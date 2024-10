"Team qua đường” phơi bày vóc dáng thật của Hoa Xù - mỹ nhân cầm bảng Rap Việt mùa 4

Đầu năm nay, Hoa Xù (Mỹ Hoa, SN 2004) trở thành cái tên “xâm chiếm” cả cõi mạng bởi những điệu nhảy cực cuốn. Cô bạn Gen Z thậm chí còn được gọi là “hệ tư tưởng” bởi chỉ cần nghe một vài đoạn nhạc, ai cũng đều nghĩ đến clip nhảy của Hoa Xù và muốn cover theo. Bên cạnh đó, cô nàng còn gây ấn tượng bởi mái tóc xoăn hippie, gu thời trang cá tính, thần thái cực slay. Cũng bởi vậy mà kênh TikTok của Hoa Xù từ 100k người đã tăng lên hơn 1 triệu người theo dõi trong vài tháng.

Song mới đây, Hoa Xù thu hút sự quan tâm, bàn tán khi vô tình bị “team qua đường” bắt gặp. Theo đó, cô nàng cũng đang thực hiện các động tác vũ đạo giữa phố thì được một vài người nhận ra và quay lại. Tuy nhiên, điều khiến nhiều bàn luận lại là vóc dáng có phần khác so với hình ảnh, clip thường thấy trên MXH do Hoa Xù tự đăng.

Hoa Xù gây chú ý khi bị "team qua đường" bắt gặp (Nguồn: @hang.ne99)

Hình ảnh đời thực và trên clip tự đăng của Hoa Xù

Nhiều người cho rằng ngoài đời thực, Hoa Xù “có da có thịt” hơn, không phải mình hạc xương mai như netizen vẫn nghĩ. Bên cạnh đó, outfit của Hoa Xù cũng bị cho là có phần dìm dáng, không phù hợp với cô nàng. Chiếc quần quá ngắn hay chiếc áo crop top để lộ khuyết điểm bị cho là “phản chủ” khiến Hoa Xù trông không cuốn hút khi lọt ống kính người qua đường.

Tuy nhiên, không ít ý kiến bênh vực nữ TikToker, cho rằng body thực tế của Hoa Xù cũng không phải “một trời một vực” so với clip tự đăng. Bởi cô nàng vốn nhận nhiều lời khen bởi vóc dáng đẹp, eo nhỏ, hông to theo style đồng hồ cát. Do đó, nhiều người cũng không quá bất ngờ khi nhìn body của Hoa Xù bên ngoài và vẫn bày tỏ đó là gu mà bản thân theo đuổi.

Nhiều người cho rằng do góc quay khác nhau nên dễ bị "dìm" dáng

Ngoài ra, netizen cũng bày tỏ vì góc quay của “team qua đường” khá xa, phải zoom lại nên cũng có phần dìm vóc dáng, tỷ lệ không còn chính xác. Nhiều người từng vô tình gặp Hoa Xù bên ngoài cũng cho biết cô nàng giống hệt trên clip, khá cao, xinh xắn và lễ phép.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Xem clip tự đăng mình cứ nghĩ bạn này thuộc dạng gầy, mảnh mai”

- “Hình như bộ đồ hơi dìm dáng nhỉ. Mà hay ghê, có thể tự tin nhảy giữa phố, chứ mình là chịu”.

- “Mình thấy vẫn đẹp nha, lọt ống kính team qua đường, góc quay không chất lượng mà body như vậy là nét rồi”.

- “Bữa chạy xe cũng gặp Hoa Xù đang quay trên cầu, xinh mà dáng thon lắm, y xì trên clip luôn”.

- “Tôi cũng từng gặp trên tàu điện, không khác gì trên TikTok luôn. Xinh, cao, thân thiện với lễ phép nữa. Nói chung vẫn ưng bạn này”.

Trước đây trong một bài phỏng vấn, Hoa Xù cũng từng đề cập đến vấn đề bị bắt gặp ngoài đường. Cô nàng cũng cho biết khi được mọi người biết đến thì đó sẽ là điều không tránh khỏi và đã đoán trước nên bản thân vẫn tự tin nếu vô tình bị quay chụp bên ngoài.

“Mình biết có những bạn nữ nổi tiếng trên TikTok thường bị soi nhan sắc ngoài đời. Chẳng may vào góc mặt không đẹp hoặc hôm nào đó đang để mặt mộc sẽ bị bàn tán khá nhiều. Nhưng về vấn đề này thì mình tự tin, không ngại nếu mọi người vô tình thấy và ‘soi’ nhan sắc hay vóc dáng đâu”, Hoa Xù bày tỏ.

Hiện tại, Hoa Xù đang là sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngoài việc học tập, Hoa Xù cũng tập trung định hướng là một dancer Hiphop freestyle và người mẫu ảnh tự do, influencer.

Từ khi nổi tiếng, mỹ nhân Gen Z "chạy sô" nhiều hơn, thường xuyên được mời tham dự các sự kiện, chương trình hot với vai trò dancer hoặc gương mặt đại diện. Gần đây nhất, Hoa Xù khiến netizen "đứng ngồi không yên" khi từng góp mặt trong tiết mục của team Đức Phúc tại Anh Trai Say Hi và đảm nhận vai trò cầm biển hiệu trong chương trình Rap Việt 2024.

Hoa Xù xuất hiện tại Rap Việt mùa 4

Hoa Xù là gương mặt được nhiều bạn trẻ yêu thích

Phong cách thời trang của cô nàng luôn gây bất ngờ bởi vừa cá tính, vừa quyến rũ và vẫn khoe được vóc dáng