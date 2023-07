Tecno Pova 5 và Free Fire: Sự kết hợp hoàn hảo

Free Fire là một game thể loại sinh tồn có đồ họa khá chân thật của Garena. Mang ý nghĩa "Tự do ngắm bắn", bạn có thể trở thành một xạ thủ cừ khôi, không bị giới hạn mục tiêu, không vì bất cứ một chướng ngại nào mà dừng lại trước đam mê của mình. Điều này vô cùng thích hợp với tinh túy của thương hiệu TECNO "Stop At Nothing - Không bao giờ ngừng lại" và POVA nói chung, thôi thúc giới trẻ luôn tiến lên, cháy hết mình với nhiệt huyết và đam mê, luôn bứt phá giới hạn nhắm thẳng đến mục tiêu đã định.

Trong số các nhân vật trong Free Fire, Kelly là nhân vật thích hợp với POVA 5 hơn bao giờ hết. Cô nàng là một vận động viên chạy nước rút trong trường trung học, với vẻ ngoài trẻ trung, năng động và cá tính. Bất kể trở ngại nào, luôn hướng về phía trước và luôn "cháy hết mình" trên đường đua. Và đó là thông điệp Tecno cổ vũ người dùng theo đuổi đam mê không ngừng nổ lực vươn đến những tầm cao mới.

Những điểm nổi bật của Tecno Pova 5

- Màn hình lớn: Tecno Pova 5 có màn hình IPS LCD 6,8 inch với độ phân giải Full HD+ (1080 x 2460 pixel). Màn hình có màu sắc sống động, góc nhìn rộng và độ sáng cao, mang lại trải nghiệm xem tuyệt vời cho các nội dung giải trí như phim, video và trò chơi.

- Pin lớn: Tecno Pova 5 được trang bị viên pin dung lượng 6.000mAh, cho phép bạn sử dụng điện thoại cả ngày mà không cần phải lo lắng về việc hết pin. Điện thoại cũng hỗ trợ sạc nhanh 45W, giúp bạn sạc đầy pin trong thời gian ngắn.

- Hiệu suất mạnh mẽ: Tecno Pova 5 được trang bị bộ vi xử lý Helio G99 của MediaTek, kết hợp với 8GB RAM và 256GB/128GB bộ nhớ trong. Bộ vi xử lý này mang lại hiệu suất mạnh mẽ, giúp bạn có thể xử lý mọi tác vụ một cách mượt mà, kể cả khi chơi các game đồ họa nặng.

- Các tính năng khác: Ngoài ra, Tecno Pova 5 còn có một số tính năng khác như camera kép 50MP ở mặt sau và camera selfie 8MP ở mặt trước, hệ thống tản nhiệt bằng dung dịch Vapor chamber kết hợp với Graphene cho trải nghiệm tuyệt vời khi chơi game, cùng âm thanh loa kép stereo, cảm biến vân tay ở cạnh bên và hỗ trợ mở khóa khuôn mặt.

Nhìn chung, Tecno Pova 5 là một chiếc điện thoại thông minh tầm trung tuyệt vời với màn hình lớn, pin lớn, hiệu suất mạnh mẽ và nhiều tính năng hấp dẫn. Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc điện thoại thông minh có thể làm được tất cả, thì Tecno Pova 5 là một lựa chọn đáng cân nhắc.

Phiên bản đặc biệt Tecno Pova 5 Free Fire dành cho game thủ

Phiên bản đặc biệt này có một số tính năng khác biệt so với phiên bản tiêu chuẩn, bao gồm: mã vật phẩm ảo, decal dán có nhân vật Kelly và logo của Free Fire, cùng chủ đề Free Fire trên màn hình máy.

Tecno Pova 5 một lựa chọn tuyệt vời cho những game thủ đang tìm kiếm một chiếc điện thoại thông minh có thể đáp ứng nhu cầu chơi game của họ. Phiên bản đặc biệt này có hiệu suất mạnh mẽ, màn hình lớn và thời lượng pin lâu, giúp bạn có thể chơi game thoải mái mà không lo lắng về việc hết pin.

Những người đam mê điện thoại thông minh cũng như các game thủ đều háo hức mong đợi sự ra mắt của Tecno Pova 5 vào ngày 25/7 tại Lazada Mall.

Với chương trình ưu đãi độc quyền mở bán tại LazMall từ ngày 25-28/7 với nhiều phần quà hấp dẫn lên đến 1.099.000 đồng cùng nhiều voucher giảm giá hấp dẫn: http://imp.gg/pova5-pr-kol