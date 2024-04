Taylor Swift: Viết ca khúc vạch mặt rồi vô tình chinh phục luôn nửa kia của tập thể người yêu cũ

Taylor Swift có tình trường phong phú với nhiều người bạn trai nổi tiếng. Không những vậy, nữ ca sĩ còn có biệt tài... thu phục luôn nửa kia của "tập thể người yêu cũ".

Trên BBC Radio 1, Vick Hope (vợ của Calvin Harris) cho biết cô hay lén nghe nhạc Taylor Swift khi chồng vắng nhà: "Ngay khi chồng đi vắng là tôi lại bật nhạc Taylor Swift. Đó là lúc tôi được thoải mái nhất, có thể trút bỏ mệt mỏi chỉ nhờ một vài bài hát. Đơn giản chỉ có thế". Calvin Harris và Taylor Swift từng hẹn hò vào giai đoạn 2015-2016. Taylor Swift còn tham gia sản xuất bản hit This Is What You Came For cho bạn trai nhưng khi chia tay, Calvin Harris chỉ trích Taylor làm xấu hình ảnh anh trong mắt người hâm mộ.

Đây không phải lần duy nhất Taylor Swift thu phục nửa kia của tình cũ. Taylor Swift - Taylor Lautner từng có quãng thời gian hẹn hò ngắn ngủi vào năm 2010. Đến năm 2022, "Người sói" kết hôn với nữ y tá Taylor Dome.

Trùng hợp thay, Taylor Dome là Swiftie "cứng", từng chụp ảnh với Taylor Swift khi còn nhỏ. Hoàn toàn không có bất cứ sự ghen tuông hiềm khích nào, cặp đôi Taylor Lautner - Taylor Dome đã vui vẻ tham dự, thậm chí còn lên sân khấu cùng Taylor Swift tại The Eras Tour. Sau đó, 2 vợ chồng tham gia diễn xuất trong MV I Can See You của Taylor Swift.

Vợ chồng Taylor Lautner - Taylor Dome lên hẳn sân khấu The Eras Tour cùng Taylor Swift. Taylor Dome vốn là fan cứng của giọng ca sinh năm 1989

2 vợ chồng "Người sói" còn tham gia MV I Can See You của Taylor Swift. Từ tình yêu, mối quan hệ Taylor Swift - Taylor Lautner đã trở thành tình bạn đặc biệt hiếm có tại showbiz

Câu chuyện thú vị này khiến netizen hào hứng bàn tán. Nhiều fan đùa rằng "Ai rồi cũng mê Taylor Swift thôi". Giọng ca sinh năm 1989 chinh phục được vô số fan nhờ những giai điệu, lời ca đi vào lòng người, cũng như visual xinh đẹp cùng tính cách thu hút.

Nguồn: BBC