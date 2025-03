TCL, Hisense gặp biến căng: Bị kiện tại Mỹ với cáo buộc quảng cáo TV QLED một đằng, chất lượng một nẻo

Theo đơn kiện, những chiếc TV này hoặc không thực sự có công nghệ chấm lượng tử (Quantum Dot - QD), hoặc lượng vật liệu QD bên trong quá thấp, không đủ tạo ra khác biệt rõ rệt nhưng vẫn bán với giá cao.

Cụ thể, Digitaltrends đưa tin, vào ngày 25/2 vừa qua, khách hàng tên Robert Macioce tại New York đã đại diện hơn 1.000 người tiêu dùng khác gửi đơn kiện Hisense lên Tòa án sơ thẩm Mỹ (quận phía Nam New York). Macioce cho biết đã mua chiếc TV Hisense QD5 43 inch với giá 159,99 USD tại Best Buy vào tháng 11/2023. Anh khẳng định nếu biết rõ TV không có hoặc lượng chấm lượng tử không đáng kể như quảng cáo, chắc chắn sẽ không mua hoặc chỉ chấp nhận mua với giá thấp hơn rất nhiều.

Nhiều khách hàng nghi ngờ rằng TCL và Hisense đang lợi dụng cái mác "QLED" để nâng giá sản phẩm, trong khi thực chất công nghệ này không đạt yêu cầu. (Ảnh minh hoạ)

Các sản phẩm bị cáo buộc của Hisense gồm những dòng QD5, QD6, QD65, QD7, U7 và U7N. Trước đó, TCL cũng phải đối mặt với một vụ kiện tương tự từ khách hàng tên Stephan Herrick.

Chấm lượng tử (Quantum Dot) vốn là công nghệ cao cấp, thường được dùng trên các mẫu TV LCD LED, Mini LED và QD-OLED đắt tiền. TV sử dụng công nghệ này thường cho hình ảnh rực rỡ, màu sắc sống động và được bán với giá cao hơn TV thông thường. Tuy nhiên, nhiều khách hàng nghi ngờ rằng TCL và Hisense đang lợi dụng cái mác "QLED" để nâng giá sản phẩm, trong khi thực chất công nghệ này không đạt yêu cầu.

Tranh cãi về chất lượng TV QLED của TCL từng nổ ra từ cuối năm 2024, khi Hansol Chemical, nhà cung cấp vật liệu chấm lượng tử lớn nhất của Samsung và LG, tố cáo TCL quảng cáo sai sự thật tại thị trường Hàn Quốc. Hansol cho biết, trong các thử nghiệm do công ty phối hợp cùng SGS (Thụy Sĩ) và Intertek (Anh) thực hiện, cả ba mẫu TV TCL được quảng cáo là QLED đều không có chấm lượng tử bên trong.

Đáp trả, TCL khẳng định TV của họ có chứa chấm lượng tử cadmium và công nghệ này do ba nhà cung cấp khác nhau cung ứng, dẫn đến có thể có sự chênh lệch. Hãng này cũng cho rằng các kết quả thử nghiệm không hoàn toàn chính xác và thiếu thống nhất về phương pháp. Hiện tại, TCL vẫn chưa phản hồi chính thức với đơn kiện mới tại Mỹ.

Theo Omdia, thị trường TV QLED toàn cầu đang phát triển nhanh với hơn 2,75 triệu TV được bán ra trong năm 2024, chiếm 10,9% thị phần toàn cầu. Samsung hiện vẫn thống trị phân khúc này, chiếm đến 46,8% doanh thu toàn cầu, xếp ngay sau là TCL và Hisense.

Hiện tại, sự việc vẫn chưa có hồi kết, và phía TCL lẫn Hisense đều chưa đưa ra câu trả lời chính thức trước cáo buộc quảng cáo sai lệch lần này.

Tham khảo Digitaltrends