộ của nhóm nhạc hàng đầu Trung Quốc, đây là một sự kiện rất quan trọng. Điều này đã phần nào được chứng minh qua cuộc chiến giành vé diễn ra cách đây ít ngày. Quá trình giành được tấm vé tới sự kiện này được miêu tả là "khó hơn cả thi đại học" với tỷ lệ chọi vô cùng cao.

Trên trang chủ bán vé, đã có gần 5 triệu người nhấn nút muốn xem và chuẩn bị giành vé, trong khi đó số lượng vé bán ra chỉ có 33.000 chỗ. Con số này tương đương tỷ lệ chọi 1:151.

Các khách sạn xung quanh khu vực sân vận động tổ chức concert của TFBoys nhanh chóng được lấp kín. Giá vé được đẩy lên cao khủng khiếp. Có người rao bán 2 triệu tệ (6,6 tỷ VND) cho một tấm vé. Ngay sau khi mở bán vé, toàn bộ đã bán hết trong vòng chưa đầy 1 phút.

TFBoys là tên viết tắt của The Fighting Boys, ra mắt vào tháng 8/2013 bởi công ty TF Entertainment. Nhóm gồm ba thành viên Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ. Sau một năm ra mắt, ban nhạc nổi đình đám, dần giành vị trí nhóm nhạc số một Trung Quốc về tầm ảnh hưởng.