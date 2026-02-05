Tết Ngựa muốn "mã đáo thành công": Trong nhà nên có ít nhất 1 vật phẩm liên quan đến ngựa ở vị trí này

Năm Ngựa được xem là thời điểm nhiều người kỳ vọng vào sự bứt phá trong công việc và tài chính. Bởi trong quan niệm Á Đông, ngựa là biểu tượng của tốc độ, dịch chuyển và sự thăng tiến. Cũng vì vậy, Tết Bính Ngọ 2026 này, các vật phẩm trang trí hình ngựa như tranh treo tường, tượng decor, mô hình phong thủy lại được nhiều gia đình lựa chọn với mong muốn mang lại may mắn cho năm mới.

Tuy nhiên, không ít người chỉ đặt cho có không khí mà chưa thực sự quan tâm đến vị trí và cách bài trí. Trong phong thủy, cùng một vật phẩm nhưng đặt đúng hay sai vị trí có thể mang ý nghĩa hoàn toàn khác nhau.

Biểu tượng ngựa trong phong thủy mang ý nghĩa gì

Trong phong thủy truyền thống, ngựa tượng trưng cho sự vận động không ngừng, khả năng bứt phá và tinh thần tiến lên phía trước. Ngựa gắn với hình ảnh đi xa, mở rộng quan hệ, thuận lợi trong công việc, đặc biệt phù hợp với những người làm kinh doanh, buôn bán, sales hoặc các ngành nghề cần giao tiếp, di chuyển nhiều. Cụm từ mã đáo thành công vốn mang hàm ý ngựa quay về mang theo chiến thắng, thể hiện mong muốn công việc hanh thông, làm ăn thuận lợi, tiền tài quay về nhà.

Vị trí nên đặt vật phẩm hình ngựa trong nhà

Theo các nguyên tắc phong thủy phổ biến, vị trí phù hợp nhất để đặt tranh hoặc tượng ngựa là phòng khách, đặc biệt là khu vực dễ nhìn thấy ngay khi bước vào nhà.

Cụ thể, có thể đặt: tranh ngựa treo trên tường phòng khách tượng ngựa đặt trên kệ tivi, tủ trang trí đồ decor hình ngựa trên bàn trà hoặc tủ giày

Điểm quan trọng là hướng đầu ngựa nên quay ra cửa chính hoặc hướng vào trong không gian sinh hoạt chung. Điều này tượng trưng cho việc mở đường làm ăn hoặc mang tài lộc trở về nhà. Ngược lại, không nên để đầu ngựa quay vào tường, góc khuất, nhà vệ sinh hoặc khu vực tối. Trong phong thủy, những vị trí này bị coi là cản trở dòng năng lượng, làm giảm ý nghĩa tốt của biểu tượng ngựa.

Vì sao không nên đặt ngựa trong phòng ngủ

Một sai lầm khá phổ biến là treo tranh ngựa trong phòng ngủ vì yếu tố thẩm mỹ. Tuy nhiên, theo phong thủy, phòng ngủ là không gian cần sự tĩnh, trong khi ngựa lại đại diện cho chuyển động mạnh.

Việc đặt biểu tượng ngựa trong phòng ngủ dễ tạo cảm giác bất ổn, khó thư giãn, ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Do đó, các vật phẩm mang tính động như tranh ngựa, tranh thuyền buồm, tranh sóng nước lớn thường được khuyến nghị đặt ở phòng khách hoặc phòng làm việc thay vì phòng ngủ.

Không cần vật phẩm đắt tiền, quan trọng là cách bài trí

Nhiều người cho rằng muốn kích hoạt phong thủy thì phải mua tranh lớn, tượng phong thủy đắt tiền. Trên thực tế, chỉ cần một vật phẩm đơn giản như tranh in, mô hình nhỏ, đồ decor hình ngựa cũng đã đủ về mặt biểu trưng. Yếu tố quan trọng nhất vẫn là không gian gọn gàng, sạch sẽ, ánh sáng tốt và vật phẩm được đặt ở vị trí dễ nhìn, không bị che khuất. Trong phong thủy hiện đại, một không gian sống thoáng đãng, có trật tự được xem là nền tảng quan trọng nhất để duy trì dòng năng lượng tích cực.

Mã đáo thành công không chỉ là câu chuyện phong thủy

Dưới góc nhìn đời sống, việc trang trí nhà cửa dịp Tết bằng các biểu tượng tích cực như ngựa không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn tác động đến tâm lý người sống trong không gian đó.

Một hình ảnh mang tính chuyển động, thăng tiến đặt trong phòng khách có thể tạo cảm giác hứng khởi, thúc đẩy tinh thần làm việc và kỳ vọng tích cực cho năm mới. Dù tin hay không tin phong thủy, việc làm mới không gian sống và tạo điểm nhấn mang thông điệp tích cực vẫn luôn là một cách đơn giản để bắt đầu năm mới với tâm thế tốt hơn.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo chiêm nghiệm