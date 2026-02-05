UNIQLO tăng trải nghiệm mua sắm dịp Tết cho khách hàng Việt

Giao hàng nhanh chóng tại các thành phố lớn, thoải mái vi vu không lo hành lý

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng ưu tiên sự tiện lợi và trải nghiệm mua sắm không gián đoạn, nhiều thương hiệu không dừng lại ở việc mang đến những sản phẩm chất lượng mà còn chủ động tối ưu hóa quy trình vận hành và hậu cần, cam kết phục vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, đồng hành cùng khách hàng mọi lúc, mọi nơi, đảm bảo bất cứ ai cũng có thể sẵn sàng tận hưởng những ngày khởi đầu năm mới.

Đồng hành cùng nhịp sống năng động của người Việt, lần đầu tiên, thương hiệu UNIQLO Việt Nam triển khai dịch vụ giao hàng xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán 2026 thông qua cửa hàng trực tuyến với chính sách miễn phí giao hàng tiêu chuẩn cho mọi đơn hàng từ 500.000 đồng. Thay vì phải mang theo hành lý cồng kềnh, khách hàng giờ đây có thể tận hưởng sự tự do, thảnh thơi bằng cách đặt hàng trực tuyến và nhận sản phẩm trực tiếp tại điểm đến. Đây là nỗ lực của UNIQLO trong việc cá nhân hóa trải nghiệm, giúp việc chuẩn bị trang phục hay gửi gắm quà tặng ý nghĩa cho người thân trở nên nhẹ nhàng, tinh tế và trọn vẹn hơn bao giờ hết. Trải nghiệm này cũng góp phần giúp các bạn trẻ thoải mái "du xuân không hành lý" mà vẫn luôn có đồ mới diện cho mỗi tấm hình check-in.

Trải nghiệm mua sắm 4.0: Click & Collect nhận hàng trong ngày tại 2 cửa hàng ở TP.HCM

Cụ thể, dịch vụ giao hàng xuyên Tết của UNIQLO được duy trì tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và một số khu vực trung tâm tại Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Cần Thơ, Đồng Nai, Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Hải Phòng(*). Thời gian giao hàng dự kiến được tối ưu theo từng khu vực, trong đó TP. Hồ Chí Minh từ 1-2 ngày, Hà Nội từ 2-4 ngày và các thành phố lớn khác từ 2-5 ngày, tùy địa điểm nhận hàng. Với các tỉnh thành ngoài phạm vi trên, nếu có nhu cầu nhận hàng trước ngày 15/02, khách hàng cần đặt hàng trước 10 giờ sáng các ngày 08/02 (miền Bắc), 09/02 (miền Trung) và 10/02 (miền Nam).

Song song với dịch vụ giao hàng tận nơi, phương thức Click & Collect (đặt hàng online, nhận tại cửa hàng) cũng được duy trì xuyên suốt theo lịch hoạt động của từng cửa hàng. Riêng tại cửa hàng UNIQLO Đồng Khởi và UNIQLO Vạn Hạnh Mall (TP.HCM), chỉ cần đặt hàng trực tuyến trước 10 giờ sáng, khách hàng có thể nhận hàng từ 7:30 tối trong cùng ngày. Đây được xem là giải pháp phù hợp cho những khách hàng cần nhận hàng gấp hoặc muốn kết hợp mua sắm trực tuyến với trải nghiệm trực tiếp tại cửa hàng trong dịp Tết.

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng ưu tiên sự linh hoạt và tiện lợi, đặc biệt trong mùa Tết khi lịch trình sinh hoạt và di chuyển có nhiều thay đổi, việc duy trì dịch vụ giao hàng liên tục và đa dạng hóa phương thức nhận hàng đang trở thành yếu tố tạo khác biệt.

Đại diện UNIQLO Việt Nam chia sẻ: "Trong mùa cao điểm như dịp Tết Nguyên Đán này, trải nghiệm mua sắm không chỉ nằm ở sản phẩm hay ưu đãi, mà còn ở khả năng phục vụ đúng thời điểm và đúng nhu cầu. Việc duy trì các dịch vụ mua sắm xuyên suốt kỳ nghỉ lễ phản ánh cam kết của chúng tôi trong việc đặt trải nghiệm khách hàng làm trung tâm, kể cả trong những giai đoạn vận hành nhiều thách thức nhất."

Khách hàng có thể tìm hiểu chi tiết về chính sách giao hàng xuyên Tết cũng như lịch mở cửa các cửa hàng thông qua website và ứng dụng UNIQLO.